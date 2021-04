Prerana ejakulacija je problem koji pogađa skoro svakog muškarca u nekom trenutku života, kaže dr. Thomas J. Walsh, urolog sa Sveučilišta Washington.

POGLEDAJTE VIDEO:

To vjerojatno nije utjeha onima koji se muče s tim problemom, ali dobra je vijest da postoje načini na koje se može produljiti izdržljivost u krevetu.

Prosječno vrijeme do ejakulacije

U studiji iz 2005. objavljenoj u časopisu Journal of Sexual Medicine, istraživači su tražili 500 heteroseksualnih parova da mjere vrijeme koliko je bilo potrebno od početka vaginalne penetracije do muške ejakulacije tijekom četiri tjedna. Došli su do prosječnog vremena od 5,4 minute. No činjenica je da mnogi ne mogu toliko izdržati, knjiga 'New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Up' iz 2014. izvijestila je da gotovo polovica muškaraca bude gotova u roku dvije minute.

Problem s preranom ejakulacijom dijagnosticira se ako redovito ejakulirate u roku minute od početka penetracije, ma koliko se trudili izdržati dulje.

Najveći problem s preranom ejakulacijom je što mnogi imaju osjećaj kako nemaju nikakvu kontrolu nad tim problemom, a što se više brinete oko toga da riješite stanje, situacija postaje sve gora.

Ima li onda rješenja za problem? Ima, postoje načini na koje možete povećati svoju izdržljivost u seksu, donosimo 11 tehnika koje mogu pomoći.

1. Ojačajte mišiće dna zdjelice

Vjerojatno ste čuli za Kegelove vježbe, gdje trenirate svoje mišiće dna zdjelice kroz niz vježbi kontrakcije i otpuštanja. Da biste razumjeli kakav je osjećaj tih mišića kad se aktiviraju, pokušajte prekinuti protok urina sljedeći put pri mokrenju. Pokušajte to napraviti nekoliko puta zaredom.

Jednom kada osjetite kako aktivirati te mišiće, zategnite ih i držite dok nabrojite do 10, a zatim otpustite. Vježbajte u setovima od 10. Ova vježba će rezultirati pojačanom kontrolom ejakulacije i pomoći vam dulje izdržati u krevetu.

Studija iz 2005. pokazala je da je 75 posto muškaraca poboljšalo erektilnu funkciju nakon što su radili te vježbe. U drugoj studiji talijanski su istraživači otkrili da je 61 posto muškaraca izliječilo preranu ejakulaciju rehabilitacijom mišića dna zdjelice.

2. Ograničite penetraciju

Ne morate tijekom seksa uvijek nabijati kao bušilica. Pokušajte usporiti ili penisom ciljati G-točku partnerice te se tada kretati u kružnim pokretima.

3. Seks nije samo penetracija

Najčešće o seksu mislimo samo kao o vaginalnoj penetraciji, ali to je vrlo jednodimenzionalno viđenje.

Postoji mnogo načina na koje partneri mogu zadovoljiti jedno drugo koji ne uključuju vaginalnu penetraciju.

Isprobajte oralni seks, igračke, erotske masaže...

4. Mijenjajte poze

Umjesto da se odlučite za jednu pozu, pokušajte češće mijenjati položaj u kojem se seksate.

Osim što će to unijeti raznolikost u vaš seksualni život, dobit ćete i priliku malo se smiriti tijekom promjene poze, ako naslutite da se bližite vrhuncu.

Dobra je ideja pokušati i s nekim 'akrobatskim' pozama. Dok pokušavate održati ravnotežu, vjerojatno se nećete moći fokusirati toliko na sami užitak pa će i orgazam stići kasnije.

5. Odaberite seks poze u koje pomažu da dulje izdržite

Pokušajte preskočiti poze koje su vam preuzbuđujuće. Isprobajte poze koje ne omogućavaju duboku penetraciju i u kojima nema toliko unutra-van pokreta. Jedna od opcija je i poza Lotusa u kojoj muškarac sjedi, a žena je na njemu okrenuta mu licem, s nogama prekriženim iza partnerovih leđa.

6. Odgađajte orgazam

Odgađanje orgazma dok masturbirate jedna je od najboljih vježbi za veću izdržljivost u seksu.

To se radi tako da masturbirate sve dok ne osjetite da vam se bliži vrhunac, a onda potpuno prestanete dok se ne smirite pa nastavite.

7. Tehnika pritiska

- Ako osjećate kako dolazi orgazam, zaustavite se i stisnite točno ispod glave penisa. Snažno pritisnite palcem i kažiprstom i fokusirajte pritisak na mokraćnu cijev. Tehnika pritiska može vam pomoći da duže izdržite u krevetu izbacivanjem krvi iz penisa i trenutnim smanjenjem spolne napetosti, što potiskuje ejakulacijski odgovor - savjetuje seksualni terapeut dr. Ian Kerner.

8. Masturbirajte prije seksa

Ako masturbirate prije seksa, to zapravo znači da se idete seksati drugi put zaredom i automatski će vam trebati dulje do orgazma.

Ipak, pazite da to ne radite neposredno prije seksa jer ćete možda imati problema s erekcijom i uzbuđivanjem.

9. Koristite pravi kondom

Kondomi mogu biti prilično efikasno sredstvo za odgađanje orgazma. Mnogi proizvođači imaju i ekstra debele kondome u ponudi, koji će vam smanjiti osjet te će vam automatski trebati dulje dok ne dosegnete vrhunac.

10. Pokušajte s lijekovima

Postoji mnogo lijekova koji pomažu kod prerane ejakulacije, ali prije nego ih počnete koristiti svakako se savjetujte sa svojim liječnikom.

11. Pitajte stručnjaka

Ukoliko imate osjećaj da ste sve isprobali i da ništa ne pomaže, možda je vrijeme da se obratite liječniku.

Mnoge od već navedenih tehnika su dosta zahtjevne i možda ih ne radite kako treba pa se obratite stručnjaku koji će vam pomoći da ih koristite efikasnije.

Posjet urologu može biti iznimno koristan, piše Men's Health.