Kako prestati svima ugađati i napokon početi misliti na sebe?

Mnogi imaju sindrom ugađanja drugima, koji treba popraviti. Ako pomnije razmislite o tome, što je to, odakle potječe i kako izgleda na djelu, možete pokušati s tehnikama i alatima koji su dostupni kako biste mogli povratiti moć i živjeti život prema vlastitim uvjetima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što je ugađanje?

Iako sebe i druge često pokušavamo označiti kao one koji 'ugađaju', bolji način je ovaj koncept pogledati kao 'skup ponašanja'.

Ova ponašanja uključuju često pretjerano davanje prioriteta tuđim potrebama i željama, iznad vlastitih, kako bismo se nekom svidjeli i bili prihvaćeni. Ponašanje koje za cilj ima ugađanje poprima oblik vlastitog zanemarivanja kako bismo zadovoljili, ugodili i izašli u susret drugima. Zauzvrat, osjećamo odobravanje i umiruje nas pozitivna pažnja koju primamo.

Nažalost, to često dolazi nauštrb vlastitih preferencija, želja, potreba i općeg blagostanja. Zapravo, zbog toga se često osjećamo ogorčenima i poput 'otirača'.

Foto: Dreamstime

Što uzrokuje ovo ponašanje?

Istina je da svi do neke mjere ugađaju okolini. U ljudskoj je prirodi želja da budu voljeni i pripadaju negdje. Zapravo, to je evolucijski mehanizam prilagodbe. Ako se prisjetite prapovijesti, preci su bili dio plemena. U tim je zajednicama vladala sigurnost. Opstanak je ovisio o suživotu u harmoniji i o tome da se ne bude izopćen. Ako bi nekog izbjegavali i izolirali, to je zapravo vodilo ka tome da se morate sami brinuti za sebe, što u tom vremenu sigurno nije bio lak zadatak.

Imalo je smisla - ponašaj se lijepo da ostaneš živ.

Kada pogledate odakle su te sklonosti i ponašanja nastala, više je nego vjerojatno da ih možete pratiti unatrag do djetinjstva. Ogromna potreba za ovim ponašanjem često dolazi iz povezivanja s roditeljskim figurama koje mogu pružiti ljubav samo pod određenim uvjetima. To je čest slučaj s autoritarnim roditeljskim stilom, koji daje prednost poslušnosti, disciplini, gdje se pogreške ne toleriraju i oštro kažnjavaju.

Dijete uči da, kako bi izbjeglo kažnjavanje i primilo neku vrstu ljubavi ili brige, mora biti 'savršeno', slijediti pravila do te mjere i na kraju učiniti sve što je u njegovoj moći da zadovolji skrbnika. Ovo ponašanje, baš kao i u prapovijesti, slijedi istu logiku - radi ono što se radi i lijepo se ponašaj kako bi zadovoljio svoje potrebe.

Nažalost, ono što je nekoć djelovalo u našem djetinjstvu ne prevodi se uvijek kao korisno ponašanje za odrasle. To je osobito slučaj kada ponašanja uzrokuju napetost u svakodnevnom životu i utječu na kvalitetu našeg života.

Znakovi ponašanja pretjeranog ugađanja drugima

Prelazite vlastite granice, pretjerano se trudite i udovoljavate svačijim potrebama osim svojima. Radije ćete razočarati sebe i ići protiv onoga što želite nego razočarati druge. Mijenjate svoje planove i rasporede kako biste se prilagodili onima oko sebe i učinili da se oni ugodno osjećaju, bez razmatranja što vama najviše odgovara. Emocionalno se također potiskujete i teško se izražavate kada ste povrijeđeni postupcima drugih.

Foto: Dreamstime

Lako je zanemariti sebe - to je druga priroda ovog ponašanja. Ogorčeni ste na sebe jer niste u stanju progovoriti i zauzeti se za sebe. Često se osjećate neautentično, kao da ne živite život kakav želite, pod svojim uvjetima. Vaš prioritet postaje osigurati da se drugima sviđate i da odobravaju ono što radite.

