15 korisnih savjeta za bolji san

4. SMANJITE DNEVNO DRIJEMANJE Iako kratke drijemke mogu biti korisne, duge ili neredovite tijekom dana mogu negativno utjecati na vaš noćni san. Spavanje tijekom dana može zbuniti vaš unutarnji sat, što znači da biste mogli imati poteškoća sa zaspivanjem noću. No, učinci drijemanja razlikuju se od osobe do osobe. Na primjer, pregled iz 2021. sugerira da drijemanje može biti korisno za sportaše ili one koji se bave napornom tjelesnom aktivnošću te možda neće ugroziti kvalitetu njihovog noćnog sna. Ako redovito drijemate i dobro spavate, ne biste se trebali brinuti. Ali ako se čini da vam to omet noćni san, razmislite o njihovom skraćivanju ili ograničavanju. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA