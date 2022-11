15 znakova da imate muža koji vas kontrolira i kako se spasiti

Mnogi tek kada izađu iz vrlo loše, toksične veze, shvate da ih je partner nevjerojatno kontrolirao. Treba dosta vremena da uopće shvatite da netko to radi. Većinom se u početku zavaravate da partner to radi jer mu je stalo do vas. Ponekad te dvije stvari mogu izgledati vrlo slično.

Razlika između brižnog muža i muža koji kontrolira je u tome što vam jedan dopušta da donesete konačnu odluku, a drugi će vas kriviti, pritiskati ili čak prijetiti sve dok ne odaberete ono što on želi.

- Kontroliranje muževa ne počinje jednostavno. U početku vas tretiraju kao zlato, a zatim vas polako počinju kritizirati, ne odobravati i nadglasavati vas i vaše postupke - objašnjava Donna Andersen, američka autorica knjige 'Seduced by a Sociopath' i osnivačica organizacije za pomoć i edukaciju zlostavljenih.

Ako partner učini nešto od ovoga, udali ste se za muškarca koji kontrolira. No, biste li znali prepoznati karakteristike ovakvog partnera?

Pojedinac s kontrolirajućim ponašanjem može vas spriječiti da se viđate s bliskim prijateljima i članovima obitelji, uskratit će vam ljubav kao kaznu, želi da se odijevate ili ponašate na određeni način te neprestano čini da se osjećate krivom i kritizira.

- Kada prestanete ići kamo želite, raditi ono što želite, ili čak nositi ono što želite, jer ste zabrinuti što će vaš muž reći, u braku ste s kontrolorom - dodaje Donna.

To su samo neke osobine kontrolirajućeg partnera, ali takvo ponašanje može naštetiti vašem braku, pa čak ga i uništiti.

Kako znati jeste li u braku s 'control freakom' ?

Netko tko je lud za kontroliranjem želi imati moć nad svakom sitnicom koju radite, neće vam dopustiti da sami odlučujete, vrši pritisak da radite ono što oni žele, a možda će vas čak natjerati da tražite dopuštenje prije nego što postupite u skladu s vlastitim potrebama i željama.

Ako niste sigurni jeste li u vezi s nekim takvim - potražite ove znakove i shvatite da su oni pokazatelji emocionalnog zlostavljanja.

15 znakova muža koji kontrolira

1. Priča s vama i govori vam da radi stvari u vašem najboljem interesu

Govori vam redovito da niste sposobni sami donositi odluke. Međutim, vi ste odrasli, i bilo vam je, i još uvijek je dobro bez vodstva u životu. Kada on govori što da radite uz ispriku da je to u vašem najboljem interesu - to je kontroliranje - a to nikada nije u vašem najboljem interesu.

2. Ponekad se ponaša kao da ste štene

Mnogi će dreseri udariti štence ako jedu pogrešnu stvar ili rade nešto pogrešno. Ako tip doslovno odvlači nešto od vas ili vam daje ili vas pljusne po ruci kada zgrabite primjerice haljinu koju želite, vrijeme je da shvatite da nešto nije u redu. On je kontrolor - a također je i zlostavljač.

3. Ako ne učinite ono što on kaže, on uskraćuje naklonost, pruža tihi tretman ili čak uskraćuje financije dok ne postigne svoje

Ovo nije briga - da mu je stalo do tebe, svejedno bi ti dao stvari koje su ti potrebne da se osjećaš sretno i sigurno. Tip koji doslovno povlači naklonost, odbija razgovarati s vama ili vam potencijalno uskraćuje novac, tip je koji vas želi kontrolirati.

4. Iskreno se više ne osjećate sretno kao prije

To je često znak da se zapravo radi o kontrolirajućem ponašanju koje doživljavate, a ne o brižnom ponašanju. Veliki faktor je ako se bojite i provoditi vrijeme s njim.

5. Stalno vas odvaja od prijatelja

Ovo je jedan od najočitijih pokazatelja zlostavljača. Zlostavljači započinju svoj kontrolni ciklus uvjeravanjem svojih žrtava da prestanu razgovarati s obitelji i prijateljima. Ponekad čak idu toliko daleko da se osobno umiješaju i pokvare vam odnose s drugima. Ako to primijetite u vezi, odmah ga ostavite.

6. Stvari koje on kontrolira zapravo ne čine veliku razliku u životu

Ako pokušava kontrolirati male stvari u vezi, to je znak da želi prijeći na veće stvari. Vašem partneru nije stalo do vas. On kontrolira.

7. Ne sluša

Onaj kojem je stalo je tip koji sluša. Ako vas vara, govori vam što trebate misliti i ne želi saslušati vašu stranu, on je kontrolirajuća, zlostavljačka osoba koja vas vrijeđa.

8. Kaže vam da to radi kako bi vas 'poboljšao'

U brižnoj vezi ne pokušavate 'poboljšati' partnera.

9. Uhvatite se da se dvoumite u svojoj prosudbi

Ovo nije dobar znak. Shvatite ovo kao očigledan savjet da morate ostaviti tog tipa, jer petlja s vašim umom i kontrolira vas čineći da se osjećate zbunjeno i beskorisno.

10. Drugi vas upozoravaju da vas kontrolira i da im se ne sviđa način na koji se ponaša prema vama

Pogotovo ako prijatelji i članovi obitelji to govore - poslušajte ih. Pokušavaju vas spasiti od osobe koja vas kontrolira.

11. Hodate po 'ljusci jajeta' ili se brinete što će on misliti o svakoj sitnici

Ovo je znak da ste pod kontrolom. Da je ono što partner radi zapravo briga za vas, ne biste se našli kako hodate na prstima okolo. Umjesto toga, bilo bi vam ugodno razgovarati s njim o tome što vas muči i kako se osjećate.

12. Ako bolje razmislite, dinamika između vas stvarno je iskrivljena

Nije normalno biti u vezi u kojoj on ima svu moć. Ako primijetite da on sve kontrolira, a vi ga neprestano molite i uvjeravate da postignete svoje, nešto nije u redu.

13. On vas krivi

Ne samo da je ovo vrlo manipulativno ponašanje, već je i znak da morate otići. Nikada se ne biste trebali osjećati loše jer radite nešto na način na koji uživate.

14. Pravio je zastrašujuće geste ili ti je prijetio ako ne učiniš ono što ti kaže

Ovo je zlostavljanje. Ovo nije 'briga'. Ako radi ekstremne geste poput lažiranja papira, skidanja prstena, lomljenja stvari ili prijetnje da će se ubiti, nije ga briga. Ako to dovede i do fizičkog zlostavljanja, moraš umiješati policiju i moraš otići. Odmah.

15. Iskreno vam se ne sviđa kako se osjećate

Slušajte svoje osjećaje. Ako se osjećate nelagodno zbog njegovog načina 'brige', to zapravo nije briga - to je kontroliranje.

Što učiniti ako mislite da vas muž kontrolira?

Počnite pokušavajući uspostaviti zdrave granice. One su neophodne u svakoj zdravoj vezi. Ostanite u kontaktu s prijateljima i obitelji, koji vam mogu pomoći razjasniti situaciju i pomoći vam da se iz nje izvučete ako dođe vrijeme za odlazak.

Promijenite lozinke na telefonu, prijenosnom računalu i svim drugim uređajima ako mislite da ih vaš partner prati.

Znajte da možete potražiti stručnu pomoć ako niste sigurni što učiniti. Ako vi ili netko koga poznajete trpite obiteljsko zlostavljanje ili nasilje, postoje resursi za pomoć, piše YourTango.

