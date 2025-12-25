12 savjeta kako izbjeći svađu na Božić: 'Nemojte uraniti, nikako ne kritizirajte kuhara...':

Jedna anketa pokazala je da prosječna obitelj ima najmanje pet svađa na dan 25. prosinca, koje počinju već u 10 ujutro!

Srećom, stručnjakinja za bonton Jo Bryant ima 12 savjeta o tome kako izbjeći sveobuhvatne posljedice blagdana...

Planirajte unaprijed za miran Božić

Naravno, pozovite goste prije 25. prosinca, ali tempirajte to kako treba, jer ako to učinite puno unaprijed, činit ćete se vrlo napetim. Ne valja ni telefoniranje u panici na Badnjak.

Kada ćete jesti? Možda treba misliti na malu djecu ili starije rođake koji će posegnuti za grickalicama i slatkišima ako im večera bude poslužena prekasno. Kao domaćin, vaša je dužnost provjeriti ima li netko posebne prehrambene potrebe. Ne želite ljutitog vegana u svojoj blizini ako nudite samo puricu ili svinjeće pečenje. Ako ste gost, imate manje kontrole nad jelovnikom.

Nemojte kasniti, ali nikada, baš nikada nemojte uraniti

To je staro pravilo. Nema ništa gore od preranog dolaska gosta, jer domaćin možda nije spreman i još bi mogao biti do grla u pripremama. Ako vas zamole da stignete u podne, pobrinite se da stignete tamo u podne ili malo kasnije. Daleko je bolje zakasniti deset minuta nego deset minuta uraniti.

Ignorirajte domaćina ako vam kaže: 'Ne treba ništa donijeti!'

Ako idete kod nekoga, a ne poznajete ga dobro, dobro je nazvati unaprijed i pitati što možete ponijeti. Ako domaćin kaže "ništa", ipak trebate uzeti nešto - cvijeće, čokoladu ili neku biljku. To su dobri maniri.

Ako ste vi domaćin i jako dobro poznajete svoje goste, u redu je pitati bi li imali nešto protiv da donesu sir, kolače ili bilo što drugo. Na taj način osiguravate da ćete dobiti razumne doprinose i to može pomoći u raspodjeli troškova.

Izbjegavajte dosadno čavrljanje dok ste na putu

Ako ste imali grozno putovanje, nije ugodno nastaviti pričati o tome i donijeti taj stres sa sobom. Ne samo da je to nepristojno, nego će domaćini osjećati da vam je muka zbog toga jer su vas zvali kod sebe.

Ostavite si dovoljno vremena za svoje putovanje i, ako kasnite, nemojte zvati svakih 15 minuta s ažuriranom lokacijom. Uvijek možete podijeliti svoju lokaciju sat vremena prije nego što stignete na Whatsappu. Na taj će način vaš domaćin moći vidjeti gdje se nalazite ili će vas ignorirati ako je još uvijek prezauzet pečenjem purice.

Neka svatko ide svojim putem

Za Božić neće svi htjeti raditi istu stvar u isto vrijeme. Na primjer, možete reći: „Neki od nas idu u crkvu , a vi slobodno možete ostati kod kuće ako ne želite ići."

Mislite i na potrebe svojih ostalih gostiju. Stariji gosti bi mogli htjeti prostor u kojem mogu mirno sjediti, daleko od tinejdžera koji igraju igrice. Kao domaćin nemojte zadavati previše aktivnosti gostima - ali ako svi ostali igraju Monopoly, nemojte biti jedini koji gleda TV. Radite ono što većina radi.

Napravite mudar plan sjedenja

Ako postoji napetost u obitelji, predlaže se pametan raspored sjedenja. Stavite kartice s imenima i recite: „Bako, zašto ne sjedneš ovdje? Ujače, ti ćeš tamo!“ Ukratko, izbjegnite da jedni pored drugih sjede ljudi koji se ne slažu.

Trebali biste se također držati sigurnih tema kada razgovarate, kao što su najvažniji događaji u godini, praznici i svi veliki planovi za 2025. godinu. Klonite se uobičajenih vrućih točaka, poput politike.

Neugodne rasprave najbolje je otkloniti humorom. Recite nešto poput: „Božić je, ne želimo razgovarati o dosadnoj politici, zar ne?"

Nemojte kritizirati kuhara

Ljudi su često previše pod stresom zbog božićnog ručka. Ali, to tek jedan obrok u 365 dana i vjerojatno neće biti najbolji obrok koji jedete. Moguće je da puretina bude malo suha, krumpir prepečen…

Poenta Božića su zajedništvo i obitelj. Trebali biste se usredotočiti na to, a ne kritizirati kuhara. Toliko je dijelova božićnog ručka pa će se naći nešto što će vam se svidjeti. Probajte i uzmite malo onoga što vam se najviše sviđa - nemojte sjediti i govoriti: „Ne sviđa mi se ovo", jer biste mogli završiti tako da ne budete pozvani ponovno sljedeće godine.

Ne punite perilicu svog domaćina

OK je ponuditi pomoć, ali na razuman način. Naime, postoji pomoć, ali postoje i ograničenja. Muka je pokušavati napuniti nečiju perilicu posuđa kada ne znate kamo sve ide.

Prenošenje tanjura sa stola u kuhinju vjerojatno je korisnije. Budite od pomoći bez komentiranja, uplitanja ili smetanja. Ako ostajete prespavati, trebali biste biti uredni – objesite ručnike, nemojte pretrpati kupaonicu i živite po pravilima kuće svog domaćina.

Sakrijte vino

Trebate pustiti ljude da uživaju – ipak je Božić – ali također pokušati smanjiti rizik od pretjerivanja s alkoholom. Predlaže se da potajno ograničite piće i osigurate da kasnije tijekom dana bude dovoljno kave i vode.

Držanje lekcija ljudima o piću nikad neće djelovati svečano, a ako nekome kažete da je dosta popio, to obično ne prođe baš dobro.

Sjetite se reći 'hvala'

Svi se možemo odvesti nekome na blagdanski objed, smisliti super poklon, donijeti što treba, ali najteže je ipak bilo vašem domaćinu, pa je uvijek vrijedno zahvaliti mu nekoliko dana poslije.

Pretvorite naporno i dosadno u nešto lijepo

Ako se ne slažete s određenim rođakom, predlaže se da promijenite način razmišljanja, jer oni neće nestati za Božić. Ako postoji nešto što vaša svekrva radi, a što vas doista živcira - možda postavljanje neprikladnih pitanja o seksualnom životu ili histerično smijanje stvarima koje nisu smiješne - to će se samo pojačati nakon što se popije nekoliko čaša vina.

Zato radije učinite to pomalo duhovitim u vašem umu, umjesto da idete u rat oko toga. Neugodne razgovore najbolje je odvratiti humorom.

Ako vam se ne sviđa poklon, šutite

Ako je netko odvojio puno vremena i truda da vam nešto pokloni - čak i ako je to drečavi džemper od kojeg vas sve svrbi – nije lijepo reći da vam se to ne sviđa.

Općenito je pravilo da biste to trebali prihvatiti. Ako je to odjevni predmet i ne pristaje vam, možete razgovarati o drugoj veličini.

Svi dobijemo poneki dar koji nam se manje sviđa, stoga nemojte biti previše nervozni. I nemojte se razmetati i trošiti puno novca. Mogli biste osramotiti drugu osobu poklanjajući joj nešto preskupo.