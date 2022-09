15 stvari u domu kojima se mala djeca mogu ozbiljno ozlijediti

Bivša dadilja Kriss Keller napisala je knjigu o zaštiti djece "Budite na oprezu: Vruće i oštre stvari". U njoj je iz svog iskustva iznijela manje poznate stvari o kojima ljudi obično ne misle, a na koje se djeca mogu ozlijediti. Za Daily Mail napisala je 15 stvari kojih bi se posebno trebali paziti u kući.

Utičnice

Nikad dovoljno govora o njima. Na dohvat ruke su im, blizu su, imaju rupice. Osigurajte ih zaštitama.

Sredstva za čišćenje

Dignite ih na visoke police do kojih djeca ne mogu doći. Obično su kapsule za perilice za suđe ispod sudopera kao i sredstva za čišćenje. No djeci su to lakodostupna mjesta, a šarene bočice i papirići nešto što će ih neprestano privlačiti. Ili stavite zaštitu na taj ormarić ili ih dignite na viša mjesta.

Štapići

Za vezanje cvijeća, za roštilj, pa čak i oni za koktele mogu biti opasni, pogotovo vrlo maloj djeci koja žvaču sve što vide.

Mašne, vrpce, uže

Djeca se ne znaju odvezati, ali se slučajno znaju zavezati. Bolje je sve tome slično maknuti iz njihovog vidokruga.

Terase i balkoni

O tome se već dosta zna, ali uvijek vrijedi dodatno napomenuti, smatra dadilja. Ako su vam vrata potpuno staklena, zalijepite na njih par naljepnica da djeca znaju da ih do tog mjesta nešto dijeli. Uvijek ih držite dobro zatvorenima.

Igle svih vrsta

Držite daleko i odvojeno od njihovog dosega.

Cvijeće s bodljama

Ruže, kaktusi i poneko ukrasno grmlje ima oštre bodlje kojih se treba čuvati i djecu redovito micati od njih ako ih imate u vrtu.

Kozmetika

Parfemi, acetoni, kreme za lice i šminka mogu biti vrlo vrlo opasni ako ih dijete stavi u usta, poliže ili popije. Držite ih zatvorene u neseserima ili u kupaonskim ormarićima do kojih djeca ne mogu dosegnuti.

Dekorativno cvijeće, potpourri i mirisni štapići

O njima obično većina ljudi ne misli ali djeca će ih rado strpati u usta jer izgledaju lijepo. To pak može rezultirati ozbiljnim posljedicama zbog različitih kemikalija iz kojih su napravljeni ti mirisi.

Lijekovi

Djeci djeluju kao slatkiši. Nikad baš nikad im ne dozvoljavajte da se s tim igraju. Oni ne znaju razliku, a za njih može biti koban i običan lijek poput paracetamola.

Kuhinjska pomagala

Za nož svi znaju, ali opasni su i ribeži, gulilice za krumpir, blenderi i sokovnici. Držite ih dalje od dječjeg dohvata.

Remenje, marame, kravate

Osim što se na njih lako poskliznuti, mogu se udariti, zadaviti ili ugušiti s njima.

Nakit

Njima je ono sjajno, blještavo i zanimljivo, a ako ne želite da ih progutaju ili gurnu u nos ili uho, radije ih čuvajte na sigurnom mjestu.

Plastične vrećice i zastori za kupanje

Mogu biti vrlo vrlo opasni. Posebno vrećice koje stavljaju na glavu pa se s njima igraju skrivača, a tako se lako mogu ugušiti. U kupaonske zastore djeca se znaju zamotati, a budući da je teško odmotati se iz njih jer su vlažni to povećava rizik od gušenja. Zapravo, djecu nikad ne treba ostavljati u kupaonici bez nadzora odrasle osobe.

Osvježivači mirisa

Oni su otrovni, a djeci djeluju zanimljivo. Osim toga, mogu biti i alergeni pa je bolje da ih ne držite blizu male djece.

