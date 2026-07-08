13 znakova da vaša usamljenost sve više utječe na vašu psihu

Lorrie Bertrand, licencirana klinička socijalna radnica i terapeutkinja specijalizirana je za pristup koji uzima u obzir posljedice traume te tome kako se usamljenost može manifestirati u našem tijelu. U trenutku kada se svjesno zapitamo: 'Jesam li usamljena?', naše tijelo već neko vrijeme pokušava upozoriti da nešto nije u redu i šalje nam jasne signale da mu je potrebna pomoć
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U nastavku saznajte moguće znakove usamljenosti i kako biste na vrijeme reagirali i izbjegli trajne posljedice.
| Foto: 123RF
U nastavku saznajte moguće znakove usamljenosti i kako biste na vrijeme reagirali i izbjegli trajne posljedice. |
Foto: 123RF
U nastavku saznajte moguće znakove usamljenosti i kako biste na vrijeme reagirali i izbjegli trajne posljedice.
| Foto: 123RF
1. OSJEĆATE NAPETOST ČAK I KADA SE NIŠTA LOŠE NE DOGAĐA.
- Kod svojih klijenata koji se suočavaju s usamljenošću mogu primijetiti napetost ili obrambeni položaj tijela.
To su za mene znakovi da neprestano procjenjuju postoji li neka opasnost i pokušavaju utvrditi je li okruženje dovoljno sigurno da se opuste i uspostave kontakt s drugima - objasnila je Bertrand.
| Foto: 123RF
2. PRIMJEĆUJETE PROMJENE U DISANJU U DRUŠTVENIM SITUACIJAMA.
Ako primijetite da vam se disanje mijenja kada ste u društvu drugih ljudi, to može biti reakcija živčanog sustava. Kada zbog usamljenosti počnemo doživljavati druženje i društvene kontakte kao nešto nesigurno ili prijeteće, naše tijelo ostaje u stanju pojačane pripravnosti.
Organizam tada prelazi u zaštitni način rada i ponaša se kao da opasnost neprestano traje, zbog čega se teško možemo opustiti čak i kada za to nema stvarnog razloga.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. TJESKOBA POSTAJE IZRAŽENIJA I SVE JU JE TEŽE SMIRITI.
Nositi se s tjeskobom i ponovno pronaći osjećaj smirenosti nije jednostavno, no usamljenost može neprimjetno povećati njezinu uobičajenu razinu.
Zbog toga osjećaj tjeskobe može postati intenzivniji, češće se pojavljivati i biti ga sve teže „isključiti“ i vratiti tijelo i um u stanje opuštenosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. NEPRESTANO IZNOVA ANALIZIRATE RAZGOVORE.
Mnogi ljudi u mislima ponovno prolaze kroz razgovore koje su vodili, no osobe koje se suočavaju s usamljenošću često u tome odlaze korak dalje.
Mogu satima analizirati što su rekle, kako je druga osoba reagirala i jesu li možda ostavile pogrešan dojam. Pritom čak i potpuno neutralne razgovore mogu protumačiti negativno, tražeći znakove odbijanja ili nezadovoljstva koji zapravo možda uopće nisu postojali.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. NEPRESTANO TRAŽITE MOGUĆE ZNAKOVE OPASNOSTI U SVOJOJ OKOLINI.
Ako stalno promatrate ljude, prostorije u kojima se nalazite ili atmosferu koja vas okružuje tražeći moguće znakove prijetnje, to može biti jedan od načina na koji se usamljenost odražava na vaš živčani sustav. Tijelo se s vremenom može naviknuti na stanje pretjerane budnosti, odnosno hipervigilancije, zbog čega ostaje na oprezu čak i kada ne postoji stvarna opasnost. A neprestano biti u stanju pripravnosti i očekivati da bi se nešto loše moglo dogoditi može biti izrazito iscrpljujuće te s vremenom ostaviti posljedice na psihičko i fizičko stanje.
| Foto: 123RF
5. NEPRESTANO TRAŽITE MOGUĆE ZNAKOVE OPASNOSTI U SVOJOJ OKOLINI.
Ako stalno promatrate ljude, prostorije u kojima se nalazite ili atmosferu koja vas okružuje tražeći moguće znakove prijetnje, to može biti jedan od načina na koji se usamljenost odražava na vaš živčani sustav. Tijelo se s vremenom može naviknuti na stanje pretjerane budnosti, odnosno hipervigilancije, zbog čega ostaje na oprezu čak i kada ne postoji stvarna opasnost. A neprestano biti u stanju pripravnosti i očekivati da bi se nešto loše moglo dogoditi može biti izrazito iscrpljujuće te s vremenom ostaviti posljedice na psihičko i fizičko stanje.
| Foto: QUNICA_STUDIO
7. STALNO STE ZAPOSLENI I NIKADA NE ODBIJATE POZIVE.
Usamljenost ne mora uvijek izgledati kao izolacija i povlačenje od drugih ljudi. Ponekad se pokušaj izbjegavanja osjećaja usamljenosti može manifestirati potpuno suprotno.
