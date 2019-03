15 dizajnera čije ime svi znaju, a teško da bi prepoznali na ulici

Marc Jacobs (55)

U dobi od 23 godine, uz potporu sponzora, Jacobs je osmislio prvu kolekciju pod svojim imenom. U dobi od 24 godine, prepoznat je kao najmlađi dizajner koji je ikada dobio prestižnu nagradu od Vijeća modnih dizajnera Amerike.

Christian Louboutin (56)

Foto: 24sata

Od rane mladosti Christian je stvarao žensku obuću za Chanel, Yves Saint Laurent i Maud Frizon kao slobodni dizajner. U dobi od 27 godina odlučio je osnovati vlastitu tvrtku i otvoriti trgovinu. Ubrzo nakon toga počeo je proizvoditi cipele za kraljevsku obitelj i holivudske zvijezde, dok je njegov poznati crveni đon postao jedan od najprepoznatljivijih modnih trendova u svijetu.

Michael Kors (59)

Kao tinejdžer, Kors je počeo dizajnirati odjeću i prodavati je iz podruma kuće svojih roditelja. U dobi od 17 godina krenuo je na Fashion Institute of Technology u New Yorku, ali je napustio školu nakon 9 mjeseci i počeo raditi u modnom butiku. 4 godine kasnije pokrenuo je vlastiti brend ženske odjeće u istoj trgovini.

Tommy Hilfiger (67)

Foto: Reuters/Pixsell

U dobi od 20 godina Hilfiger je otvorio vlastitu trgovinu odjećom, ali je bankrotirao nakon samo 5 godina. Nakon toga preselio se u New York gdje je radio za nekoliko svjetski poznatih brendova. Do svoje 28. godine stvorio je vlastitu tvrtku za dizajn odjeće pod nazivom 'Tommy Hill'. 6 godina kasnije, uz pomoć sponzora, osnovao je korporaciju Tommy Hilfiger, koja je ubrzo postala jedna od najpoznatijih brendova odjeće na svijetu.

Christian Lacroix (67)

Isprva je Christian planirao postati kustos muzeja. U dobi od 22 godine preselio se u Pariz gdje je počeo studirati povijest umjetnosti na Sorboni, kao i na École du Louvre. Međutim, ubrzo nakon toga, njegova sklonost dizajnu odjeće je prevladala. Do svoje 24 godine već je osnovao vlastiti brend visoke mode.

Miuccia Prada (69)

Foto: Reuters/Pixsell

Najmlađa unuka Maria Prade počela je voditi obiteljski posao dizajniranjem luksuznih predmeta kada je imala 29 godina. Međutim, u mladosti je sanjala da će se baviti pantomimom u Teatro Piccolu. Nekoliko godina je čak tamo I nastupala. U dobi od 40 godina osmislila je i izdala svoju prvu žensku kolekciju. Pet godina kasnije izdala je i mušku kolekciju. U 2014. godini, Miuccia Prada je uvrštena na listu najutjecajnijih žena magazina Forbes.

Jimmy Choo (70)

Foto: PA/Pixsell

Choo je dizajnirao svoj prvi par cipela kada je imao 11 godina. Preselio se iz Malezije u Veliku Britaniju kako bi studirao na Cordwainers Technical Collegeu u Londonu. Nakon što je diplomirao, Choo je počeo raditi u dizajnerskoj tvrtki i ubrzo nakon toga otvorio vlastitu trgovinu cipelama. Njegove vještine i dizajn uskoro su uočeni na Londonskom tjednu mode, nakon čega je postao svjetski poznat.

Yohji Yamamoto (75)

Yamamoto je odbio obećavajuću karijeru kao odvjetnik kako bi pomogao svojoj majci u njezinom krojačkoj radnji, gdje je usavršio svoje krojačke vještine. Nakon toga je odlučio studirati dizajn na modnom fakultetu. Yamamoto je debitirao sa svojom kolekcijom u Parizu 1981. i odmah postao je svjetski poznat.

Calvin Klein (76)

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Calvin je u mladosti radio za razne modne kuće u New Yorku. S vremena na vrijeme radio je i kao ulični umjetnik. U dobi od 26 godina osnovao je tvrtku 'Calvin Klein Inc.' zajedno sa svojim prijateljem Barryjem K. Schwartzom u New Yorku. U početku se tvrtka specijalizirala za mušku odjeću, ali je kasnije u svoju proizvodnu liniju uključio i žensku odjeću.

Manolo Blahnik (76)

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Manolova karijera započela je s 28 godina u Londonu, gdje je počeo pisati kolumnu o obući u časopisu Vogue. Godinu dana kasnije, odlučio je otvoriti butik za obuću s vlastitim dizajnom cipela. U dobi od 32 godine, Blahnik je postao drugi muškarac u povijesti koji se ikada pojavio na naslovnici Voguea. Njegove cipele nazivale su se petim znakom na seriji Sex and the City (nakon 4 glavne glumice).

Roberto Cavalli (78)

Foto: BREUEL-BILD/ABB/DPA/PIXSELL

Roberto je proučavao tehnike tkanja na ručnom razboju koji ga je fascinirao. Odlučio je odustati od studija i otvoriti vlastitu tvrtku za tiskanje tekstila, koja je polako počela postajati sve popularnija. U dobi od 32 godine Cavalli je uspješno izdao svoju prvu kolekciju na Salonu za Prêt-à-Porter u Parizu. Ubrzo nakon toga otvorio je svoj modni butik u Saint-Tropezu i pokrenuo svoju kolekciju odjeće.

Kenzō Takada (80)

Nakon što je diplomirao na modnom fakultetu Bunka u Tokiju, Kenzō se odlučio preseliti u Pariz. Nakon 6 godina održao je svoju prvu izložbu u galeriji Vivienne, a jedan od njegovih modela pojavio se na naslovnici časopisa Elle. Njegova prva muška kolekcija objavljena je nakon što je Takada napunio 44 godine. Pet godina kasnije izdao je žensku liniju parfema pod nazivom Kenzo.

Luciano Benetton (83)

Foto: AFP/Pixsell

Lucianov otac imao je malu tvrtku, ali nakon njegove smrti 14-godišnji dječak morao je napustiti školu i početi raditi u trgovini odjeće. Uskoro je uštedio dovoljno novca da kupi stroj za pletenje i stvorio svoju prvu zbirku šarenih pulovera koji su imali komercijalni uspjeh. U dobi od 30 godina, Luciano je zajedno sa svojom sestrom Giulianom i dvoje braće Carlom i Gilbertom osnovao Benetton Group.

Paco Rabanne (85)

Paco je svoju karijeru započeo u modnom svijetu dizajniranjem nakita za Givenchy, Dior i Balenciagu. U dobi od 32 godine Rabanne je u Parizu predstavio svoju prvu kolekciju od papira, plastike i metala. To je privuklo pozornost svjetskih medija. Do svoje 34. godine osnovao je vlastitu modnu kuću.

Pierre Cardin (96)

Foto: dpa/DPA/PIXSELL

Od svoje četrnaeste godine, Pierre je radio kao šegrt u krojačkoj radnji, proučavajući osnove dizajna odjeće. Ubrzo nakon toga, napustio je roditeljsku kuću kako bi počeo raditi kao krojač u gradu Vichyju, gdje je počeo dizajnirati odjeću za žene. U dobi od 24 godine Cardin je postao voditelj ateljea Christian Dior, a tri godine kasnije osnovao je vlastitu modnu kuću koja je ubrzo postala svjetski poznata.