15 navika u 'dejtanju' kojih se stariji od 40 ne žele odreći - i onda se čude zašto su sami

8. BITI PREVIŠE ZAUZET ZA DEJTANJE, A ŽALITI SE DA STE SAMI. Ispunjen život je privlačan, ali nijedna veza ne raste bez vremena. Neki ljudi tvrde da žele partnera, a nude samo ostatke pažnje. Nedosljedna dostupnost često signalizira nisku spremnost, a ne lošu sreću. To stvara zbunjenost kod potencijalnih partnera koji žele stabilnost. Vrijeme ne mora biti neograničeno, ali mora biti pouzdano. Ako se dejtanje uvijek „ugura“ u raspored, povezanost obično ostaje površna. | Foto: 123RF