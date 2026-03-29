11 stvari koje nikada ne biste trebali stavljati u perilicu posuđa, prema stručnjacima

Perilica posuđa jedan je od najvećih načina uštede vremena i najkorisnijih pomoćnika u kuhinji. Kada se pravilno koriste, učinkovitije su od ručnog pranja pa mogu pomoći da potrošite manje vode. No, to ne znači da biste sve trebali stavljati u perilicu posuđa
U najgorem slučaju oštetit ćete predmet kojem nije mjesto u perilici, ili samu perilicu posuđa. Ovo je popis stvari koje biste uvijek trebali prati ručno.
1. Tave s neprijanjajućim slojem: Ako vaše tave nisu posebno označene kao prikladne za pranje u perilici posuđa, trebali biste ih prati ručno. Stavljanje u perilicu posuđa prerano će uništiti neprianjajući premaz i potrošit ćete novac ako ih morate zamijeniti ranije nego što biste trebali.
2. Drvene daske ili pribor za jelo: Uvijek ručno perite drvene daske za rezanje, žlice i sve ostale drvene predmete koje koristite u kuhinji. Ne samo da se drvo može iskriviti na visokim temperaturama, već i nabubri kada je mokro i može puknuti, stvarajući idealno mjesto za razmnožavanje bakterija.
3. Posuđe od lijevanog željeza: Tave za pečenje od lijevanog željeza idealne su za kuhanje i prženje kukuruznog kruha, mesa, ribe i povrća, a gotovo su neuništive - osim ako ih ne stavite u perilicu posuđa. Može ukloniti začin, odnosno zapečeno ulje koje sprječava lijepljenje hrane i štiti od hrđe. Nakon toga možete baciti tavu. Samo ne zaboravite nježno ručno oprati posuđe od lijevanog željeza i trajat će generacijama.
4. Kristal: Ako imate čaše, zdjele ili druge predmete od kristala, najbolje ih je držati izvan perilice posuđa. Deterdžent i sol mogu oštetiti površinu i uzrokovati koroziju stakla.
5. Oštri noževi: Ključan su kuhinjski alat, a ljudi troše mnogo novca na kvalitetan set. To je još jedan razlog da ih ne uništite stavljanjem u perilicu posuđa. Čak i ako su označeni kao sigurni za pranje u perilici posuđa, to nije dobra ideja. Trljanje o drugi pribor za jelo u košari može ih otupiti. Čak i jedan ciklus pranja može oštetiti oštricu.
6. Bakreno posuđe: Osim što je lijepo i brzo se i ravnomjerno zagrijava, prilično je skupo, pa ćete željeti pripaziti na njega. Bakar treba čistiti ručno, jer stavljanje u perilicu posuđa može uzrokovati da pocrni zbog procesa oksidacije unutar perilice.
7. Kositar, mesing i bronca: Poput bakra, sve predmete od kositra, mesinga ili bronce treba držati izvan perilice posuđa. Perite ga samo ručno, jer će potamniti ako se odmah ne osuši.
8. Deterdžent za posuđe: Uz stvari koje treba držati izvan perilice posuđa kako se ne bi oštetile, postoje stvari koje treba držati izvan perilice jer mogu oštetiti uređaj. Deterdžent za posuđe namijenjen ručnom pranju nije dobra zamjena jer se previše pjeni i može oštetiti perilicu.
9. Staklenke s etiketama: Dobra je ideja očistiti staklenke prije ponovne upotrebe, ali ako imaju papirnate etikete, bolje ih je oprati ručno nego ih stavljati u perilicu posuđa. To je zato što se etikete mogu oljuštiti i začepiti sustav pranja, a također se mogu zalijepiti za sve ostalo u istom punjenju.
10. Riba, krumpir, hrana: Možda ste vidjeli objave na društvenim mrežama o korištenju perilice posuđa za kuhanje ribe ili pranje krumpira. Nemojte to činiti. Ne samo da je nehigijenski, već može biti i nesigurno. Perilica posuđa možda nije dovoljno vruća da bi ribu ispekla na sigurnu unutarnju temperaturu. Osim toga, na hrani bi se mogli nakupljati ostaci stare hrane i sapuna.
11. Odjeća, elektronika i slično: Grudnjaci, tipkovnice, automobilski dijelovi, plastične cipele, bejzbolske kape i vrtni alat samo su neke od neobičnih stvari koje ljudi stavljaju u perilice posuđa, prema Consumer Reports. Bilo koji od ovih predmeta može se oštetiti perilicom ili može uništiti samu perilicu. Stoga, osim ako neki predmet nije posebno označen kao siguran za pranje u perilici posuđa, držite ga izvan uređaja - bez obzira na to što influenceri kažu. *uz korištenje AI-ja