- To može značiti da ste stalno zauzeti, uvijek na sve pristajete, povezujete se s ljudima koji možda nisu najbolji izbor za vas ili čak pretjerujete u druženju i povezivanju s drugima - objasnila je Bertrand. Neprestana potreba da budete okruženi ljudima i ispunite svaki trenutak obavezama može biti način na koji pokušavate izbjeći suočavanje s osjećajem usamljenosti.
| Foto: Canva
8. DRUŽENJE VAS ISCRPLJUJE UMJESTO DA VAM DAJE ENERGIJU.
Druženje s drugim ljudima počinje vam predstavljati napor i ostavlja vas iscrpljenima, čak i ako ste nekada uživali u društvenim aktivnostima i nakon njih se osjećali bolje. Aktivnosti i susreti koji su vam prije donosili zadovoljstvo, osjećaj povezanosti i novu energiju sada mogu djelovati zamorno i zahtijevati više emocionalnog napora nego prije.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
9. PUNO VREMENA PROVODITE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, ALI IZBJEGAVATE STVARNE KONTAKTE.
Ako često koristite društvene mreže, ali pritom ne odgovarate na telefonske pozive ili se i dalje osjećate izrazito nepovezano s ljudima oko sebe, moguće je da usamljenost već ostavlja posljedice na vaše emocionalno stanje. Virtualna komunikacija može stvoriti privid povezanosti, no ako istodobno izbjegavate izravne razgovore i stvarne kontakte ili se unatoč stalnoj prisutnosti na društvenim mrežama osjećate izolirano, to može biti znak da vam nedostaje dublja i kvalitetnija povezanost s drugim ljudima.
| Foto: 123RF
10. UVIJEK STE ONA JAKA OSOBA.
Mnogi ljudi koji se suočavaju s usamljenošću zapravo se uopće ne doživljavaju kao usamljene osobe. Umjesto toga, smatraju se snažnima, samostalnima i neovisnima te su navikli sve probleme rješavati bez tuđe pomoći. No stalna potreba da budete „ona jaka osoba“ koja se oslanja isključivo na sebe može prikriti osjećaj usamljenosti i nedostatak stvarne emocionalne povezanosti s drugima. Tek kada postane teško nositi se sa svime samostalno, mogu postati vidljive posljedice dugotrajnog potiskivanja vlastite potrebe za podrškom, bliskošću i povezanošću.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. STVARI KOJE SU VAS NEKADA TJEŠILE VIŠE NEMAJU ISTI UČINAK.
Aktivnosti, navike ili male stvari koje su vam nekada pružale osjećaj ugode i sigurnosti više vam ne donose isto zadovoljstvo niti pomažu da se osjećate bolje. Istodobno možete primijetiti promjene u apetitu i prehrambenim navikama, probleme sa spavanjem ili poremećen ritam sna. Iako ste svjesni da nešto nije kao prije, teško vam je prekinuti taj obrazac i vratiti se u uobičajenu rutinu, što može biti još jedan znak da dugotrajan osjećaj usamljenosti utječe na vaše emocionalno i fizičko stanje.
| Foto: 123RF
12. ČEŠĆE SE RAZBOLIJEVATE I TREBA VAM VIŠE VREMENA ZA OPORAVAK. Ako primjećujete da se u posljednje vrijeme češće razbolijevate ili vam je potrebno više vremena nego prije da se oporavite i ponovno osjećate dobro, to također može biti jedan od znakova da dugotrajna usamljenost utječe na vaše tijelo. Organizam može postati osjetljiviji na posljedice dugotrajnog stresa i emocionalne iscrpljenosti, zbog čega oporavak može djelovati sporije i zahtjevnije nego prije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. VRIJEME KOJE PROVODITE SAMI VIŠE VAS NE ISPUNJAVA. Ako vam je vrijeme provedeno nasamo nekada pomagalo da se odmorite, napunite baterije i ponovno osjećate dobro, a sada u vama samo pojačava osjećaj da ste isključeni iz života drugih ljudi i da sve promatrate sa strane, moguće je da se suočavate s usamljenošću. Samoća i usamljenost nisu isto. Vrijeme provedeno nasamo može biti ugodno i potrebno, no kada umjesto mira i odmora počnete osjećati izoliranost, prazninu i nedostatak povezanosti s drugima, vrijedi obratiti pozornost na te osjećaje.
| Foto: 123RF