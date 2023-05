15 ključnih stvari koje otmjene žene rade gotovo svakodnevno

Pa tko ne bi želio biti otmjen, bez obzira na to što nosimo na sebi - odjeća ionako nije jedini element finog lifestylea. Tu je niz aktivnosti, rituala i načina ponašanja koji nas mogu činiti otmjenima, a stvari nisu toliko komplicirane kao što se čine na prvi pogled.

1. Brine se o sebi

Ne samo da se dobro odijeva, već daje sve od sebe kako bi napravila sve što je u njezinoj moći da su joj tijelo i um zdravi, koliko je god to moguće.

Iako je najlakše ležati čitav dan i jesti brzu hranu, ona to ne radi, već kontinuirano vježba i brine se da joj je prehrana zdrava. Također, ima jutarnju i večernju rutinu u kojoj uživa. Kad se osjeća tužnom, ona čita knjige za samopomoć i traži savjet terapeuta.

Zna da zdravlje znači ne samo fizički, već i mentalni balans. Sve te stvari vrlo su joj važne te drži do njih u kontinuitetu.

2. Svakodnevno se podsjeća na ciljeve

Otmjene žene često nazivaju ambicioznima. No, točnije bi bilo reći da imaju za što živjeti. To može biti bilo što, od uspona na korporativnoj ljestvici i postajanja izvršnim direktorom, do svakodnevnog pletenja dok ne postanu dobra u tome.

Možete reći da ovo može opisati i mnoge druge ljude. Ali ono što izdvaja otmjenu ženu je to što ona nije samo riječi, već to živi i podsjeća se na svoje ciljeve svaki dan.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

3. Ona uvijek uči

Otmjena žena ulaže svoje vrijeme u stvari koje bi joj mogle pomoći da raste i postane bolja osoba. Umjesto da se upusti u čavrljanje i tračeve, ona čita knjige i znanstvene članke. Zanimaju je razne stvari, od sambe, japanske kulture, kartografije do filozofije i fizike.

I evo u čemu je stvar - uči radi učenja, a ne radi toga da bi je drugi nazivali otmjenom.

4. Zna kad je vrijeme za odmor

Otmjena žena ne pristaje na kulturu užurbanosti, no vrlo je ambiciozna i aktivna. Ipak, zna što je odmor te se i odmara, napravi si vremena za mali odmak od posla.

Ona zna da život nije samo status i novac, već i uživanje.

Foto: Dreamstime

Osim svog posla i posla, ona ima svoje hobije, svoje prijatelje, svoje koncerte, odmore i kućne ljubimce. Cijeni sebe i druge aspekte svog života pa će rijetko raditi nakon radnog vremena.

5. Aktivno razvija vlastito mišljenje

Ona nastoji biti autentična te umjesto da se slijepo slaže sa svime što govore slavni, ona uključi mozak i procesuira sve informacije.

Pokušava razumjeti ono o čemu ljudi razgovaraju, bez obzira radi li se o modi ili politici, vez obzira na ozbiljnost teme. Na koncu stvara vlastito mišljenje.

No, ponekad se zna složiti s većinom i to joj je sasvim u redu, nije besmislena buntovnica. Bitno joj je da zna sve argumente te da se slaže s većinom jer ona smatra da je to u redu.

6. Prakticira samodisciplinu

Zna koliko je to važno u svakom aspektu njezina života - od osobnog uspjeha do međuljudskih odnosa. Pronalazi prilike pokazati gracioznost, samoobuzdavanje i strpljenje prema drugima. A kad joj se predoči nešto za što zna da je očito loše za nju, zna reći ne najpristojnije što može, radije nego popustiti.

7. Stalno procjenjuje samu sebe

Trudi se biti najbolja verzija same sebe. To pokušava kroz svakodnevnu interakciju, razmišlja kako utječe na druge, bitno joj je kako se ponaša. Prirodno joj je da se stoga procjenjuje, no iz toga pokušava izvući najbolje, odnosno naći načine kako da bude još bolja.

I baš radi toga, svjesna je da ima mane te je otvorenog uma, posebno prema svim kritikama koje bi mogla dobiti.

8. Ona drži glavu visoko

Cijeni samu sebe te ima visoko samopoštovanje, iako možda nije postigla neke vidljive i mjerljive uspjehe u životu.

