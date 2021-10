Zimogrozni znaju da je pufasta kragna jedan od 'must have' detalja, a osim što nam daje toplinu, silueti ujedno daje notu glamura. Jakne uglavnom imaju eko krzno, no ima i onih s pravim

Umjetno krzno sve je popularnije, pa i na jaknama koje ćemo nositi i ove zimske sezone. Dobar trik je mogućnost skidanja krznenog ovratnika, pa ih možemo nositi i kad nije tako hladno. POGLEDAJTE VIDEO: Čuvarica tradicije Čak je i traper jakna u igri, dobila je krzneni sloj, što je uvodi u zimsku garderobu. Kožnjak puno bolje grije uz pomoć posebnog ovratnika. Pufaste strukirane jakne djeluju poput haljine za zimogrozne princeze. Na nekim kreacijama krzno se pojavljuje i kao estetski detalj. Praktične su kragne koje 'grle' lice - odlično griju obraze. Obožavateljice ovog stila su i mnoge kreativke koje nose eklektične modne kombinacije.