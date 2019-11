12 stvari koje o seksu sve žene trebaju znati prije 30. godine

Seks je mnogo složeniji nego se čini na filmovima, a većina toga što o uživanju u seksu znate vjerojatno se svodi na hrpu pokušaja i pogrešaka. Zato su četiri stručnjakinje za seks i odnose rekle što bi one voljele da su o seksu znale kad su bili mlađe, te što bi svaka žena do svojih 30-ih trebala naučiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U redu se smijati

Seks vam se možda na početku činio kao jako ozbiljna stvar, ali učinite sebi uslugu i malo se opustite, savjetuje seksualna terapeutkinja Rena McDaniel.

- Tijela nisu savršena, pa ponekad za vrijeme seksa stvaraju i čudne zvukove. Ako vam tada postane neugodno, pokušajte se usredotočiti na humor jer smijeh kad netko padne s kreveta, dobije grč ili napravi neobičan zvuk može potencijalno neugodan trenutak pretvoriti u trenutak povezivanja - kaže.

Foto: Fotolia

Lubrikant može poboljšati iskustvo

- Kad sam bila mlađa nisam imala pojma da lubrikant nije samo za one koji imaju probleme s vlaženjem, već da stvarno pojačava doživljaj općenito - kaže McDaniel.

Stručnjakinja za seks i odnose i voditeljica podcasta o seksu Emily Morse kaže kako nije ženin neuspjeh ako si malo pomogne s podmazivanjem. Ona tako preporučuje da se naviknete eksperimentirati s različitim vrstama lubrikanata da biste znali što je za vas najbolje, te napominje da je ključno držati se onih na bazi silikona kad se upotrebljavaju kondomi.

Nikad bez kondoma

- U mojim su kasnim 20-ima kondomi bili više smetnja nego dobra stvar - kaže seksualna pedagoginja i fizikalna terapeutkinja Uchenna Ossai.

- Sjećam se da bi mi često partner rekao kako me 'ne osjeća dobro zbog kondoma'. No, osjećaje na stranu, kondomi su presudni, a danas srećom ima i onih koji pružaju zaštitu bez da umanjuju osjećaj. Također, budite sigurni da uvijek sa sobom imate svoje, kaže Morse,

- Na kraju krajeva, možete li zaista dečku vjerovati da ima na umu kondom kad mnogima od njih nije jasno ni gdje je točno klitoris - kaže Ossai.

Foto: Dreamstime

Seks ne smije boljeti

Iako isprobavanje novih stvari definitivno može biti pozitivno, nikada ne bi smjelo ići na štetu toga da vam je ugodno. Ossai objašnjava da seks jednostavno ne bi trebao boljeti, pa ako osjećate bol prilikom seksa, nemojte ju ignorirati!

- Posjetite liječnika koji ima iskustva s liječenjem seksualne boli - savjetuje ona, a u međuvremenu predlaže da se igrate s oralnom stimulacijom, masturbacijom ili čak sa seksualnim igračkama poput vibrirajućih prstenova.

Glumljenje orgazma nije dobro za nikoga

- Znam da skoro svaka žena s vremena na vrijeme odglumi orgazam, bez obzira na to zna li da se neće ni dogoditi ili samo želi partneru malo podići ego - kaže Morse. No problem je što će on sada kad misli da je gospodar vašeg orgazmičkog svemira, nastaviti ponavljati isto vjerujući da će (opet) dati pozitivne rezultate.

Foto: Shutterstock

Zato učinite sebi uslugu, savjetuje Morse i kaže:

- Preskočite glumu i dajte mu neke konstruktivne kritike jer je potrebno više napora da se lažira stenjanje nego da ga se dobro usmjeri gdje da vas dira.

Ne budite fokusirani samo na kraj

Uzmite u obzir često ponavljanu frazu da se u seksu "radi o putovanju, a ne o odredištu" - tu je čitav svijet užitka od početka do cilja.

