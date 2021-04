'Slaba seksualna želja' ponekad može značiti da postoji 'normalna' ili 'idealna' razina seksualne želje za kojom bi ljudi trebali težiti, a zbog koje dolazi do problema ako je niža. U stvarnosti, to što netko nije toliko zainteresiran za seks nije samo po sebi razlog za brigu. Problem nastaje kada smatramo da nam to otežava život.

Mnogi se nose s nižim libidom i smatraju ga uznemirujućim, a to vrijedi za oko 9 posto žena u dobi od 18 do 44 godine, prema istraživanju iz 2016. godine. No nedavno objavljena studija u Arhivi seksualnog ponašanja otkrila je da postoje dvije vrste niske seksualne želje među ženama.

Riječ je o općenito nezadovoljenim ženama i seksualno nezadovoljnim.

1. Općenito nezadovoljstvo

Ova skupina žena imala je nisku seksualnu želju (u odnosu na druge žene), kao i nisko seksualno zadovoljstvo i vrlo nisko zadovoljstvo u vezi. Drugim riječima, ove su žene imale slabu želju za seksom, osjećale su se nezadovoljno svojim seksualnim životom, a također su se osjećale vrlo nezadovoljno svojim vezama uopće. Kod te skupine žena uočili su i najveći stres.

Istraživači smatraju da su ove žene vjerojatno najprije imale problema u vezama, što se kasnije odrazilo i na njihov seksualni život. One su pak za svoj nizak libido krivile vanjske faktore - okolinu i partnera.

2. Seksualno nezadovoljne žene

Ova skupina žena također je imala nisku seksualnu želju (opet u odnosu na druge žene), ali iako su imale nisko seksualno zadovoljstvo, baš kao i žene u prethodnoj skupini, ova grupa žena zapravo je imala prilično prosječne razine zadovoljstva u vezi. Drugim riječima, njihovi su odnosi općenito bili dobri, a problemi su postojali uglavnom samo u spavaćoj sobi.

- Ovi rezultati sugeriraju nezadovoljstvo seksualnim, ali ne i neseksualnim aspektima odnosa - pišu istraživači. I posebno je važno za naglasiti da su ove žene imale prosječnije količine životnog stresa, u usporedbi s prvom skupinom za koju smatraju da je pod većim stresom.

Što je zajedničko ženama s niskom spolnom željom?

Jedna od najvećih zajedničkih osobina dviju skupina žena s niskom spolnom željom bila je njihova loša seksualna komunikacija, u usporedbi s trećom skupinom žena koje su imale prosječan libido.

- Veliko istraživanje pokazuje da je vješta seksualna komunikacija snažno povezana sa seksualnim zadovoljstvom u vezama parova. Moguće je da izbjegavanje rasprava o seksualnim temama, uključujući sklonosti, nesklonosti i nedoumice, može biti jedan od čimbenika koji pridonosi smanjenoj seksualnoj želji u tim skupinama - objašnjavaju istraživači.

Značajno je da su dvije skupine žena s niskim libidom imale slične razine seksualne želje i ni jedna grupa nije bila zadovoljna svojim seksualnim životom.

- Ovo otkriće podupire ideju da je seksualna želja žena čvrsto povezana s kontekstom njezine veze i da je želja veća kada su žene zadovoljne u svojim partnerstvima - pišu istraživači, prenosi Mbg.