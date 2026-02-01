11 stvari koje su izrazito nehigijenske, ali ih većina ljudi ipak radi

Većina ljudi je blaženo nesvjesna svojih nehigijenskih navika u svakodnevnom životu, prema izvješću pod nazivom "Prljava istina" koje je naručio Vital Vio. Bilo da se radi o korištenju kupaonice, spremanju ili jelu u restoranu, izlažu se riziku tisuća klica, a da toga nisu ni svjesni.
Neke od ovih loših navika su općepoznate no ljudi ih podcjenjuju, ali druge su potpuno izvan fokusa. Ovo su navike kojima biste mogli ugroziti svoje zdravlje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Neke od ovih loših navika su općepoznate no ljudi ih podcjenjuju, ali druge su potpuno izvan fokusa. Ovo su navike kojima biste mogli ugroziti svoje zdravlje.
|
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Neke od ovih loših navika su općepoznate no ljudi ih podcjenjuju, ali druge su potpuno izvan fokusa. Ovo su navike kojima biste mogli ugroziti svoje zdravlje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Nepranje ruku nakon WC-a: Trebalo bi biti svima jasno, no unatoč istraživanjima koja dokazuju da redovito pranje ruku pomaže u smanjenju rizika od bolesti poput respiratornih infekcija i štiti vas od klica, razina pranja ruku i dalje je relativno niska. To je jedna od stvari koje su izuzetno nehigijenske, ali većina ljudi to ipak radi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. Ostavljanje podignute daske WC-a: Puštanje vode s podignutom daskom WC jedna je od stvari koje mogu biti izuzetno nehigijenske, ali većina ljudi to ipak čini. Pogotovo ako ne čistite redovito WC i kupaonicu, ova navika može dovesti do više klica i bakterija nego što mislite. Neka istraživanja sugeriraju da je ispiranje WC školjke sa spuštenim poklopcem ključno za sprječavanje kontaminacije površina u kupaonici.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Puhanje rođendanskih svijeća: Prema studiji iz časopisa Journal of Food Research, puhanje svijeća na rođendanskoj torti značajno povećava količinu klica koje žive na njoj. To znači da kada ljudi jedu tortu, zapravo jedu i te bakterije. Pogotovo ako se netko bori s bolešću, patogeni koji žive na torti nakon što puhnu u nju mogli bi vas razboljeti, no to je i dalje jedna od izuzetno nehigijenskih navika koje ljudi i dalje rade.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Nošenje 'vanjske odjeće' u krevetu: Ista odjeća u kojoj ste bili na poslu, čitav dan vani, u javnom prijevozu... nikako nije za krevet, no nekima to ne smeta. Prema istraživanju Sleepopolisa, većina ljudi se presvlači u drugu odjeću kada idu u krevet, ali postoji alarmantnih 9% koji to "nikada" ne čine. Dakle, bez obzira jesu li u teretani, vraćaju se kući s posla ili se cijeli dan snalaze u svakodnevnom životu okruženi milijun ljudi i klica, ne smeta im unijeti te iste klice na svoje plahte.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Plivanje u javnim bazenima: Prema istraživanju, 1 od 5 odraslih osoba priznaje da mokri u javnim bazenima dok pliva. Ne samo da je to uznemirujuća statistika s obzirom na to da vjerojatno postoji puno veći postotak onih koji to ne bi priznali, već postoji i niz drugih stvari koje su izuzetno nehigijenske u vezi s javnim bazenima, a koje većina ljudi ne shvaća. Klor ne ubija sve bakterije koje žive u bazenima, pa svaki put kada plivate niste okruženi samo bakterijama i klicama, već i nizom tjelesnih tekućina. Zapravo, dio razloga zašto vam oči pocrvene nakon plivanja u kloriranom bazenu nisu te kemikalije, već sve ostale klice i tekućine koje se zadržavaju u vodi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Rukovanje novcem: Često nema drugog izbora, ali spoznaja o vrstama klica i tjelesnih tekućina koje žive na novčanicama i kovanicama moglo bi potaknuti više ljudi da pređu na elektroničke načine plaćanja. Ili barem operu ruke nakon diranja novca. Mnoge klice koje žive na novčanicama i kovanicama lako se prenose rukovanjem, a ako ih ne operete vjerojatnost da ćete na kraju jesti, dodirivati lice ili širiti klice je puno veća.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. Jedenje na švedskim stolovima: Ovo je jedna od stvari koje su izuzetno nehigijenske, ali većina ljudi to i dalje čini. Od nehigijenskih standarda hrane, do kontaminacije, pa čak i klica od drugih gostiju, švedski stolovi su uglavnom žarišta širenja klica i bolesti. Osim izbjegavanja sirove hrane i drugih obroka koji se očito čuvaju na pogrešnoj temperaturi, čini se da je najbolji način da se snađete na švedskom stolu kako biste se zaštitili od klica da ga potpuno izbjegavate.
| Foto: Federico ChiccoDodi FC
8. Korištenje telefona u kupaonici: Prema gastroenterologu dr. Saurabhu Sethiju, korištenje telefona na WC-u ili u kupaonici - posebno u javnim toaletima - može biti štetno za vaše zdravlje. Osim širenja klica i bakterija, stres i fizička nelagoda koju uzrokuje korištenje telefona u kupaonici mogu biti jednako nekorisni za fizičko blagostanje.
| Foto: Dreamstime
9. Dugi nokti: Naše su ruke žarište bakterija, s obzirom na to da ih koristimo za obavljanje toliko stvari tijekom dana, kako u našim domovima tako i izvan njih. Nokti mogu zadržato klice koje prolaze relativno neotkriveno, a što je veća površina za njihov život, to je veći problem. Dugi nokti, posebno bez stroge higijenske rutine, jedna su od stvari koje su izuzetno nehigijenske. Pogotovo kada ljudi s dugim noktima jedu hranu ili dodiruju lice bez čišćenja ispod noktiju i pranja ruku, to može biti štetnije nego što ljudi misle.
10. Jedenje tijekom kuglanja: Slično drugim mjestima s velikim prometom, poput benzinskih postaja ili kolica za kupovinu u trgovini, kugle za kuglanje su nevjerojatno prljave. Ne samo da sadrže mnoštvo klica i bakterija, već ih lako prenose na stotine ljudi koji dijele iste kugle za kuglanje u dvorani. Iako biste trebali prati ruke prije jela, bez obzira na okruženje u kojem se nalazite, pranje ruku u kuglani nakon dijeljenja kugli za kuglanje sa strancima trebalo bi biti neizostavno. Vjerojatno je najbolje odabrati vilicu i nož.
11. Pijenje iz limenke: Ako uzmete u obzir koliko ljudi dodirne limenku prije nego što je popijete, to bi vas moglo inspirirati da očistite vrh prije konzumiranja. Limenke su utočište za klice i posebno su štetne za osobno zdravlje i higijenu s obzirom na to da svaki put kad popijemo piće ustima dodirujemo vrh. Iako je to vjerojatno nešto o čemu ljudi ne razmišljaju, stvarno je dobra ideja očistiti vrh svih limenki koje kupite u trgovini. U suprotnom, izlažete se potencijalnoj bolesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija