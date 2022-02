Mnogo je stvari iz prošlosti koje bi nam se danas mogle činiti čudnima. U prošlosti, da bi se uklopio u društvo, trebao si ozbiljno shvaćati određena pravila. Iako iz moderne perspektive ta pravila mogu izgledati čudna, mogu nam ponuditi šire razumijevanje kako je svakodnevni život izgledao u prošlosti.

1. Muškarci su u restoranima naručivali za žene

Čak je i u drugoj polovici dvadesetog stoljeća bio običaj da muškarac naručuje ženinu hranu u restoranu. Gospodin bi, naravno, prvo pitao svoju partnericu što bi htjela jesti pa bi onda za nju naručio hranu.

2. Žene su mogle davati samo ručno izrađene darove muškarcima

Pravilan bonton bio je vrlo važan u viktorijansko doba. Ako je žena htjela pokloniti poklon muškarcu, morala ga je sama napraviti. Sposobnost stvaranja darova bio je znak da će žena biti dobra supruga.

3. Ljudi su se trebali nasmijati kada su odgovarali na poziv

Ljudima koji su se javljali na telefon savjetovano je da se smiju dok govore, čak i ako ih osoba s druge strane ne vidi. Ipak, vjerovalo se da pozivatelj može primijetiti smije li se netko ili ne po tonu glasa.

4. Roditelji se ne bi trebali igrati sa bebama

Roditeljima je savjetovano da ne pokazuju ljubav prema svojoj bebi u prvim mjesecima nakon rođenja. Stručnjaci s početka dvadesetog stoljeća smatrali su da će ih igranje s bebom i podizanje kad god plaču samo pokvariti.

5. Viktorijanske žene su koristile lepezu za flert

Viktorijanske žene nisu mogle izravno flertovati. Zbog toga su se neke od njih okrenule drugim sredstvima komunikacije, primjerice korištenjem lepeze da pokažu svoj interes. Zatvaranje lepeze značilo bi da žena želi razgovarati, dok je široko otvaranje značilo: 'Čekaj me'.

6. Poštanske marke su se koristile za signaliziranje poruke

Drugi oblik tajne komunikacije bile su omotnice i poštanske marke. Stavljanje marke i kut pod kojim je postavljena na omotnicu može značiti mnogo toga. S poštanskom markom postavljenom pod pravim kutom u desnom kutu, viktorijanska dama ili gospodin mogli su pitati primatelja vole li ih ili ne. Ali ako je marka postavljena naopako u desni kut, to je značilo da osoba ne želi više primati pisma.

7. Ljudi na dvoru u Versaillesu morali su grebati po vratima umjesto da kucaju

Francuski kralj Luj XIV imao je razrađen skup pravila koje su svi na njegovom dvoru morali slijediti. Najčudnije je bilo grebanje po vratima umjesto kucanja kad je netko htio razgovarati s kraljem. Zato je većina dvorjana puštala nokte.

8. Članovi kraljevske obitelji mogli su primati posjetitelje iz svojih kreveta

U Versaillesu je bilo sasvim prihvatljivo da kralj i kraljica primaju posjetitelje dok su još u svojim krevetima. Iz tog razloga, čak su imali i 'paradni krevet', fino ukrašen krevet koji je implicirao moć i status.

9. Ljudi su gledali kako Louis XIV jede

Dok je kralj večerao sa svojom obitelji, ljudi na dvoru su stajali ili sjedili na stolicama i promatrali ih. Kad bi posjetitelji došli na dvor, i oni su mogli gledati kako kraljevska obitelj večera. Što je netko stajao ili sjedio bliže kraljevskom stolu, smatrali su ga privilegiranijim.

10. Henry VIII je dao dvorjanima da mu ljube posteljinu svako jutro kako bi provjerili ima li otrova

U prošlosti je bio običaj da kraljevi i plemići imaju degustatore hrane koji su provjeravali ima li u jelu otrova. Ali Henry VIII nije uzeo u obzir samo tu mjeru predostrožnosti pa je dao dvorjanima dužnost da mu poljube krevet svaki dan kako bi bio siguran da ga nitko ne želi otrovati.

11. Ljudi su gledali kako se kralj i kraljica oblače svako jutro

Na dvoru francuskog kralja Henrika II., svi, od plemića do sluga, morali su gledati kako se on sprema za dan. Pretpostavljalo se da je to poboljšalo njihovo mišljenje o monarhu.

12. Previše smješkanja u javnosti smatralo se neprikladnim

U devetnaestom stoljeću ljudi ozbiljno lice nisu povezivali s tugom. Smatralo se da je prikladnije zadržati neutralan izraz lica kada ste u javnosti. To je vjerojatno jedan od razloga zašto se ljudi nisu smiješili na većini fotografija u to vrijeme, piše Brightside.