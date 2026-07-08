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13 znakova da vaša usamljenost sve više utječe na vašu psihu

Lorrie Bertrand, licencirana klinička socijalna radnica i terapeutkinja specijalizirana je za pristup koji uzima u obzir posljedice traume te tome kako se usamljenost može manifestirati u našem tijelu. U trenutku kada se svjesno zapitamo: 'Jesam li usamljena?', naše tijelo već neko vrijeme pokušava upozoriti da nešto nije u redu i šalje nam jasne signale da mu je potrebna pomoć
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13 znakova da vaša usamljenost sve više utječe na vašu psihu
U nastavku saznajte moguće znakove usamljenosti i kako biste na vrijeme reagirali i izbjegli trajne posljedice. | Foto: 123RF
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U nastavku saznajte moguće znakove usamljenosti i kako biste na vrijeme reagirali i izbjegli trajne posljedice. | Foto: 123RF
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