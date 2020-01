12 znakova da ste blizu nekoga koga znate iz prošlog života

To mogu biti bivši ljubavnici iz prošlosti, prijatelji, neprijatelji, članovi obitelji, netko koga ste povrijedili itd. Obratite pažnju na nekoliko detalja i prepoznat ćete ih.

1. Momentalna prisnost

Prvi put ste nekoga vidjeli, počeli pričati i niste se mogli zaustaviti, teme su dolazile jedna za drugom, kao da se poznajete cijeli život. Osjećali ste se jako ugodno u društvu tog neznanca i poželjeli ste nastaviti druženje. Sami sebe ste iznenadili koliko intimnih stvari ste mu ispričali, što inače ne radite ako su neznanci u pitanju.

2. Momentalna odbojnost

Iako ste nekoga tek upoznali, osjetili ste trenutnu odbojnost prema njemu i koliko se god trudili dati mu šansu i ne suditi ga dok ga ne upoznate, i dalje vam je jako odbojan i negativan. Moguće je kako ste naišli na nekoga tko vam je u prošlom životu bio neprijatelj ili vam je nekako naudio.

3. Obuzima vas nemir

Baš svaki put nakon što nekoga sretnete ili ste u njegovoj blizini osjetite leptiriće u trbuhu, ali ne kao u zaljubljenosti već vas obuzima neki nemir . To bi se čak moglo događati i ako ste s nekim u ljubavnoj vezi, prisni ste, ali ipak se njega nikako ne možete skroz opustiti, kao da čekate da se nešto loše dogodi.

4. Volite iste stvari

Dijelite istu strast za iste stvari s nekime, volite istu hranu, sviđa vam se isti strani jezik ili kultura neke zemlje, uživate u istim oblicima relaksacije i slično. Moglo bi se raditi o nekome s kime ste dijelili sretne trenutke u prošlome životu. Na primjer, možda ste živjeli sretno i družili se upravo u državi koja vas oboje najviše privlači.

5. Odlično se nadopunjavate

Funkcionirate kao savršeno izrađen i nauljen zupčanik, bez ikakvih zastoja i problema. Na primjer, jedan počne rečenicu, a drugi je završi jer točno zna što je ovaj želio reći te ste više zajedno nego odvojeno i slično. To možete proživljavati i s ljudima koje ne znate dugo, možda s nekime na poslu.

6. Nečiji bijes je stalno na vama

Družite se ili susrećete s nekime tko kao da vas ne može smisliti, stalno prigovara, ništa što napravite nikad mu nije dobro, ponaša se konstantno kao da mu nešto dugujete i na nečemu morate biti zahvalni. Moglo bi se raditi o čovjeku s kojim imate neke nerazjašnjene situacije iz prošlog života, a da ni vi ni on niste toga svjesni.

7. Osjećaj krivnje

mate li osjećaj kako dajete od sebe više nego od nekoga dobivate zauzvrat? Možda ste se upoznali nekoliko stotina godina ranije. Ako ste zajedno, vi uvijek imate neki osjećaj krivnje za koji se pokušavati iskupiti iako znate da mu ništa niste skrivili. Možda vam podsvijest govori kako ste mu učinili nešto nažao u prošlom životu i sad vas to kopka. To u sadašnjem životu mogu biti supružnik, dijete, kolega s posla, roditelj, brat, sestra, a u prošlom su vam bili netko drugi, možda susjed, neprijatelj...

8. Osjećaj straha

Je li vam se ikada dogodilo da ste se bojali nekoga iako niste imali nikakav konkretni razlog za to? Na primjer, pogledali ste nekoga u oči i odjednom osjetili neobjašnjiv strah i potrebu da se od tog čovjeka maknete. Moguće kako ste naišli na nekoga iz prošlog života koga ste se tada imali razloga bojati.

9. Neprikladna seksualna privlačnost

Takvi osjećaji nekim ljudima se pojave prema, primjerice, dalekom članu obitelji, nekome tko je puno stariji ili mlađi, prema čovjeku koji je u braku s dugom ženom itd. Ako ste osjetili neprikladnu seksualnu privlačnost prema nekome, bilo vam je neugodno zbog takvih osjećaja, niste ih razumjeli i na njih nikako niste mogli utjecati, postoji velika šansa kako se radi o nekome tko vam je u prošlom životu bio ljubavnik.

10. Spol nije važna

Ovo bi dobro opisali primjeri ljudi koji su u homoseksualnim odnosima. Oni su možda s partnerom u prošlom životu bili u ljubavnoj vezi, kao muškarac i žena pa su se ponovo susreli u ovom životu kao dva muškarca i zaljubili.

11. Telepatska povezanost

Ljudi koji su bili intimni, bilo kao prijatelji ili ljubavnici, u prošlom životu, često su telepatski povezani. Na primjer, jeste li pomislili na nekoga i on vas je nazvao ili ste ga upravo u tom trenutku sreli na ulici? Ili, prije nego što vam je netko želio nešto reći, znali ste što će to biti? Ili čuli ste kako vam je stigao SMS i znali ste od koga je i što je napisao prije nego ste ga pročitali.

12. Prepoznali ste te oči

To je osobina koja je zajednička srodnim dušama. Na primjer, naišli ste na nekoga koga ne poznajete, pogledali ste ga u oči i osjetili kao da ste te oči već negdje vidjeli, kao da ste kroz njih došli do dubine duše tog čovjeka, a i on kroz vaše. Naša tijela se kroz živote, prošle i sadašnje, mijenjaju, ali oči uvijek ostaju iste, prenosi Zazenlife.

