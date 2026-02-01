11 stvari koje su izrazito nehigijenske, ali ih većina ljudi ipak radi

5. Plivanje u javnim bazenima: Prema istraživanju, 1 od 5 odraslih osoba priznaje da mokri u javnim bazenima dok pliva. Ne samo da je to uznemirujuća statistika s obzirom na to da vjerojatno postoji puno veći postotak onih koji to ne bi priznali, već postoji i niz drugih stvari koje su izuzetno nehigijenske u vezi s javnim bazenima, a koje većina ljudi ne shvaća. Klor ne ubija sve bakterije koje žive u bazenima, pa svaki put kada plivate niste okruženi samo bakterijama i klicama, već i nizom tjelesnih tekućina. Zapravo, dio razloga zašto vam oči pocrvene nakon plivanja u kloriranom bazenu nisu te kemikalije, već sve ostale klice i tekućine koje se zadržavaju u vodi. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA