Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku, ljudi s narcisoidnim poremećajem ličnosti (NPD) imat će najmanje 55 posto najčešćih narcisoidnih osobina, uključujući pravo na superiornost, pretjeranu potrebu za pažnjom i kontrolom, nedostatak empatije i još mnogo toga. Ako vam ove osobine zvuče previše poznato iz onoga što ste proživjeli od svojih roditelja u djetinjstvu, moguće je da su vas odgojili narcisi. Prema navodima stručnjaka, evo kako izliječiti i prekinuti taj ciklus.

15 znakova da su vas odgojili narcisi

Ovo su neka uobičajena ponašanja koja bi roditelj narcis mogao pokazati, prema psihoanalitičarki Babiti Spinelli:

Kako odgoj narcisoidnih roditelja može utjecati na vas kao odraslu osobu:

1. Utječe na odabir vašeg partnera

Prema terapeutkinji Wendy Behary, odgoj narcisa može utjecati na partnere koje odaberete kasnije u životu. Na primjer, neki će pokušati zrcaliti dinamiku koju su imali tijekom odrastanja, jednostavno zato što im je to poznato. To bi moglo dovesti do kontrolirane ili toksične veze, pogotovo ako se ljudi konstantno zabavljaju s narcisima. S druge strane, oni koji odražavaju narcisoidne osobine svojih roditelja u odrasloj dobi mogu odabrati partnera koji je blagih manira ili pasivan u pokušaju da ih kontroliraju, kaže Behary.

2. Narcisoidna ponašanja možete pokazati i sami

Kad su roditelji narcisi, to može dovesti do onoga što Behary naziva 'naslijeđenom narcisoidnosti', kada dijete odrasta i oponaša onog tko mu je uzor. Što znači, ponašaju se na način da žele imati kontrolu i imaju puno zahtjeva. Oni također mogu biti vrlo kritični i, istodobno, vrlo osjetljivi na kritiku, dodaje ona.

3. Žrtvujete vlastiti osjećaj sebe

Neki ljudi odrastu, ali ostaju zaglavljeni u ulozi koju su morali imati kao djeca.

- I dalje su izuzetno požrtvovni u svojim vezama. Njihove sklonosti, mišljenja, želje, snovi i slično su inhibirane jer su to njihovi narcisoidni roditelji očekivali od njih - kaže Behary.

4. Vaš unutarnji kritičar je glasan

- Narcisoidni roditelj često je osuđujući i kritičan - kaže Spinelli. Ovo se veže uz vlastite interne poruke. Taj se unutarnji kritičar može manifestirati kao perfekcionizam i dovesti do sumnje u sebe i nedostatka samopouzdanja.

5. Razvijate stil izbjegavanja vezanosti

Iako će neki ljudi odabrati nezdrave partnere kao odgovor na odgoj narcisa, drugi bi se mogli kloniti romantičnih veza - što je obilježje stila izbjegavanja vezivanja. To se može prikazati kroz probleme u vezivanju, poput izbjegavanja veze ili nemogućnosti da budete ranjivi u vezama, kaže Spinelli.

6. Udovoljavate ljudima i imate problema s postavljanjem granica

Ljudi koji su odrasli s narcisoidnim roditeljima mogli bi osjećati potrebu prilagoditi se drugima u odrasloj dobi. Općenito, to se događa kada bi zapravo trebali imati neke granice.

- Ovo je rezultat toga što nema mjesta za razvoj vlastite subjektivnosti. Ili vas je narcisoidni roditelj natjerao da se osjećate krivima - kaže Spinelli.

7. Mučite se identificirajući svoje osjećaje

- Suočavanje s narcisoidnim roditeljem često stvara potrebu za razdvajanjem radi samozaštite. Kao rezultat toga, prepoznavanje emocija i sposobnost povezivanja s vlastitim osjećajima veći su izazov - kaže Spinelli.

Uz to, Spinelli kaže da odgoj narcisa također može dovesti do:

Savjeti za pronalaženje načina za ozdravljenje:

1. Razumjeti narcisoidnost

Behary preporučuje da se educirate o narcisoidnosti i učincima. Što više to učinite, to ćete bolje moći prepoznati da za ono što su vam narcisoidni roditelji nanijeli krivnju ili sram nije bila vaša krivica. Što se više educirate, to više možete rane izliječiti.

2. Zatražite profesionalnu podršku

Zatražite pomoć od terapeuta ili savjetnika kako biste riješili traumu. Terapeut koji se bavi narcisoidnim poremećajima također može pomoći s prvim savjetom, kaže Spinelli. Profesionalci vam mogu pomoći prepoznati okidače, pružiti alate za njihovo rješavanje i postaviti zdrave granice. Pronalaženje pouzdane grupe prijatelja i voljenih osoba za podršku također može znatno doprinijeti obnavljanju vaše sposobnosti da budete ranjivi i vratite osjećaj sebe.

3. Postavite zdrave granice

Uz pomoć svog terapeuta možete procijeniti vrstu granica koje bi vam bile korisne, a zatim ih početi provoditi sa svojim narcisoidnim roditeljem, kaže Spinelli.

- Možda ćete trebati ići korak po korak i vjerojatno ćete naići na otpor onih koji su vas odgojili, ali i dalje održavajte svoj stav prema svojim osjećajima i svojim roditeljima - dodaje.

4. Tugujte za gubitkom

Može biti korisno ražalostiti se zbog roditelja koje ste se nadali da ćete imati. To je gubitak i važno je dati sebi dopuštenje da to shvatite i obradite kao gubitak, kaže Spinelli. Također bi moglo biti korisno naučiti kako se pokajati i izliječiti svoje unutarnje dijete kroz ono što je poznato kao unutarnji dječji rad.

Kako prekinuti ciklus kad postanete roditelj?

Nakon što ste bolje razumjeli narcisoidnost i odradili posao kako biste zacijelili vlastite rane, važno je imati na umu nekoliko stvari kako biste prekinuli ciklus i izbjegli prenijeti to naslijeđe. To znači učiniti sve što je u vašoj moći kako biste spriječili da vaša djeca imaju isto iskustvo i da i ona odrastaju uz narcisa. Prema psihoanalitičarki Laurie Hollman, jedan od najvažnijih čimbenika je omogućiti djetetu da se odvoji od vas.

- Postoji faza dječjeg razvoja koja se naziva odvajanje-individuacija tijekom prve tri godine života - piše Hollman u svojoj knjizi Živite li s narcisom?. 'Tada dijete mora riješiti svoju potrebu da se osjeća blisko s majkom kojoj se divi, a istovremeno razviti zdravu odvojenost u kojoj može tolerirati da nije svemoguć i grandiozan'. Drugim riječima, dopustite djetetu da razvija vlastiti identitet odvojeno od vas i da se osjeća sigurno.

Istodobno, roditeljima je važno postaviti ograničenja - pogotovo ako su zabrinuti za odgoj budućeg narcisa. Neki se roditelji trude disciplinirati, posebno oni koji ljudima udovoljavaju jer su odgojeni s narcisoidnim roditeljima. Ali djeca zahtijevaju zdrava ograničenja.

- Dijete treba svojoj majci postaviti ograničenja kako bi se znalo odnositi s drugima na prihvatljiv način. Ako postane premoćan, očekuje da ima pravo na više nego što bi dijete trebalo imati - piše Hollman, prenosi Mbg.