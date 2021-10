Iako na vjenčanima uglavnom vidimo bijele i puderaste kreacije, mnoge slavne dame odlučile su biti - drugačije. Uglavnom su pratile trendove, ovisno o uličnoj modi i raspoloženju.

Elizabeth Taylor nosila je zelenu haljinu na vjenčanju Eddieja Fishera

Taylor se 1959. godine udala u haljini s kapuljačom koja je bila strukirane forme, sa suknjom širokog struka. Kombinirala je uz to dijamantnu narukvicu, poklon mladoženje - umjesto zaručničkog prstena.

Žuta vjenčanica Elizabeth Taylor za vjenčanje Richarda Burtona

Taylor je na svadbu 1964. godine nosila jednostavnu haljinu koju je osmislila kostimografkinja filma 'Cleopatra', Irene Sharaff. Kosu je ukrasila cvjetovima naranče.

Taylor se ponovno udala za Burtona - u haljini duginih tonova

Taylor je za drugo vjenčanje s Burtonom, 1975. godine, izabrala haljinu britanske dizajnerice Gine Fratini. Haljina je prodana na dražbi 2011. godine za oko 400.000 kuna.

Crna haljina Sarah Jessica Parker za vjenčanje s Matthewom Broderickom

Tamna suknja i dramatičan look bili su dio stylinga slavne glumice za vjenčanje 1997. godine. Parker je nosila haljinu Morgane Le Fay. Međutim, 2016. godine u emisiji "Watch What Happens Live", rekla je voditelju Andyju Cohenu da žali zbog svog izbora.

- Jednostavno mi je bilo neugodno ići u potragu za vjenčanicom, bio je taj jedan dućan koji mi se svidio, no uzela sam prvo što su mi dali. Danas bih izabrala lijepu, klasičnu bijelu vjenčanicu - priznala je Parker.

Gwen Stefani nosila je ružičastu haljinu za vjenčanje s Gavinom Rossdaleom

Stefani je 2002. godine odjenula ružičastu haljinu s ručno rađenim motivima, a potpisao ju je John Galliano za Christian Dior. Stefani i Rossdale razveli su se 2016.

Portia de Rossi rekla je 'da' voditeljici Ellen DeGeneres u rozoj balskoj haljini

Rossi je 2008. godine odabrala balsku haljinu s potpisom Zaca Posena. Kreacija je bila u stilu balerine, a umjesto vela, izabrala je dijamantnu tijaru. DeGeneres je nosila odijelo boje bjelokosti.

Amber Tamblyn nosila je žutu lepršavu boho haljinu

Tamblyn se 2012. udala za Davida Crossa u haljini žute nijanse. Kod mene nema ništa tradicionalno, izjavila je glumica u to vrijeme.

Kristen Bell udala se za Daxa Sheparda u hlačama i majici

Zvijezda filma 'The Good Place' udala se 2013. godine te pritom nosila tek crnu majicu i hlače. Od detalja nosila je statement ogrlicu.

Chloë Sevigny izabrala je potpuno crnu kombinaciju s bijelim velom

Glumica je svoju jednostavnu kreaciju upotpunila čizmama i malim buketom. Sevigny i umjetnički direktor Siniša Mačković vjenčali su se u ožujku 2020. te dočekali sina Vanju manje od dva mjeseca nakon dana vjenčanja.

Zvijezda "90210" Shenae Beech nosila je sivu suknju od tila

Glumica je za vjenčanje 2013. nosila haljinu s potpisom Vera Wang iz kolekcije za jesen 2012. godine. Gore je bio top, a dolje dugačka suknja od tila sivih tonova.

Kaley Cuoco na svadbi 2013. nosila je ružičastu vjenčanicu

Cuoco se udala za tenisača Ryana Sweetinga na svečanosti iznenađenja vjenčanja 31. prosinca 2013. Mlada je nosila rozu princes haljinu. Par se razveo 2016. godine.

Zvijezda "Newsroom -a" Alison Pill nosila je žuto

Na vjenčanje 2015. Alison je izabrala žutu kreaciju retro stila, s malim volanima. Udala se za glumca Joshuu Leonarda.

Mandy Moore odjenula ružičastu haljinu s volanima

Mandy Moore 2018. je godine odabrala vjenčanicu s potpisom Rodarte te rekla 'da' glazbeniku Tayloru Goldsmithu. Nosila je ružičasti veo od tila ukrašen cvjetnim vezom.

Christine Quinn nosila je dvije haljine

Haljine s potpisom Galia Lahav, koje je Quinn izabrala prošle godine, koštale su oko 330.000 kuna. Quinnova organizatorica vjenčanja Lisa Lafferty rekla je da je reality zvijezda odlučila odjenuti dvije custom made haljine istog dizajnera. Mladenka je nosila i Christian Louboutin štikle s autogramom samog autora.