Foto: Dreamstime

Naime, za sebe smatra da itekako vrijedi. Ne vidi razloga zašto bi se osjećala inferiorno, čak i u odnosu na svoje nadređene. Zna da su više-manje svi isti, no neki su napredniji od drugih.

9. Zna što se događa u svijetu

Ona zna što se događa u svijetu, ali i u njezinu susjedstvu. Pazi da je u toku sa svime što se općenito dešava, prati vijesti te raspravlja o tome s drugima.

No, također pokušava učiniti svijet boljim mjestom, bez obzira daje li donaciju ili susjedu tople kolače.

10. Pokušava kontrolirati emocije

Iako to nije lako, ona daje sve od sebe da to čini svaki dan, što je bolje moguće. Naime, ako je ljuta, broji do deset prije nego nešto kaže.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Kada je u situaciji u kojoj se očekuje da će se netko slomiti, pokušava ostati smirena i snažna. A ako se doista ne može nositi s tim, napusti sobu umjesto da oslobodi svoju frustraciju pred svima.

Iako cijeni emocije, zna da impulzivno ponašanje i reakcije mogu biti štetni za sve, a posebno za nju samu.

11. Otmjena žena pazi na svoje riječi

Rijetko će biti sarkastična ili nepristojna. A to je zato što zna da riječi se riječi, jednom izgovorene, ne mogu vratiti. Zato se istrenirala da bira riječi. To bi moglo značiti da ponekad odgovara malo sporije, no to je ne brine.

Foto: Dreamstime

Samo u izvanrednim okolnostima otmjena žena koristi grube riječi, no kad to učini, njezina suzdržanost čini te riječi još jačim.

12. Vodi računa o svojim postupcima

Otmjena žena si neće dopustiti da bude nemarna ili nemarna. Nećete je vidjeti da se ponaša kao da ima kobasice umjesto prstiju ili kašu umjesto mozga.

Kad god odluči nešto učiniti, čini to s namjerom i nakon što je razmislila o tome kako bi njezini postupci mogli utjecati na druge. I pritom ima dobre manire, naravno. Zatvara stvari koje je otvorila, traži dopuštenje, ne priča glasno u javnom prijevozu. Ona zna da svaki njezin postupak - čak i onaj naizgled manji - može utjecati na druge oko nje, i to je ono što je izdvaja od ostalih.

13. Ima dnevno vrijeme za sanjarenje

Dok uživa u poslu i hobijima ili u društvu, brine se da ima malo vremena i za sebe. Njezin um nije besposlen ili tup - ona je kreativna osoba koja dio vremena provodi sanjareći.

Zamišlja kakav bi život mogao biti 2090. godine, razmišlja o mogućnostima i novim izumima te o smislu života. Ona zna da je život također izvan onoga što je ovdje i sada, i to je čini zanimljivijom od prosječne osobe.

14. Nježna je i ljubazna

Mnogi ljudi visoku klasu povezuju sa snobizmom, no stvar je u finom ponašanju. Ona je fina i ljubazna prema svima, ne samo onima koji su dio njezina društva.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Kad ste s njom u društvu, nema straha da će iznenada eruptirati poput vulkana jer je nježna i ljubazna prema ljudima oko sebe.

15. Brine se o tome da uistinu uživa

Otmjena žena može potrošiti mnogo vremena i truda na to da se prema ljudima oko sebe ponaša ispravno, ali pritom ne zanemaruje vlastiti užitak u svemu tome. Kad joj je previše neugodno, ona se jednostavno udalji. I nije je briga kako je ljudi doživljavaju, iako se to nekad tako čini.

Ne zanima je što misle o njenom hobiju, o tome da sama jede u restoranu ili da nekad hoda bosa. Otmjena žena je ljubavnica života. Nikome ne šteti, živi za sebe.

Biti otmjena žena zapravo je prilično jednostavno - to znači stvoriti vlastiti način viđenja svijeta. To također znači da se prema svima oko sebe odnosite s poštovanjem, dok živite za sebe i budete vjerni onome što jeste.

Možda nećete moći primijeniti sve navike s ovog popisa, ali čak jedna ili dvije promijenit će vam život nabolje. Jedno je sigurno - svijet bi bio puno bolje mjesto kada bi se svi trudili biti malo otmjeniji, piše Hackspirit.com.

