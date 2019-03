Kod nas su svugdje pekare, a u Belgiji svi idu u čokoladarnice...

Je li bi se ti ikada mogla zamisliti ovdje kao europarlamentarka u Bruxellesu, pitala je youtuberica Gloria svoju prijateljicu Petru.

- Pa, čak i bi. Ako YouTube propadne, svakako ću im se javiti - našalila se Petra. JoomBoos youtuberi Petra Dimić, Gloria Berger, Doris Stanković i Marco Cuccurin proveli su jedan dan kao europarlamentarci, a drugi dan su istraživali glavni belgijski grad u kojem se nalaze dvije najvažnije institucije Europske Unije - Europski parlament i Europska komisija. No, prva pomisao na Bruxelles svima njima bila je čokolada.

Foto: JoomBoos

- Čula sam da oni jedu više čokolade po stanovniku nego mi. Baš sam se iznenadila, ali sad mi je i jasno zašto je to tako. Mi imamo pekaru i kafić na svakom uglu, a oni čokoladarnicu - uzviknula je Gloria. Sa sobom su ponijeli i hrvatske čokolade, a dale su je na kušanje tamošnjem influenceru Dimi, koji je iz Uzbekistana u Brisel doselio prije 20 godina.

Foto: JoomBoos

- Mmm, to je mliječna čokolada. Fina je, ali morate probati naše praline. Usudio bih se reći da su bolje od ovoga što ste mi dali da probam - rekao je. Ekipa se uputila u njihove shopove kako bi provjerili je li istina to što Dima priča.

Foto: JoomBoos

- Ljubitelj sam tamne čokolade, meni ovo baš odgovara - rekao je Marco. Djevojke se nisu složile s njim jer su se njima više svidjele praline s preljevom. No, ipak su presudili u korist naših čokolada. Mora da je do navike. Youtuberi putuju u deset gradova Europske Unije kako bi potaknuli mlade da glasaju na izborima za Europski parlament od 23. do 26. svibnja. Epizodu sa zanimljivim izazovima iz prijestolnice čokolade pogledajte na JoomBoos YouTube kanalu.

Tema: JoomBoos