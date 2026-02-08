Obavijesti

SKRIVENI PROBLEMI

15 navika u 'dejtanju' kojih se stariji od 40 ne žele odreći - i onda se čude zašto su sami

Dejtanje nakon 40. može biti lakši u nekim aspektima jer su prioriteti jasniji, a tolerancija na dramu manja. Ipak, mnogi ljudi nastavljaju ponavljati iste navike koje su im nekada funkcionirale, pa se iznenade kada se rezultati ne poboljšaju
1. TRETIRANJE PRVOG SPOJA KAO RAZGOVORA ZA POSAO. Neki ljudi spojevima pristupaju kao da procjenjuju kandidata, a ne upoznaju osobu. Brza paljba pitanja može djelovati hladno, osuđujuće ili previše transakcijski. Također može potaknuti obrambeni stav, što rano ubija kemiju. Znatiželja funkcionira bolje od ispitivanja, osobito u prvom satu. Spoj bi trebao otkriti kompatibilnost, a ne stvarati tjeskobu. Kada ton postane klinički, čak se i dobra podudarnost možda neće ponovno javiti. | Foto: 123RF
