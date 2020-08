15 ljetnih aktivnosti u kojima možete uživati zajedno s djecom

Isprobajte jednu od ovih uzbudljivih ljetnih aktivnosti za koje ne treba potrošiti puno novca. Bilo da istražujete vani ili učite nove vještine, postoje zabavne ljetne aktivnosti koje će obožavati djeca i cijela obitelj

<p>Nema sumnje da je ljeto 2020. drugačije od prošlog. Naravno da ovo ljeto želite biti sigurni da čuvate obitelj i druge, ali to ne znači da zato nema načina za zabavu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Timelaps lunaparka u Zagrebu<br/> </p><p>Isprobajte jednu od ovih uzbudljivih ljetnih aktivnosti koja će uveseliti djecu i cijelu obitelj:</p><h2>1. Mjehurići koji uveseljavaju</h2><p>Otiđite do najbliže trgovine i kupite mjehuriće za puhanje balona ili napravite svoju mješavinu. Zatim uđite u dvorište i razvedrite se.</p><h2>2. Ukrasite pločnik</h2><p>Kupite ili otvorite kutiju krede i krenite na 'posao' stvarajući šarene dizajne na svom prilazu ili trotoaru. Nacrtajte kreativne dizajne ili koristite kredu za igranje igara na pločniku.</p><h2>3. Zaplešite</h2><p>Stavite na popis svoje omiljene pjesme i okupite obitelj. Jedino što vam preostaje je da uz omiljene pjesme svi skupa zaplešete.</p><h2>4. Napravite domaći sladoled</h2><p>Za vruće ljetne dane nema boljeg osvježenja od hladnog sladoleda, a ako želite svoje iskustvo sladoleda učiniti jedinstvenim, pokušajte ga napraviti sami.</p><h2>5. Naslikajte sliku</h2><p>Iskoristite svoje kreativne sposobnosti za slikanje slike.</p><h2>6. Gledajte zvijezde u svom dvorištu</h2><p>Lezite na travu, donesite pokrivače i svježu limunadu te provedite nezaboravne obiteljske trenutke uz zvjezdane noći.</p><h2>7. Puštanje zmaja</h2><p>Kada puše vjetar, izvedite svoju djecu van i naučite ih kako da puštaju zmaja. Za njih i za vas to će biti nezaboravno iskustvo.</p><h2>8. Napravite akvarij u limenci</h2><p>Dovedite plažu u svoje dvorište tako što ćete napraviti simpatične mini akvarije sa malenim igračkicama, stijenama i biljkama.</p><h2>9. Kupite voće i povrće na lokalnoj tržnici od domaćih poljoprivrednika</h2><p>Provedite popodne podržavajući svoje lokalne poljoprivrednike. Priuštite si svježe i domaće namirnice i pustite svoje mališane da izaberu svježe bobice i povrće za sljedeći tjedan.</p><h2>10. Igrajte bejzbol s vodenim balonom</h2><p>Čak će i tinejdžeri imati problema oduprijeti se ovoj zabavnoj igri, pokušavajući plastičnim palicom pogoditi vodeni balon. Vaše će dvorište nakon toga biti puno komada slomljenih balona, a vi ćete se zabaviti.</p><h2>11. Idite kampirati</h2><p>Koliko često odete kampirati i gledati noćno nebo? Kampiranje možete organizirati i u vlastitom dvorištu.</p><h2>12. Pogledajte film na otvorenom</h2><p>Unajmite (ili još bolje, posudite) filmski projektor, napravite kokice i stavite na travu ili pod dekice i jastuke. Ako imate u dvorištu bijeli zid on vam može poslužiti kao zaslon, a možete se poslužiti i bijelom plahtom.</p><h2>13. Čitajte zajedno</h2><p>U danima kada je vani vruće za igrati se ili kada pada kiša, uzmite neku zanimljivu knjigu, ugodno se smjestite i provedite popodne čitajući.</p><h2>14. Pronađite više besplatnih zabava</h2><p>Provjerite svoju prodavaonicu prehrambenih proizvoda ili lokalnu knjižnicu za publikacije, provjerite postoje li besplatne ljetne manifestacije u vašoj blizini.</p><h2>15. Igranje s vodenim pištoljima</h2><p>Izvedite djecu u dvorište, napunite im pištolje i pustite ih da se zabavljaju.</p>