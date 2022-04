15 je jednostavnih načina da budete bolji ljubavnik partneru

Ako se pitate kako možete postati bolji ljubavnik, vjerojatno tražite savjete kako poboljšati svoj performans ​​u spavaćoj sobi. Međutim, biti dobar u seksu ne znači uvijek natjerati nekoga da dođe do vrhunca. Naprotiv, biti bolji ljubavnik često podrazumijeva povećanje emocionalne intimnosti i utjelovljenje otvorene nježnosti s partnerom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ponekad može biti zastrašujuće prepustiti se - ali dopustiti da vas netko drugi iskreno vidi, dodiruje i utječe na vas snažno je seksualno iskustvo - stoga, pojačajte strast sa svojim partnerom:

1. Komunikacija je sve

To je jedna od najlakših zamki u koje možete upasti sa seksom - možete intuitivno koristiti govor tijela svog partnera kao naznake da shvatite što želi, a da o tome ne vodite eksplicitan razgovor. Ali ovo vas neće zbližiti. Biti bolji ljubavnikom znači steći naviku ranjivog navođenja onoga što trebate.

- Seksualna komunikacija temelj je zdravog i ispunjenog seksualnog života. Teško je imati odličan seks kada ne možete pričati o tome - kaže seks terapeutkinja Michelle Herzog te dodaje da ako niste sigurni odakle početi, počnite s pitanjima o seksualnim sklonostima partnera. Ovo je jednostavan, ali učinkovit način za povećanje seksualnog užitka.

2. Cijenite ih

Kada poštujete i cijenite svog partnera, željet ćete da se dobro provede s vama, unutar i izvan spavaće sobe, a izravno izražavanje zahvalnosti može pomoći u tome - također pomaže u jačanju emocionalne veze. Možete im pokazati da ih cijenite tako što ćete se prisjetiti malih detalja, aktivno ih slušati dok pričaju i zahvaliti im kad god učine nešto što vam se sviđa. Osim zahvalnosti, tražite i dobro u svom partneru. Što je seksi kod njih? Što vam se sviđa u njihovom smislu za humor? Što vas uzbuđuje kod njih? Kako vas napaljuju? Budite iskreni i recite im te stvari.

3. Budite brižni u vezi

Bilo da se radi o vezi za jednu noć, povremenim vezama, novoj vezi ili dugotrajnom partneru, uvijek postoje male stvari koje možete učiniti kako biste pokazali naklonost i pravi interes za vaše partnere. Ne morate biti zaljubljeni u njih da biste pokazali da vam je stalo do njih i njihovog iskustva.

Produbljivanjem intimnosti izvan tjelesnosti, pomaže vašem partneru da osjeti bliskost s vama. To bi moglo izgledati kao znatiželja o njihovom životu, postavljanje granica i pitanja koja izazivaju razmišljanje, držanje za ruku, održavanje kontakta očima ili preskakanje seksa s vremena na vrijeme i obavljanje drugih zabavnih seksualnih radnji.

4. Shvatite vlastitu seksualnu anatomiju

- Nije posao samo vašeg partnera da vas napali. Ako ne znate što volite i što trebate učiniti da se osjećate dobro u svom tijelu, velike su šanse da će i vašem partneru to biti teško shvatiti - kaže seks trenerica Anya Laeta. Učite svoje partnere kako da vas vole. Ne očekujte da će vam čitati misli. Umnogome ćete olakšati život svom ljubavniku ako im možete dati savjet ili upute kako vas izluditi.

Ako već nemate svjesnu praksu samostalnog užitka, Laeta preporučuje da je započnete kao ritual brige o sebi, a zatim iskoristite to vrijeme da otkrijete što je dobro za vaše tijelo. Dok eksperimentirate, ona predlaže da obratite pozornost na emocije koje osjetite, odvojite si vrijeme, osjetite sve osjete koji se pojavljuju i isprobate različite stvari da vidite što vam se sviđa.

5. Prihvatite nespretnost koja će se neizbježno pojaviti

U intimnosti, ponekad se ljudi trude da sve ide super glatko dok se mazite i istovremeno skidate odjeću. Ali to se ne događa uvijek, pogotovo kada učite kako biti intimni zajedno. Vjerojatnije je da će to biti nered. Umjesto da zataškavate nespretnost i idete dalje, bolje se nasmijati i pustiti da spontanost bude dio onoga što se događa.

Oslanjajući se na iskrenost trenutka pokazujete da vam je ugodno sa samim sobom. To pomaže vašem ljubavniku da se osjeća sigurnije i da bude ono što jeste, kao i da izražava svoje emocije kako se pojave. Osim toga, lakše je biti kreativan u seksu kada možete razbiti napetost smislom za humor.

6. Neka razigranost bude u prvom planu

- Biti razigran u seksu znači ne shvaćati sebe previše ozbiljno - kaže Laeta. Ne bojte se biti blesavi, eksperimentalni ili spontani. Ne postoji 'pravi' način, postoji samo vaš način. Kada u vezu unesete entuzijazam, seks postaje radosno istraživanje umjesto mehanički čin spolnog odnosa. Zaigranost vas ohrabruje da izbacite zastarjele scenarije o intimnosti, riješite sve izazove izvedbe i dodate lakoću situaciji.

7. Pokušajte nešto drugačije

U početku je seks pojačano iskustvo - dok uživate u novosti. S vremenom se uzbuđenje raspršava i ublažava dok se upuštate u rutinu. Ali postoje radnje koje uvijek možete učiniti da ponovno unesete uzbuđenje u seksualni život. Možete ih pustiti u svoje fantazije, donijeti seks igračke ili imati seks na brzaka u autu jer ne možete izdržati dok dođete kući. Također ih možete jednostavno iznenaditi seksom ujutro umjesto uobičajene noćne zabave.

8. Koristite promišljen dodir

- Prošle jeseni izlazila sam s nekim tko bi me čvrsto uhvatio prstima kad god bi me privukao bliže da me uhvati i poljubi. Iako nismo dugo izdržali, još uvijek osjetim uzbuđenje kad se sjetim našeg zajedničkog vremena. Fizička kemija je bila tako dobra - kaže Laeta. Prema njezinom mišljenju, postoji razlog zašto se osjećala toliko željenom, a svodi se na inovativnost u vezi s tjelesnom stimulacijom.

- Naša koža voli raznolikost. Najbolji dodir za uzbuđenje je kontrastni dodir između lakših, nježnih i čvršćih poteza. Budite kreativni. Pazite da ne koristite dodire koji se ponavljaju. Možete koristiti tijelo svog ljubavnika kao platno za crtanje - predlaže Laeta.

9. Postanite prisutni kroz meditaciju

- Što ste više prisutni i povezani sa svojim tijelom i užitkom, imat ćete bolji seks. U tome će vam pomoći redovita vježba svjesnosti s fokusom na dah i osjete - kaže Laeta. Kako se ne bi izgubili u nepovezanim mislima, ona preporučuje da obratite pozornost na pet osjetila - njuh, okus, dodir, zvuk i vid - i da ih koristite za povezivanje s partnerom. Fokusirajte se na glazbu, miris svijeće i teksturu vaših plahti, a zatim se usredotočite na to kako vi i vaš partner mirišete, osjećate, zvučite i izgledate kako biste se zadržali u trenutku.

10. Istaknite svoja osjetila udobnim postavljanjem scene

Herzog se slaže da uključivanje osjetila može poboljšati seks i savjetuje da se napravi korak dalje. Odvojite malo vremena i pripremite privlačno okruženje koje će vam omogućiti da se još više izgubite u intimnosti.

Kreativnost s osjetilnim iskustvima, poput uključivanja mirisa, slušanja seksi glazbe i tako dalje, može proširiti vaše seksualno iskustvo.

- Moja glavna preporuka za klijente je da zajedno slušaju erotske priče kao dio njihovog seksualnog plesa - kaže. S tim u vezi, dodaje da je teško biti seksi kada je soba kaotična i neprivlačna. Razmislite o uvođenju mekšeg osvjetljenja i pobrinite se da prostor bude čist kako biste poboljšali seksualni prostor i oslobodili se ometanja.

11. Vježbajte fleksibilnost otvorenog uma

- Seksualna fleksibilnost ne znači koliko je vaše tijelo fleksibilno ili koje položaje možete raditi. To je čin otvorenosti prema promjenama. Razmislite o evoluciji naših seksualnih preferencija - objašnjava Herzog. Seksualni odnos se proširuje kada ne osuđujete i kada spremno prihvaćate stvari koje će se neizbježno dogoditi.

- Biti fleksibilan jedan je od glavnih pokazatelja seksualnog ispunjenja za parove tijekom vremena - ističe.

12. Koristite seksualne dodatke

Herzog ističe da kada se penetrativni seks smatra standardnim ishodom romantičnog susreta, on može biti restriktivan.

- Penetracija je sjajna za neke ljude, ali ne vole ili ne žele svi penetraciju na bilo koji način - kaže ona te predlaže da budete otvoreni za druge načine pružanja i primanja užitka, u obliku ruku, usta ili seksualnih dodataka poput vibratora ili stimulatora prostate. Kako biste bili sigurni da će predmet biti obostrano zabavan, Herzog predlaže da prvo provjerite s partnerom jesu li otvoreni za ideju igračaka i, ako je tako, zajedno otiđite u kupnju.

- Dostupne su vam razne mogućnosti, a ja vas potičem da istražite i isprobate mnogo opcija kako biste vidjeli što najbolje funkcionira za vaše tijelo - napominje ona.

13. Davanje prioriteta iskustvima usmjerenim na zadovoljstvo

Iako su orgazmi sjajni, Herzog objašnjava da ih ne cijene niti isto doživljavaju svi. Bez obzira na spol, ponekad je teško postići orgazam, a to nema nikakve veze s vašim partnerom ili vašim uživanjem u iskustvu.

- Imate cijelo tijelo za rad. Umjesto da budete usredotočeni na orgazam kao najbolji način da zadovoljite partnera, potaknula bih vas da užitak učinite središtem svojih seksualnih iskustava - kaže ona.

14. Usporite da biste uživali u seksu kao cjelini

'Edging' je praksa kontrole orgazma u kojoj odgađate vrhunac. Kada se partner koji prima osjeća kao da je blizu postizanja orgazma, drugi partner smanjuje stimulaciju i vraća ga u fazu iščekivanja kako bi se ponovno približio rubu - samo da bi smanjio uzbuđenje - i zatim ponovno pokreće isti ciklus, sve dok ga na kraju ne mole za postizanje jednog. Uključujući napetost u uzbuđenju, oboje se osjećate intenzivnije. Često se na to gleda kao na način da postignete bolje orgazme - zbog snage orgazma koji može uslijediti kada završite s 'odgodama'.

15. Završite naknadnom njegom

Nakon seksa, preplavljeni ste kemikalijama zbog kojih se dobro osjećate i koje vas povezuju s partnerom. Održavajte pozitivnu energiju s naknadnom njegom. Ako netko od vas odmah ide spavati ili se oblači da bi otišao, previđate važan korak koji može dovesti do osjećaja odbačenosti i nepovezanosti. Pokažite im da su njihovi osjećaji važni pitajući ih kako vole biti zbrinuti nakon seksa. Za svakog to izgleda drugačije. To može biti da pojedete užinu, pogledate film, istuširate se, razgovarate na jastuku ili se zajedno mazite. Namjerna njega pruža vam vrijeme da razmislite o tome što se upravo dogodilo, potvrdite međusobne osjećaje i razjasnite sve što niste mogli spomenuti tijekom seksa.

Biti dobar ljubavnik znači dopustiti si da budete nesavršeni, znatiželjni i potpuno svoji sa partnerom - to će pomoći vašoj emocionalnoj i fizičkoj intimnosti, prenosi MBG.

Najčitaniji članci