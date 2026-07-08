13 znakova da vaša usamljenost sve više utječe na vašu psihu

5. NEPRESTANO TRAŽITE MOGUĆE ZNAKOVE OPASNOSTI U SVOJOJ OKOLINI. Ako stalno promatrate ljude, prostorije u kojima se nalazite ili atmosferu koja vas okružuje tražeći moguće znakove prijetnje, to može biti jedan od načina na koji se usamljenost odražava na vaš živčani sustav. Tijelo se s vremenom može naviknuti na stanje pretjerane budnosti, odnosno hipervigilancije, zbog čega ostaje na oprezu čak i kada ne postoji stvarna opasnost. A neprestano biti u stanju pripravnosti i očekivati da bi se nešto loše moglo dogoditi može biti izrazito iscrpljujuće te s vremenom ostaviti posljedice na psihičko i fizičko stanje. | Foto: 123RF