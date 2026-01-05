15 svakodnevnih aktivnosti koje bi mogle oslabiti vaš imunitet

10. ZANEMARIVANJE HIDRATACIJE. Dehidracija utječe ne samo na vašu energiju, već i na imunološki sustav. Voda prenosi imunološke stanice po tijelu kako bi mogle pravilno obavljati svoj posao. Kada ste dehidriranu, tijelo teško proizvodi dovoljno limfe, koja je ključna za kretanje bijelih krvnih stanica. Čak i blaga dehidracija može usporiti imunološki odgovor, pa ako se osjećate tromo, to je jasan znak da vaše tijelo treba više vode da bi stanice mogle nesmetano funkcionirati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija