'Mi smo stručnjakinje za seks i naše sočne razgovore s kavice pretvorile smo u odličan posao'

Dugogodišnjim prijateljicama Holly Robinson i Rachel Anderson nijedna tema nije zabranjena. Prijateljice su od tinejdžerskih dana, svakodnevno čavrljaju i dijele svaki detalj svog ljubavnog života. Sada su svoje razgovore pretvorile u posao seksualne terapije - pomažući ženama koje se bore da postignu orgazam i parovima koji su izgubili 'strast'

POGLEDAJTE VIDEO:

Holly ima 33 godine i živi s partnerom Oliverom Wardom, padobrancem, i njihovom kćeri u Colchesteru te kaže kako s Rachel razgovara o seksu svaki dan i kako su jako bliske. Nikada nisu imale granice oko onoga što dijele, donosi The Sun.

Jedna drugoj svakodnevno šalju poruke o isprobavanju novih stvari u seksu i o orgazmima. 'Imamo najbolji seks u našim životima i naša misija postala je pomoći drugim ženama da iskuse užitak daleko bolje nego što su ikad zamišljale', objašnjava Holly.

- Žene se ne bi trebale sramiti kada je u pitanju razgovor o seksu - ističe ona. Rachel ima 32 godine i u vezi je s bivšim vojnikom Deanom Baileyjem. Kada su bili u pitanju dječaci i seks, Holly i ona nisu imale nikakvih tajni. 'Kad sam izgubila nevinost s 15, povjerila sam se Holly i podijelila s njom sve detalje', kaže Rachel.

Kada su bile mlađe zanimalo ih je sve što ima veze sa seksom. 'Otvoreno smo razgovarale o vrstama pornića koje smo obje voljele gledati kao i u kojim smo igračkama uživale. Čak smo uspoređivali bilješke o tome kako smo do orgazma dolazile kroz samozadovoljstvo. Bio je veliki pritisak vršnjaka. Djevojke su imale seks jer su mislile da je to ono što bi trebale raditi, iako im to nije baš bilo drago. U školi su te označavali kao frigidne ili promiskuitetne i razgovarale bismo o tome koliko je to pogrešno' ističe Holly.

- Kako smo starile postale smo frustrirane mitovima oko seksa, poput pogrešnog shvaćanja da sve žene mogu doživjeti orgazam samo kroz penetraciju, što nije istina. Kao najbolje prijateljice imale smo jedno pravilo, a to je da nikada nećemo imati seks s istim tipom - istaknule su. Odabrale su i slične puteve karijere, Holly se kvalificirala kao life coach, a Rachel kao savjetnica. No prije dvije godine pronašle su svoj pravi poziv. Klijenti su im dolazili s raznim problemima, ali intimnost se javljala u gotovo svakom razgovoru. Govorili bi stvari poput toga kako ne mogu razgovarati sa svojim partnerima ili kako se ne mogu sjetiti kada su zadnji put imali seks.

- Žene bi se gotovo smijale svom seksualnom životu. Rekle bi da moraju imati seks uskoro jer je prošlo mjesec dana od posljednjeg puta ili stvari poput toga da su s partnerom deset godina pa je normalno da više nisu intimni - kaže Holly te dodaje da kada je razgovarala s Rachel, shvatile su da je ovo područje na koje bi se trebale koncentrirati.

Nakon osposobljavanja za seksualnu terapiju, žene su pokrenule svoj zajednički posao, i počele viđati klijente u Hollynoj dnevnoj sobi. Sada odrađuju 20 sesija tjedno, tri do četiri radionice, uključujući i tantre sesije, u iznajmljenoj dvorani. Holly kaže: 'Vidimo žene koje žele doživjeti orgazam, ali to se ne događa i parove koji nemaju seksualnu kemiju i trebaju pomoć da vrate iskru'.

Poput mnogih novopečenih mama, i Holly je prošla kroz intimnu krizu kada je rodila, ali seks joj je sada bolji nego ikad.

- Kada sam postala mama, moje se tijelo osjećalo drugačije, a seks je bio zastrašujuć. Razgovarala sam s Rachel i ona me uvjerila da će se moj seksualni život vratiti na pravi put, i to se i dogodilo. Nekoć sam mislila i da mogu doživjeti samo jednu vrstu orgazma, ali budući da sam naučila toliko toga kroz naš rad, savladala sam svaku vrstu. Oliver zna što me pali i uvijek mijenjam stvari u spavaćoj sobi - ističe Holly koja je također otvorena po pitanju seksa i sa svojom kćeri. 'Počeli smo razgovarati s Breyom o seksu kada je imala pet godina, dodaje ona.

Najčitaniji članci