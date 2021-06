Bebe rođene u različitim mjesecima u godini imaju različite karakteristike i osobnosti. Ovisno o sezoni, mogu biti empatične, vesele ili nervozne te imaju potpuno drugačiji raspon emocija i senzibiliteta. Bebe rođene u ljetnim mjesecima odnosno između 21. lipnja i 23. rujna dijelit će neke zajedničke karakteristike, a sve od njih su pozitivne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo su karakteristike beba rođenih u ljetnim mjesecima:

1. Puni su energije i optimizma

Ljetne bebe imati će puno više optimizma i energije nego bebe rođene u zimskim mjesecima. To je zato jer su rođene u toplom godišnjem dobu u kojem im sunce daje energiju. Jako su emocionalni i u duši su veliki avanturisti. Zajedno s ljudima rođenima u proljeće imaju tendenciju biti čak i pretjerano pozitivni.

Kada su znanstvenici u Velikoj Britaniji i Švedskoj provodili istraživanje, tražili su od ljudi da podijele datum rođenja, a zatim reagiraju na 13 različitih izjava o njihovom uvjerenju u sreću i njihovu osobnost. Otkrili su da su oni rođeni u zimskim mjesecima više davali pesimistične odgovore, za razliku od onih rođenih u ljetnim mjesecima.

2. Ustrajni su

Njih karakterizira odlučnost. Vrlo su usredotočeni na svoje ciljeve i rijetko ih može neka prepreka obeshrabriti. Kada pronađu i postave svoj cilj, ustrajno idu prema njemu i na tom putu im nitko ne može odvratiti pozornost. Osim toga, drugima ostavljaju vrlo dobar dojam.

3. Sretni su

Istraživanje provedeno na sveučilištu Vanderbilt u američkom Nashvilleu pokazalo je da ljudi rođeni ljeti rjeđe obolijevaju od depresije u usporedbi sa zimskim vršnjacima. Istraživači nisu sasvim sigurni zbog čega je to tako, ali pretpostavlja se da je najveći krivac vitamin D kojeg ima manje u zimskom periodu, a koji je od velikog značaja u najranijem uzrastu.

4. Empati su

Njihova je empatija velika pa će uvijek imati suosjećanja i razumijevanja za druge. Uz to, ove bebe dolaze na svijet sa snažnim osjećajem za obitelj koju će uvijek braniti. Zbog svega toga, oni nikad nisu osvetoljubivi.

5. Imaju dobru samokontrolu

Istraživači u Japanu proučavali su korelaciju između sezone rođenja i emocionalne regulacije i regulacije ponašanja. Otkrili su višu razinu kontrole kod onih koji su rođeni u proljeće i ljeto. Sposobnost odabira odgovarajućeg načina djelovanja tijekom sukoba nešto je što će ljetnim bebama itekako dobro doći tijekom života.

6. Vragolasti su

Kad su istraživači iz Australije uspoređivali datume rođenja 5000 djece od četiri i pet godina s njihovim ponašanjem, otkrili su da su ljetne bebe temperamentne, tvrdoglave, nestrpljive, hiperaktivne, ali isto tako i jako društvene i s lakoćom stječu nove prijatelje.

7. Vole biti u centru pažnje

Ljetne bebe vole pozornost i jednog dana žele biti pod svjetlima reflektora. Većina umjetnika rođena je u znaku Lava - glumci, glazbenici, voditelji... svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku - karizmatičnost!

8. Mogli bi imati problema u školi

Kada dođu u školsku dob ljetne bebe bi se mogle susresti s mnogim poteškoćama. No sve to ovisi od slučaja do slučaja. To će se najčešće dogoditi samo ako dobna granica za školu pada tijekom ljeta. Biti najmlađi u razredu povezano je s brojnim istraživanjima koja su istraživala probleme u ranom školovanju, od toga da najmlađa djeca često budu zlostavljana od strane vršnjaka do toga da im treba malo više vremena kako bi se prilagodili na školu i obaveze.

9. Djevojčice su pametnije

Kada su neuroznanstvenici sa Sveučilišta Columbia proučavali mozgove beba rođenih zimi i beba rođenih ljeti, otkrili su da su ljetne djevojčice imale puno deblju sivu tvari koja upućuje na veću inteligenciju u usporedbi sa zimskim bebama.

10. Zdraviji su

Jedna britanska studija otkrila je da su bebe rođene ljeti povezane s boljim zdravljem u cjelini. Jedan od razloga mogao bi biti pozitivan učinak izloženosti vitaminu D. Statistički podaci pokazuju da bebe u srpnju u prosjeku dosežu 0,5 cm više i imaju deblje kosti. Znanstvenici su proučavali kako ljetno svjetlo utječe na psihički razvoj i otkrili su da povećana svjetlost i toplina smanjuje rizik od bipolarnog poremećaja, shizofrenije i depresije posebno na one koji su ljeti rođeni, a povećava se na one koji su rođeni zimi. Također, veća je vjerojatnost da će imati veću porođajnu težinu i biti zdraviji na rođenju. Iako je velika vjerojatnost da će biti najmlađi u razredu, djeca rođena u lipnju mogu biti puno viša, fizički i intelektualno.

11. Dobri su u sportu

Ljetna djeca dobra su u sportu, posebno ona rođena u rujnu. Bilo bi super upisati ih na neku sportsku aktivnost kako bi se u što ranijoj dobi razvijali u tom smjeru.

12. Imaju snažan unutarnji sat

Ako vam se dijete svako jutro budi bez budilice, to je znak da imate ljetno dijete. Čak je i jedno istraživanje provedeno na miševima pokazalo da su oni koji su uzgajani na ljetnom svjetlu imali preciznije unutarnje satove od zimskih prijatelja.

13. Imaju divne cvjetove rođenja

Cvijet osoba rođenih u lipnju je ruža, rođenih u srpnju kokotić, onih u kolovozu gladiola, a u rujnu zvjezdan.

14. Više vole večer

Ljudi rođeni ljeti uglavnom su večernji tipovi. Moguće da je to posljedica duljih dana u ljetnim mjesecima zbog kojih smo puno duže aktivni u danu nego u hladnijem dijelu godine, piše Mabel and Moxie.