13 super načina kako se ugrijati ako vam je konstantno hladno

3. SPAVAJ U ČARAPMA. Možda izgleda pomalo smiješno, ali bolje je nego imati plave prste na nogama! To ne samo da će pomoći zagrijati cijelo tijelo, već se čini da topla stopala mozgu šalju signal da je vrijeme za spavanje. Ako se nikako ne možeš priviknuti na ovu „modu“ za spavanje, prošeći u toplim papučama otprilike sat vremena prije nego što legneš u krevet. | Foto: 123RF