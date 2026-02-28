11 unutarnjih navika koje vam smanjuju fizičku privlačnost

NEDOVOLJNO SPAVANJA. Može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, osobito kada je riječ o privlačnosti. Umoran izgled, podočnjaci i beživotan ten često su prvi znakovi da tijelu nedostaje kvalitetan odmor. Istraživanja su pokazala da osobe koje su naspavane ostavljaju dojam zdravijih i privlačnijih u usporedbi s onima koje pate od neispavanosti. Znanstvenici pritom ističu da neispavane osobe djeluju umornije, manje zdravo i manje atraktivno nego kada su odmorne. San, dakle, ne utječe samo na energiju i raspoloženje, već i na cjelokupan fizički dojam. Dugotrajan manjak sna može imati i ozbiljnije posljedice za zdravlje. Upravo zato stručnjaci savjetuju redovit raspored spavanja i odlazak na počinak u razumno vrijeme kako bi se očuvali i zdravlje i svjež izgled. | Foto: Phovoir