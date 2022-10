15 komplimenata koje baš svaki muškarac voli čuti od partnerice

Dokle te laskanje može dovesti? Prilično daleko, pokazuju istraživanja. Zapravo, prema jednoj studiji, pohvala pomaže ljudima da više vjeruju u sebe i motivira ih na daljnji trud i uspjeh.

.Potaknite pozitivnu energiju u svojem odnosu uz ovih 15 komplimenata koje vaš partner stvarno želi i treba čuti:

1. Zbog tebe se osjećam lijepo.

Ovaj kompliment je učinkovit jer svom partneru govorite kako se osjećate i da je to izravna posljedica nečega što on radi.

2. Stvarno se divim načinu na koji si to riješio.

Glavni poticaj za jačanje ega je davanje komplimenata muškarčevom prosuđivanju, sposobnostima i integritetu.

3. Pripremio si super jelo

Ljudi žele znati da se njihov trud cijeni, pa čak i ako je to treći obrok koji je skuhao ovaj tjedan, nemojte to uzimati zdravo za gotovo.

4. Moji prijatelji/obitelj vole provoditi vrijeme s tobom.

Prihvaćanje unutar veze je ključno, a to se odnosi i na vaše bližnje. Puno će mu značiti da ga ljudi koji vas vole doživljavaju kao nekoga koga vi volite i cijenite.

5. Smiješan si!

Naravno, on to može shvatiti zbog načina na koji se histerično smijete onome što on radi, ali neće škoditi ako mu kažete i koliko vas nasmijava. Svi muškarci znaju da je humor jedan od ključeva šarmiranja žene, a njega će razveseliti spoznaja da mu to ide od ruke.

6. S tobom se uvijek osjećam sigurno.

Muškarci imaju potrebu štititi svoje partnerice, pa mu s vremena na vrijeme samo potvrdite da se s njim osjećate ugodno i sigurno.

7. Tako si seksi/dobro izgledaš.

Dečki ne dobivaju komplimente o svom izgledu i seksepilu tako često kao žene, a baš kao i žene, mogu biti nesigurni u svoj izgled. Dakle, kad dobije ovakav kompliment od vas, nekoga u koga je zaljubljen i za kim žudi - to će biti mnogo značajnije.

8. Trebam tvoj savjet.

Ovaj suptilan, ali moćan kompliment zadovoljava želju vašeg partnera da vam bude potreban.

9. Ta žena te proučava.

Svidjet će mu se činjenica da ga gledaju i druge žene, a to što ste vi to primijetili i činjenica da ste dovoljno samouvjereni da to istaknete bez ljubomore će mu se svidjeti, a možda ga i napaliti.

10. Volim kad... (ispuni prazno).

Ovo ne samo da pojačava ponašanje u kojem istinski uživate, već mu potvrđuje da ono što radi vama godi - u spavaćoj sobi ili izvan nje.

11. Možeš li otvoriti ovu staklenku/bocu/konzervu?

Naravno, ti se možda baviš CrossFitom, a on može misliti da je to zgodno. Ali s vremena na vrijeme, muškarca napali kad zna da mu muškost i fizička snaga dobro dođe.

12. Ti si nevjerojatan tata/brat/prijatelj.

Dajte svom partneru do znanja da prepoznajete druge odnose u njegovom životu osim njegovog odnosa s vama i da ste primijetili koliko je on poseban i tim ljudima. On vjeruje vašoj prosudbi i bit će iskreno polaskan da to čuje.

13. Neustrašiv si!

Opet, iskreni komplimenti koji naglašuju njegov maskulinitet natjerat će ga da zasja od ponosa.

14. Poštujem te i to što radiš.

Your Tango piše da kad muškarcu kažete da ga poštujete, on napreduje i želi biti još bolji.

15. Vau - stvarno si vježbao.

On se trudi biti privlačan, pa mu pokažite da to primjećujete. Osjećat će se sjajno i dobit će dodatnu motivaciju da radi na sebi i napreduje.

