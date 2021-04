ŽENE

Mozak

Žene se zaljube nakon seksa: Tijekom seksa naš mozak oslobađa oksitocin, poznat kao 'hormon maženja'. On spušta naše obrambene zidove te utječe na to da nekome lakše vjerujemo. Žene ga proizvode više, pa je vjerojatnije da će se zaljubiti nakon seksa.

- Muškarci tijekom seksa oslobađaju oksitocin, ali drugi hormoni poput testosterona mogu prigušiti njegov učinak, što dovodi do toga da se žene nakon seksa osjećaju i do osam puta povezanije nego muškarci - kaže stručnjakinja za seks Kate Taylor.

Oči

Pornografija nas jednako pali: Muškarci gledaju trostruko više pornografije nego žene pa se često pretpostavlja da postaju napaljeniji dok ih gledaju. No istraživanje iz Njemačke sugerira da je to možda mit.

Stručnjaci s Instituta za biološku kibernetiku Max Planck skenirali su mozak dobrovoljaca dok su im pokazivali seksualne slike, a žene su se uzbuđivale jednako kao i muškarci.

Vrat

Jako osjetljiv dio tijela: Poljupci u vrat mogu biti jako uzbuđujući za žene. U studiji časopisa Cortex žene su na popisu erogenih zona stavile vrat iznad grudiju i bradavica.

- Razlog za to je možda tanka koža koju imamo na vratu. Studija iz časopisa Journal of Sexual Medicine također je pokazala kako je ženama vrat osjetljiviji na dodir od drugih dijelova tijela - rekla je Kate Taylor.

Trbuh

Vjerojatnije je da će im biti do seksa nakon jela: Dvije od tri žene kažu da je vjerojatnije kako će pristati na seks nakon dobrog obroka u anketi koju je provela internetska stranica Adored.co.uk.

Druga studija, objavljena u časopisu Appetite, otkrila je da će žene bolje reagirati na seksualne aluzije nakon jela.

Maternica

Napaljenije su tijekom ovulacije: Seksualni nagon može fluktuirati tijekom menstrualnog ciklusa.

Znanstvenici iz Amerike otkrili su kako je vjerojatno da će žene imati najveću želju za seksom tijekom ovulacije, a to je i vrijeme kada su najplodnije.

Vagina

Ženski orgazmi traju dulje od muških: Žene ne doživljavaju orgazam samo od penetrativnog seksa.

Izvještaj iz Archives Of Sexual Behaviour iz 2016. pokazao je da tek 65% heteroseksualnih žena doživi orgazam tijekom seksa, u usporedbi s 95% muškaraca. No tipični ženski orgazam traje od 13 do 51 sekunde, što je dulje nego kod muškaraca.

Stražnjica

Veća stražnjica znači i veći libido: Žene s većim stražnjicama mogle bi imati jači libido i to zato jer su većinom zdravije.

Istraživači iz Oxforda otkrili su da su takve žene otpornije na mnoge kronične bolesti i zato jer se osjećaju zdravije imaju veći seksualni nagon.

MUŠKARCI

Kosa

Ćelavi muškarci imaju jači seksualni nagon: Muškarci stariji od 30 godina s punom glavom kose mogli bi mati manjak testosterona i slabiji libido. Također, smatra se da muškarci s visokom razinom testosterona brže gube kosu.

Američki znanstvenici kažu da je to zato jer se gubitak kose događa kada folikule budu u kontaktu s previše kemikalije DHT, koju proizvodi testosteron.

Mozak

Muškarci misle na seks 19 puta dnevno: Mnogim muškarcima seks je često na pameti. Studija Sveučilišta Ohio State na 200 studenata pokazala je kako muškarci u prosjeku na seks pomisle 19 puta na dan, a žene 10.

Uši i nos

Muškarce napaljuju 'prljavi' razgovori: Anketa agencije Saucy Dates otkrila je da 76% muškaraca pozitivno reagira na partnericu koja zna voditi 'prljave' razgovore.

Hrkanje vodi prema mlohavosti: Studija objavljena u časopisu Journal Of Sexual Medicine pokazala je da 70% muškaraca s apnejom također pati i od erektilne disfunkcije. Ti muškarci su izvijestili i o manjim razinama ugode tijekom seksa.

Trbuh

Muškarci s velikim trbusima dulje izdrže u krevetu: Veliki trbuh povezan je sa smanjenim libidom, a pretili muškarci imaju i manje razine testosterona i manji seksualni nagon.

No studija provedena u Turskoj pokazala je da takvi muškarci u krevetu mogu izdržati prosječno 7 minuta i 18 sekundi, dok je to kod mršavih tek dvije minute. Smatra se da muškarci s prekomjernom težinom imaju više hormona estradiola koji inhibira orgazam.

Pupak

Tajna G-točka: U kineskoj medicini vjeruje se da akupunktura ili akupresura na pravom mjestu mogu potaknuti spolni nagon muškarca i pomoći mu kod problema s erekcijom.

- Jedna žarišna točka libida za muškarce poznata je kao Ren 6. Nalazi se oko centimetar i pol ispod središta pupka. Pritisnite to mjesto 30 do 60 sekundi prije seksa - kaže Kate Taylor.

Penis

Tri minute je dovoljno: Razne studije pokazale su kako penetrativni seks kod muškaraca u prosjeku traje tek nekoliko minuta. Normalnim se smatra sve od tri do 15 minuta.

Penisi nisu dizajnirani da cijelo vrijeme budu u erekciji, a prosječni orgazam muškarca traje od 10 do 30 sekundi.

Prsti

Dugački prstenjak: Dugački prstenjak na desnoj ruci navodno signalizira da muškarac ima visoki seksualni nagon.

Stručnjaci sa Sveučilišta California kažu da ukoliko je prstenjak duži od kažiprsta to može ukazati na veće razine testosterona.

Stopala

Vjerojatnije je da će imati fetiš: Fetiši na stopala uobičajeni su kod muškaraca i čak je 18% njih fantaziralo o stopalima, u usporedbi s tek 5% žena, piše The Sun.