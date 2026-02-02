15 najromantičnijih gradova na svijetu - idealni za zaljubljene

Romantika se ne krije samo u večerama uz svijeće, već i u atmosferi gradova koji potiču bliskost i stvaraju nezaboravne uspomene. Diljem svijeta postoje destinacije koje svojom arhitekturom, poviješću i posebnim ugođajem osvajaju zaljubljene
Donosimo popis 15 gradova koji se s razlogom smatraju najromantičnijima na svijetu.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
VENECIJA, ITALIJA– Utjelovljuje romantiku: gondole, uski kanali, večere uz svijeće i šetnje mostovima i uz Canal Grande.
| Foto: 123RF
FIRENCA, ITALIJA – Intimna atmosfera, umjetnost i pogledi s Piazzale Michelangelo stvoreni su za parove.
| Foto: 123RF
MARKEŠ, MAROKO – Egzotična, magična i puna senzornog doživljaja za dvoje.
| Foto: Dr. Andreas Zeitler
RIM, ITALIJA – Antička povijest, fontane i piazze pružaju romantične šetnje i trenutke.
| Foto: Luciano Mortula
UDAIPUR, INDIJA – “Grad jezera” s kraljevskim palačama i bajkovitom atmosferom.
| Foto: 123RF
EDINBURGH, ŠKOTSKA – Gotička arhitektura i panoramski pogledi idealni su za romantične trenutke.
| Foto: 123RF
LONDON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO – Klasične šetnje, vožnje brodom i kulturne večeri za parove.
| Foto: Canva
SAN FRANCISCO, SAD – Dramatični krajolici i svjetska gastronomija čine ga zavodljivim.
| Foto: Vichie81
PARIZ, FRANCUSKA – “Grad ljubavi” s Seineom, Eiffelovim tornjem i šarmantnim kvartovima.
| Foto: 123RF
PRAG, ČEŠKA REPUBLIKA – Bajkovite ulice, mostovi i stara jezgra savršeni su za romantične šetnje.
| Foto: Wikipedia
NEW YORK, SAD – Filmska atmosfera, Central Park i skyline večere za pamćenje.
| Foto: SEREDA Tomas
BUENOS AIRES, ARGENTINA – Strastveni tango, noćni život i latino romantika.
| Foto: 123RF
SANTORINI, GRČKA – Dramatični zalasci sunca i bijele kuće na liticama idealne su za parove.
| Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko
KYOTO, JAPAN – Tihe urede, hramovi i sezona cvjetanja trešanja nude nježnu romantiku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DUBROVNIK, HRVATSKA – Zidine, stari grad i zalasci sunca uz more stvaraju intimnu mediteransku atmosferu.
| Foto: 123RF