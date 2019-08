14 'ubojica' užitka: Dozvoljeno je maštati o nekom drugom...

Nemojte pretpostavljati da znate sve prave pokrete

Nemoguće je točno znati želje partnera jer svi imaju neke osobne preferencije, kaže seksologinja dr. Gloria Brame. Komunikacija je presudna za sve aspekte odnosa, a radeći na razumijevanju onoga što vaš partner želi, izgradit ćete ispunjeniji fizički i emocionalni odnos.

Nemojte spavaću sobu učiniti negativnom prostorijom

Mnogi se parovi posvađaju prije spavanja, možda jer je ponekad tad jedina prilika da moraju nasamo razgovarati. Ali kad se gnjev i ljutnja unesu u spavaću sobu, prostor za užitak se pretvara u bojno polje. A ako to eskalira, to bi moglo dovesti do toga da jedan partner drugome uskrati seks.

Ako ste uznemireni, recite to partneru u drugoj sobi ili ostavite za sutra.

- Ako odete spavati ljuti jednom, uči će vam u naviku - kaže Brame i preporučuje da zaštitite svoje zdravlje i vezu tako da se na dobre načine riješite bijesa.

Nemojte se sramiti podijeliti svoje maštarije

- Toliko je žena i muškaraca usredotočeno na seks ili predigru koje ne dobivaju, umjesto da razgovaraju o onome što žele - kaže psihoterapeut i savjetnik za seksualnost, dr. Sc. Ian Kerner, autor knjige She Comes First.

To neće biti shvaćeno kao kritika ako želje izražavate na konstruktivan način.

- Onaj tko vas stvarno voli, slušati će vas i želi te stvari čuti - kaže Brame. U skladu s tim, niti jedan partner ne smije raditi bilo što što je izvan njegove ili njezine zone komfora.

Ne lažirajte orgazam

Odlučite se za iskrenost umjesto za laskanje - ili kao način da prije privedete kraju nešto u čemu ne uživate.

- Pričajte o tome što djeluje, a što ne - savjetuje Kerner. Ako pak mislite da druga strana lažira orgazam, jasno recite da ne očekujete da će svaki put doživjeti orgazam i da je to sasvim u redu - kaže stručnjakinja za seks i odnose Tracey Cox.

Ne osjećajte pritisak da se morate seksati

Popularni mit je da su parovi koji se seksaju nekoliko puta tjedno općenito sretniji od onih koji su manje aktivni. Međutim, ako ćete se seksati i jednom tjedno, vjerovatno ćete i tako ojačati vezu, Ako pak počnete osjećati pritisak da je seks obveza, Kerner savjetuje da se aktivirate fizički.

- Odvojite 15 minuta za masažu i zajedno se otuširajte. Cijenite da ste fizički skupa bez pritiska seksa - zaključio je.

Nemojte misliti samo na orgazam

Usmjerenost na orgazam kao cilj seksa može umanjiti cjelokupno iskustvo, posebno s novim partnerima.

- Mnoge žene koje imaju povremeni seks ili se prvi put seksaju ne moraju nužno doživjeti orgazam - kaže Kerner.

- To ne znači da nešto nije u redu, a požurivanje nekoga prema orgazmu psihološki radi potpuno suprotno - dodala je Cox.

Nemojte nositi stres s posla u krevet

Možda je vaš šef vikao na vas, možda ste se posvađali s najboljim prijateljem - bez obzira na stres, ostavite ga izvan spavaće sobe. Studije su pokazale da ljudi trebaju biti u mogućnosti isključiti mozak da bi iskusili uzbuđenje.

- Uzbuđenje je u glavi glasnije od tjeskobe - kaže Kerner.

Nemoj biti kritični

Mislite da su njene grudi umjetne? Misliš li da ima 'šlaufe'? Možda u krevetu nije trenutak da to kažete...

- Pitanja tijela utječe na oba spola i nikada nismo ranjiviji nego kad smo goli u krevetu - kaže Cox. Nisko je samopoštovanje uzrok brojnih seksualnih disfunkcija, a više od 90 posto muškaraca brine o veličini penisa pa će vam, prema Cox, bolje biti u krevetu ako napravite da se partner osjeća seksi i ugodno sa svojim tijelom.

Nemojte odgajati bivšeg

Nitko ne želi čuti za vaše prethodne 'seks-izlete', pogotovo kada se stvari među vama zagrijavaju - čak i ako se to može činiti kao dobar način da se pohvalite svojim vještinama. Osim toga, seksualni su ukusi različiti, pa ono što je netko radio sa prijašnjim partnerom nije garancija uspjeha s novim partnerom.

- Svi volimo misliti da smo partnere dobili u plastičnim vrećama sa zatvaračem, koje drugi nisu ni dotakli - kaže Cox i dodaje da treba iskreno i u pravo vrijeme razgovarati o seksu i o bivšima.

Ne dajte da vas povrijedi

- Neki pretpostavljaju da je seks bolan. To nije istina - kaže Kerner.

Bolovi tijekom seksa signaliziraju problem s hormonima, podmazivanjem, predmenopauzom ili menopauzom, nepravilnim položajem ili nedostatkom komunikacije. Recite svom partneru i nemojte se bojati unjetii više veselja ili predigre u zajedničko vrijeme zajedno.