- Seks je više nego samo penetracija i postizanje orgazma. Ako se fokusirate na zadovoljstvo umjesto na krajnji cilj; više ćete uživati u seksu u godinama koje dolaze - kaže Ossai.

Foto: Lucky Business

Dopustite si da uživate

- Mnoge mlade žene i dalje vjeruju da je seksualno zadovoljstvo jednosmjerna ulica koja vodi samo prema zadovoljstvu njihovih partnera - kaže Morse.

A ako ste i vi među njima, ona napominje da je "seks dvosmjerna ulica, a obje bi strane trebale imati priliku doći gdje trebaju.

- Morate biti spremni dopustiti si zadovoljstvo. Ne bojte se ponekad sebe staviti na prvo mjesto ili tražiti ono što želite, kad to želite. I što je najvažnije, zapamtite da ste sto posto zaslužili da se osjećate zadovoljeno i uživate u svakoj sekundi seksa - kaže Morse.

Foto: Dreamstime

Možete i sami

Ako niste skroz sigurni što biste trebali tražiti u krevetu ili se osjećate nelagodno u vlastitoj koži, sve to možete sami ispraviti.

- Odvojite vrijeme i stvarno saznajte što vam se tijelu sviđa. Upotrijebite malo lubrikanta za poboljšanje osjetila i igrajte se s različitim pritiscima, tempom i načinima na koji se dodirujete - kaže McDaniel.

Proširite si vidike

Može biti previše jednostavno ograničiti seks na standardni penetrativni i oralni seks, no postoji čitav svijet erogenih zona i uz očite dijelove 'tamo dolje'.

- Voljela bih da se mogu vratiti u rane 20-e i da eksperimentiram s različitim vrstama erotske i senzualne igre osim one sa genitalijama - kaže Ossai.

Foto: Shutterstock

Nemojte biti nesigurni zbog izgleda

- Voljela bih da sam mogla reći sebi mladoj da ne brinem toliko o tome kako moje tijelo izgleda, jer me je to priječilo da budem prisutna za vrijeme seksa - kaže seksualna pedagoginja Sarah Tomchesson za Health.

- Možete znati najbolje seksualne trikove iz knjiga, ali ako se ne osjećate ugodno u svojoj koži, seks će uvijek biti loš - kaže Ossai i dodaje da ne postoji čarobni trik za poboljšanje samopouzdanja već to zahtijeva strpljenje i napor.

Ona zato sugerira preuzimanje kontrole i izbjegavanje onih zbog kojih se ne osjećate dobro u vezi sebe, te kaže da kako samopouzdanje oko tijela raste, tako će se poboljšati seksualni život.

Foto: Dreamstime

Nemojte odlutati u mislima

Možete se lako izgubiti u svojim mislima tijekom seksa; dovoljno je da ste pod stresom zbog radnog projekta koji biste trebali dovršiti sutra.

- Savjet koji dajem svima koji 'zaglave' u svojoj glavi tijekom seksa je da se usredotoče na buđenje cijelog tijela prije seksa, i to uz tehnike igranja osjetilima koje uključuju oduzimanje jednog ili dva osjetila, poput vida ili zvuka, kako bi se pojačala druga, poput dodira - kaže Tomchesson.

Uvijek još ima toga za naučiti...

- U 20-im sam godinama mogla imati koristi od toga da mi netko kaže da što više znam, to više shvaćam koliko malo znam (u krevetu). Mislila sam da bih trebala biti stručnjak za seks, i kao rezultat toga, bilo mi je teško tražiti informacije o seksu, jer bi se osramotila - ​​kaže Tomchesson.

No, dodaje ona, seks je kao bilo koja druga vještina; potrebno je vrijeme i praksa da se postane vješt. I ne bojte se tražiti pomoć u edukaciji o seksu, a na internetu možete isto pronaći gotovo sve što vas zanima; samo pripazite kojim ćete izvorima vjerovati.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: