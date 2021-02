Prekidi su zaista užasni, ali s vedrije strane, oni također nude jasan izbor da nakon njega možete ili plakati, slati pijane poruke i moliti ih da se vrate ili se možete nositi se s tim poput snažne, kontrolirane, odrasle žene koja i jeste. Pogodite na koji ćete izbor biti najponosniji?

Što biste trebali učiniti odmah nakon prekida?

Kako biste se najbolje pobrinuli za svoje svježe slomljeno srce, važno je dati si vremena da oplačete kraj vaše veze. Dugujete sebi ispuštanje bijesa, slomljenog srca i tuge na bilo koji način (ako time ne povrijedite nikoga, uključujući i sebe).

- Prekidi su tužni. Ponekad u vam ostane samo bijes, ali prepustite se svojim osjećajima - svima njima. Oni su dio tuge. Ako možete, nemojte ići prebrzo, čak i ako se čini nepodnošljivim biti sam - predlaže psihoterapeutkinja dr. Sandra E. Cohen.

Uz to što morate osjetiti svoje osjećaje, to može značiti i bacanje stvari od bivšeg dečka, izradu popisa tužnih pjesama, prekid svih kontakta i okruženje s prijateljima ili članovima obitelji koji vas podržavaju.

Što dečki obično rade nakon prekida?

Vjerovali ili ne, dečki se jednako tako mogu raspasti zbog prekida veze. Dok će neki muškarci tugovati razgovarajući sa svojim prijateljima, drugi će izlaziti i tražiti naklonost i pažnju drugih ljudi. No, te veze nisu namijenjene trajanju i zbog njih se na kraju mogu osjećati još gore.

Ako ste nedavno prekinuli vezu, nije lako ići naprijed. Ali to možete najlakše proći koncentriranjem na svoje mentalno zdravlje, liječenjem sebe dobrotom i suosjećanjem, shvaćanjem onoga što želite u ljubavnoj vezi i odvajanjem od bivšeg. Zasigurno će trebati vremena, ali zbog onog što je pred vama, vrijedi. Umjesto da svoju tugu utapate u suzama, evo što trebate učiniti nakon prekida da biste se prepustili ozdravljenju i krenuli dalje.

12 stvari koje treba učiniti nakon prekida:

1. Prekinite svaki kontakt

Ne morate ih zauvijek izbrisati iz života, ali ako je romantična veza zaista gotova, neka bude gotova. Morat ćete se uravnotežiti i ponovo ući u svoj život kao samac. Osim toga, budimo realni: ako dvoje ljudi ne sjednu i oboje se ne slože da ne žele romantičnu vezu, netko je vjerojatno povrijeđen i čezne za još.

Tražiti od partnera da odmah uskoči u zonu prijatelja (ili to očekujete od sebe) zaista je nepravedno. Također bi to moglo stvoriti scenarije koji čine stvarno prijateljstvo nemogućim.

2. Dopustite sebi tugovanje

Ideja da su ranjivost i osjećaji znakovi slabosti je zabluda. Istina je da je gubitak nekoga koga volite (i budućnost koju ste s njima zamislili) zaista težak. Dopustite si da osjećate ono što osjećate bez prosuđivanja i krenite kroz to razumnim tempom koji vama odgovara. Iako ne želite zapeti u depresivnom stanju, guranje sebe da to 'prebolite' vam neće učiniti uslugu. Dajte si malo vremena. Vrijeme je neophodno za ozdravljenje. Također, to je važno za razmišljanje o stvarima koje su u tom odnosu bile ispravne ili loše.

3. Plačite ako trebate

Prekidi su stresni, a istraživanja su pokazala da emocionalne suze u sebi nose hormone stresa. Pustite si Adele na jednu noć i izbacite sve iz sebe. Bolje je pustiti ih da teku nego da plačete u nezgodno, nasumično vrijeme.

4. Skinite ružičaste naočale

Da, bilo je dobrih dana jer inače vjerojatno ne biste bili u vezi. Ali ako je vaš bivši sebičan, nezreo, emocionalno nesposoban ili sjajna osoba koja jednostavno nije bila za dugotrajan odnos, zaboravite da vam to dugoročno neće ići u korist.

5. Zapamtite da se ne radi o pobjedi

Ne u tom smislu da im se osvetite ili ih rastužite. Radi se o tome da budete najbolji u svom najboljem životu jer to zaslužujete. Poželite im dobro i sjetite se da više nisu dio vašeg života.

6. Usredotočite se na ono što ste naučili, a ne na ono što ste izgubili

Svi mi imamo životnih mudrosti za podijeliti, a čak i veze koje ne traju vječno imaju smisla. Usredotočite se na to kako ste rasli, što ste naučili i na čemu ste zahvalni.

7. Oslonite se na svoje prijatelje

Sad ne možete izaći van, ali sigurno ih možete pozvati k sebi, otvoriti bocu vina i pogledati komediju koja će vas podsjetiti da u životu još uvijek imate ljubavi i smijeha. Čak razmislite i o putovanju s prijateljima. Krenite na vikend na izlet s prijateljicama, provedite vrijeme smijući se i pružite si priliku da se osjećate dobro s ljudima kojima najviše vjerujete.

8. Zapamtite da to što netko ne želi biti s vama ih ne čini lošom osobom (i obrnuto)

Nemojte se ljutiti na nekoga jer jednostavno ne želi nastaviti vezu. Svi imamo pravo ostaviti nešto što nam ne odgovara. Veze ne traju zauvijek i nitko ne bi trebao uvjeravati drugu stranu da ostane u njoj.

9. Dajte sebi malo ljubavi i pažnje

Terapeutkinja za veze Deborah Roth objašnjava: 'Ako je ikad bilo vrijeme za radikalnu brigu o sebi, onda je to nakon prekida. Uključite se u ozbiljnu ljubav i brigu prema tijelu - uživajte u pjenušavoj kupki ili otiđite na manikuru i pedikuru'.

10. Učinite nešto da poboljšate život onima oko sebe

Može zvučati primamljivo pasti u depresiju i samosažalijevati se, ali sada je savršeno vrijeme za 'davanje'. Volontirajte za one manje sretne, ponudite se da pričuvate novorođenče vaše susjede dok ona odspava ili jednostavno pošaljite zahvalnice ljudima u vašem životu koji uvijek čuvaju vaša leđa.

11. Budite zahvalni za sve ostalo u svom životu

Kad se probudite, zaustavite svoje misli i okrenite misao: 'Kako ću živjeti bez njega?' u misao: 'Zahvalna sam na životu koji sam postigla bez njega'. Zatim izgovorite barem pet stvari na kojima ste zahvalni. Osjećat ćete se bolje, zasigurno.

12. Zapamtite da su ti osjećaji privremeni

Možda nećete vjerovati, ali proći će i to. Ovo nije vaše prvo slomljeno srce i vjerojatno nije ni posljednje. Svi u životu prolazimo kroz uspone i padove i da je on ili ona zaista vaša 'velika ljubav', ne bi prekinuli.

Što biste trebali izbjegavati raditi nakon prekida?

Najvažnije je ne pokušati vratiti bivšeg. Bez obzira zašto ste prekinuli, poštedite se dodatnih povrjeđivanja. Također se pobrinite da ne poludite, loše pričate o sebi, ne pretjerujete, prerano se sastajete s nekim novim ili da se ne oslanjate na svoj sustav podrške prijatelja i obitelji. Sada je pravo vrijeme za upotrebu tog sustava podrške, posebno za vaše najbliže prijatelje.

- Okupite svoje prijatelje na zabavi vašeg života. Ne trošite previše vremena na razmišljanje o tome kakav je vaš bivši; umjesto toga, neka vas svi podsjete na vaše najbolje, najčudesnije osobine - predlaže Roth.

Osam stvari koje ne treba raditi nakon prekida

1. Ne šaljite dugačke poruke ni pijani ni prisebni

Zapišite ih i izbrišite ili ih pošaljite pouzdanom prijatelju i razgovarajte o tome. Vjerojatno se osjećate poprilično sukobljenih ili negativnih emocija, a slanje istih u stvarnom vremenu samo će vam pomoći da izgubite vjerodostojnost.

2. Ne mijenjajte drastično svoj izgled

Želite novi ruž ili isprobati novu boju noktiju? Samo naprijed. Razmišljate li šišanju kose ili bojanju iz crne u plavu? Pričekajte 90 dana (ili prvo isprobajte periku).

3. Nemojte biti super ljuti i ogorčeni

Da, možda su vas zeznuli, lagali, slomili srce ili iznevjerili vaše povjerenje, ali ako se ljutite na njih, neće im biti više žao niti će oni postati bolja osoba. Zapravo će vam biti neugodno biti u njihovoj blizini, čak i ako ste sami. Vrijeme je da se usredotočite na ispunjavanje svog života stvarima koje vas čine sretnima i donose vam radost, a ne na one zbog kojih se osjećate jadnima.

4. Ne molite ih da se vrate

Ne samo da ste bolji od toga, već ste i previše pametni za to! To nikad ne uspije i samo djelujete kao da se ne cijenite. Netko tko želi (i zaslužuje) biti s vama borit će se za vas, a ne argumentirati protiv vaše želje da to riješite.

5. Ne razmišljajte iracionalno

Najgore što možete učiniti je sjesti na svoj kauč i uvjeriti se da je to dokaz da ćete A) nikada ne pronaći pravu ljubav, B) ne možete nikome vjerovati, C) nikada nikoga upoznati u pravo vrijeme ili D) umrijeti sami.

6. Ne vrebajte njihove društvene mreže

Ne morate ih izbrisati, ali ih možete otpratiti ili im čak reći da ih morate izbrisati dok ne budete spremni za prijateljstvo (ako se to ikad dogodi). Vjerojatno ćete biti u iskušenju pogledati i 'vidjeti na čemu su' ili proći kroz njihove fotografije, što je u najboljem slučaju 'emocionalno rezanje'.

7. Nemojte početi popunjavati prazna mjesta

Ako ste primijetili da se sprijateljio s drugim ženama i da im se sviđaju njihove fotografije ili slušate priče o tome koga viđa, budite sigurni da ne počnete stvarati priče u svojoj glavi ili krenete svoje maštanje uzimati kao činjenicu. Osim toga, sjetite se što smo prethodno rekli o njegovim društvenim mrežama. Prestani to raditi!

8. Ne doživljavajte prekid neuspjehom

Niste 'propali'. Prekid veze koja vam ne odgovara je uspjeh koji vam omogućuje slobodu da pronađete onu koja jest.

- Dopustite sebi da oplakujete gubitak ove veze, bilo da se radi o dobrom plaču (možda nekoliko njih) ili o dnevnicima o onome što će vam najviše nedostajati i što vam je drago da ostavljate za sobom - preporučuje Roth, piše Your Tango.