Slušate vanjske potrebe umjesto unutarnjih želja. Tražite i žudite za potvrdom izvana kako biste regulirali svoju tjeskobu ili osjećaj neadekvatnosti. Cijenite tuđe stajalište i stručnost umjesto vlastite unutarnje mudrosti.

Većinom svi volimo one koji nas okružuju, međutim pitanje je u kojoj mjeri. Kako zaustaviti naviku zanemarivanja vlastitih potreba nauštrb ugađanja drugima?

1. Ljubaznost i razumijevanje

Budući da se ponašanja koja ugađaju drugima često javljaju kao mehanizmi suočavanja, razmislite kako su se ta ponašanja razvila i kojoj su svrsi služila tijekom odrastanja. Iako se poželimo kritizirati ili sramiti zbog toga što smo bili otirač i što smo sami sebe napustili, jedan od najmoćnijih načina na koji se možemo odmaknuti od takvog ponašanja je da se ne kažnjavamo.

2. Nacrtajte jasnu sliku gdje se trenutno nalazite

Možete izraditi dijagram ili dnevnik. Pomoći će i vizualni prikaz. Ispitajte svoje granice. Precizno odredite područja u svom životu ili vezama u kojima se osjećate prenapeto, a možda i ogorčeno. Zavirite unutra u svoje emocije i načine na koje ste ih potisnuli. Primijetite gdje se osjećate neautentično, gdje i kada niste svoji. Obratite pažnju na načine na koje ste razočarali sebe kako ne biste razočarali druge.

Napravite popis trenutnih potreba koje imate i preispitajte se jesu li vaše ili tuđe. Ponovno se povežite sa svojom unutarnjom mudrošću i pitajte ima li poruku za vas. Budite kreativni i istražite sve bez prosuđivanja.

Foto: Dreamstime

3. Osvrnite se oko sebe

Počnite razmatrati kako biste željeli da stvari izgledaju drugačije. Imajte na umu pitanje - 'da više ne ugađam drugima i ne zanemarujem sebe i svoje potrebe, što bih radio, mislio i osjećao?'. Budite što precizniji. Vizualizirajte i naslikajte novu sliku za buduću verziju sebe.

4. Odaberite mjesto na kojem biste željeli započeti s promjenama

Na primjer, ako vam je teško odrediti granice, dodajte tomu i nelagodu. Ako se od vas traži da učinite nešto za što nemate kapaciteta, potrudite se tada poštovati sebe i pristojno odbiti. Također, ako primijetite da zanemarujete vlastite potrebe, izrazite svoje preferencije. Napravite i skupite izjave koje možete primijeniti u praksi.

5. Ponavljaj, ponavljaj, ponavljaj

Najvažniji dio ove vježbe je ponavljanje. Tako se stvaraju nove moždane veze i obrasci. Promjena je u činjenju, u djelima. Ako se želimo odmaknuti od ugađanja, moramo neprestano vježbati odabir ponašanja koji bismo zaista željeli primjenjivati.

Foto: Dreamstime

6. Vratite se većoj slici

Istražite i šira područja koja vas more, i na koja treba obratiti pozornost. Opet, budite konkretni i usredotočite se za početak na male, ali održive pomake.

Nije lako izići iz duboko ukorijenjenih obrazaca ponašanja koja se odnose na ugađanja drugima, pogotovo kada su postali dio vašeg identiteta. Mogli biste se osjećati izgubljeno bez tih poznatih praksi.

Nije dobro kada vam ono stvara pritisak na mentalno blagostanje i odnose. Dok učite kako prestati, ne zaboravite imati strpljenja sami sa sobom tijekom cijelog procesa. Neće biti lako, ali dobro je činiti i teške stvari, prenosi MBG.

Najčitaniji članci