VIDEO Djevojka u Žrnovnici ukrala show: Svi su se htjeli fotku s kraljicom soparnika!

U Žrnovnici je održana četvrta Fešta o’ pure u organizaciji udruge Žrvanj, a prema odazivu i atmosferi može se reći da je ovogodišnje izdanje bilo najuspješnije dosad. Brojni posjetitelji okupili su se kako bi uživali u domaćoj spizi, tradiciji i druženju, dok je natjecateljski dio privukao čak 12 ekipa.

Najviše razloga za slavlje imali su članovi DVD-a Žrnovnica. Njihov brujet od angulja, odnosno jegulja, osvojio je stručni žiri i donio im prvo mjesto te vrijedne nagrade.

Stručni žiri imao težak zadatak

O najboljim jelima odlučivali su poznati YouTuber Miroslav Mirković, kojeg publika poznaje po Gastro tražilici, splitska dogradonačelnica Matea Dorčić te legendarni domar Planinarskog doma Umberto Girometta, poznatiji kao Špiro Gruica.

Ipak, uz natjecanje i bogatu gastronomsku ponudu, jedna je osoba privukla posebnu pozornost posjetitelja.

Kraljica soparnika bila je glavna zvijezda događaja

Velik interes izazvala je Nensi Očasić, poznata kao kraljica soparnika. Na pokretnom kominu pred okupljenima pripremala je soparnik, jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela Poljica i Dalmacije.

Tijekom cijelog događaja oko nje se okupljao velik broj ljudi. Mnogi su željeli zabilježiti fotografiju s njom, dok su drugi pažljivo promatrali kako nastaje ovo tradicionalno jelo. Nensi je još jednom potvrdila reputaciju jedne od najpoznatijih i najcjenjenijih majstorica pripreme soparnika.

Video u jednom danu privukao stotine tisuća pregleda

Dodatni interes izazvao je video koji je s događaja objavio Miroslav Mirković iz Gastro tražilice. Snimka je u samo 24 sata prikupila stotine tisuća pregleda, ali i tisuće komentara i reakcija na društvenim mrežama.

- Kraljica soparnika! U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta * soparnik. Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije. Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija - prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno. Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije - objavila je Gastro tražilica na Facebooku.

Spoj tradicije, gastronomije i zajedništva

Među prizorima koji su posebno privukli pažnju bio je upravo Nensin sin koji joj je pomagao u pripremi soparnika. Takvi trenuci najbolje pokazuju kako se tradicija Poljica i Dalmacije čuva i prenosi na nove generacije - kroz rad, znanje i zajedništvo.

Fešta o’ pure još je jednom potvrdila koliko su ovakve manifestacije važne za očuvanje lokalne baštine i identiteta. Posjetitelji su uživali u domaćim okusima, druženju i dobroj atmosferi, a Nensi Očasić zasluženo je postala jedna od osoba o kojoj se nakon događaja najviše pričalo.

No, ova fešta nije bila samo priča o pobjednicima i kraljici soparnika. Važan dio nje bili su i svi natjecatelji, posjetitelji i organizatori koji su svojim trudom, energijom i ljubavlju prema tradiciji doprinijeli da Fešta o’ pure još jednom bude događaj za pamćenje, prenosi Dalmacija Danas.