Kada ženu 'boli glava': Ovo su uzroci slabog libida kod žena

Mnogi 'sretni parovi' koji svoju 'sreću' prikazuju na društvenim mrežama žive s jednom tajnom, a to je malo ili nimalo seksualne intimnosti. Taj problem posebno je velik, ali i skriven kod žena. I vjerovali ili ne, relativno malo se govori o tome.

- Iz onoga što mi kažu moje klijentice, sve veći izazov za njih je smanjena ili potpuno izgubljena seksualna želja - tvrdi ugledna istraživačica Sheryl Kingsberg koja objašnjava da je seksualni nagon biološka komponenta želje, koja se odražava na spontani seksualni interes, uključujući seksualne misli, erotske fantazije i sanjarenje.

Iako su muškarci uglavnom fiziološki uzbuđeniji od žena, slaba seksualna želja javlja se i kod muškaraca. Ona nije ograničena na spol, seksualnu orijentaciju, rasu ili bilo koju drugu demografsku kategoriju. Čak i ljudi koji se ne identificiraju niti kao muško ili žensko se mogu, poput ostalih pojedinaca, boriti sa smanjenom seksualnom željom. Smanjena seksualna želja može uzrokovati probleme i u heteroseksualnim i u gay odnosima.

Činjenice na koje trebate obratiti pažnju

Ako se želite seksati rjeđe nego vaš partner, ni jedan od vas možda nije 'izvan norme' za ljude koji su vašoj dobi i životnoj fazi - iako te razlike mogu uzrokovati probleme u vezi. U isto vrijeme, čak i ako je vaš seksualni nagon slabiji nego što je to nekada bio, vaš odnos baš tada može biti jači nego ikad. Ne postoji neki određeni broj koji predstavlja učestalost koja bi definirala slabiju seksualnu sklonost. To varira od žene do žene.

Simptomi nedostatka spolnog nagona kod žena

Najčešći simptomi su manjak interesa za bilo koju vrstu seksualnih aktivnosti, uključujući i masturbaciju. Također, simptom je i nedostatak seksualnih maštarija i misli, te zabrinutost zbog nedostatka seksualnih aktivnosti ili maštarija.

Uzroci smanjene seksualne želje kod žena

Želja za seksom je složena jer je višestruka i temelji se na interakciji nekoliko faktora koji utječu na intimnost. To uključuje fizičko i emocionalno blagostanje, iskustva, uvjerenja, način života i vašu trenutnu vezu. Ako imate problem na bilo kojem od ovih područja, to može utjecati na želju za seksualnom prisnošću. Slijede tri najčešća uzroka slabe seksualne želje kod žena:

1. Fizički uzroci

Tu uzrok može biti širok raspon bolesti, fizičkih promjena i lijekova koji mogu uzrokovati slabu seksualnu želju. Poznato je da određeni lijekovi koji se izdaju na recept, a posebno antidepresivi, smanjuju spolni nagon (primijećeno je da neki relativno noviji lijekovi nemaju tu nuspojavu ili barem imaju niži stupanj smanjenja seksualne želje).

Životne navike: Nedovoljno i nekvalitetno spavanje također može narušiti seksualnu želju. Takav problem mogu imati roditelji koji su iscrpljeni od brige o maloj djeci, ali i stariji roditelji. Umor od bolesti ili operacije također može igrati ulogu kod slabog seksualnog nagona. I iako vas čaša vina može opustiti i raspoložiti, previše alkohola također može negativno utjecati na vaš seksualni nagon. Isto vrijedi i za droge.

Zdravstveni problemi: Promjene razine hormona mogu mijenjati želju za seksom. To se može događati tijekom menopauze, zato što razina estrogena pada pa tako uzrokuje suhoću vagine, što rezultira bolnim ili neugodnim seksom. Iako mnoge žene još uvijek prakticiraju seks tijekom menopauze, neke navodno doživljavaju smanjeni libido tijekom ove hormonske promjene. Hormoni se mijenjaju tijekom trudnoće, neposredno nakon rođenja djeteta i tijekom dojenja, a te promjene itekako utječu na libido. Mnoge bolesti mogu utjecati na spolni nagon, poput artritisa, raka, dijabetesa, visokog krvnog tlaka, koronarne bolesti arterija i neurološke bolesti.

Seksualna nelagoda: Ako imate bolove za vrijeme seksa ili ne možete doživjeti orgazam, to također smanjuje želju za seksom.

2. Unutarnji emocionalni uzroci

Emocionalno stanje isto utječe na vašu seksualnu želju. Postoje mnogi psihološki uzroci slabijeg libida. Stres na poslu i/ili obiteljski pritisci mogu uništiti seksualnu želju. U kulturi koja potiče stvaranje 'savršenog' tijela, te negativne percepcije koje proizlaze iz osjećaja da ste fizički 'neadekvatne' za seks mogu također drastično smanjiti seksualnu želju. Isto vrijedi i za one koji se bore s posttraumatskim stresom, anksioznošću ili depresijom.

Ljutnja i ogorčenost su druge snažne emocije koje smanjuju seksualnu želju. Važno je znati upravljati tim unutarnjim toksičnim mislima koje vode frustraciji, ljutnji i ogorčenosti, što može uništiti čežnju za prisnošću.

Na primjer, misli poput 'Ti si sebičan!' ili 'Nikada ne misliš na nikoga drugoga osim na sebe!' dovode do udaljenosti i prekida veze. Ove toksične misli stvaraju ljute emocije koje smanjuju empatiju, što je emocionalno ljepilo koje učvršćuje odnose i drži ih zajedno. Nedostatak međusobnog razumijevanja sigurno može dovesti do negativnih osjećaja, koji onda smanjuju seksualnu želju.

3. Problemi u vezi

Ako ste u vezi, vrlo je teško osjećati bliskost i povezanost kada ne osjećate emocionalnu povezanost i imate slabu interakcija sa svojim partnerom. Slaba komunikacija između vas i vašeg partnera može dovesti do problema u vezi. Seksualna intimnost često postaje 'žrtva' u odnosima u kojima postoje neriješeni sukobi i prepirke, a ne pomaže ni loša komuniciranja o seksualnim potrebama i sklonostima.

Što možete učiniti da povećate svoju seksualnu želju?

Otiđite na pregled kod svog liječnika kako biste isključili bilo kakve medicinske ili fizičke uzroke koji utječu na slab interes za seksom. Rješenje može uključivati ​​promjenu lijeka kojeg uzimate.

Upravljajte stresom vodeći zdrav život - vježbajte, pronađite mir i vrijeme samo za sebe te potražite emocionalnu podršku od onih u koje imate povjerenja.

Ne forsirajte se da biste bili više seksualno zainteresirani, već radije nježno istražite sebe ako vas brine vaša slaba želja za seksom. U tom slučaju možete porazgovarati s psihologom.

Ne prihvaćajte ograničenu ili nikakvu seksualnu želju, bez obzira na to koliko dugo traje. Mnogi parovi obnove seksualne aktivnosti čak i nakon dugih razdoblja 'suše'.

Riješite sve probleme u vezi sa svojim partnerom kako biste ih mogli isključiti kao razlog smanjene intimnosti i seksualne povezanosti.

Potražite psihoterapeuta za veze ako ste vi i vaš partner 'zaglavili' i niste u mogućnosti istraživati, komunicirati i rješavati probleme koji se događaju između vas, piše Psychology Today.

