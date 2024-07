16 manira koje bi svaki roditelj trebao naučiti svoje dijete

Reći 'molim' i 'hvala' samo je vrh ledenog brijega, naime, postoji ozbiljan generacijski jaz kada su u pitanju pravila bontona. Tri četvrtine Amerikanaca reklo je kako misli da su se maniri i ponašanje u Sjedinjenim Državama pogoršali u posljednjih nekoliko desetljeća, prema istraživanju Centra za javne poslove Associated Press-NORC. Jedan primjer: 50 posto mladih smatra da je sasvim prihvatljivo koristiti mobitele u restoranima, dok se s tim slaže samo 20 posto osoba starijih od 60 godina.

Zašto su maniri važni

Ovo je veći problem od rasprava za večerom. Važan dio odgoja djeteta je podučavanje lijepog ponašanja jer im to pomaže da budu uspješniji u životu, kaže Jodi R. R. Smith, osnivač Mannersmith Etiquette Consultinga.

Nedostatak osnovnih manira utjecat će na djecu u svim područjima njihova života. Uzmimo, na primjer, ova pravila bontona koja bi se trebala podučavati u školama, ali nisu.

Kako naučiti djecu lijepom ponašanju

Poučavanje ponašanja ne mora biti svađa, kaže Smith.

Vježbajte kod kuće, pripremite djecu unaprijed na različite situacije kako se ne bi iznenadila u trenutku.

Imajte očekivanja primjerena dobi. Znajte što je vaše dijete sposobno naučiti i učiniti u svakoj fazi života. Roditelji su često iznenađeni što njihova djeca mogu podnijeti kada im se pruži prilika.

Dajte dobar primjer. Djeca su najbolja mimika, stoga vodite računa o vlastitom ponašanju, čak i ako mislite da ne gledaju.

Preskočite prijetnje i kazne. Oni ne djeluju i pozitivno potkrepljenje dugoročno je učinkovitije.

Neka vaša djeca znaju da vam se uvijek mogu obratiti s pitanjima.

Zaboravljene manire koje bi sva moderna djeca trebala znati

Nekada su se ova pravila bontona smatrala osnovnim znanjem, ali su danas mnogo rjeđa. Pobrinite se da vaša moderna djeca upoznaju ove 'staromodne' manire, to će im dati prednost u društvu.

Znajte kada isključiti telefon

Većina djece, čak i mala, imaju vlastiti pametni telefon ili imaju direktan pristup roditeljskom, što znači da ih treba naučiti bontonu pri mobilnom telefonu čim narastu dovoljno da ga drže, kaže Adeodata Czink, stručnjak za bonton i osnivač Business of Maniri.

Ovo počinje s tim da znate kada ga isključiti ili utišati i maknuti ga iz vidokruga, primjerice u kinima, vjerskim objektima, na rođendanskim zabavama i obiteljskim večerama.

Reći 'nema na čemu'

Ne zaboraviti reći 'molim' i 'hvala' odličan je početak, ali također biste trebali učiti svoju djecu kako pristojno prihvatiti zahvalu, kaže Czink.

- Mnoga će djeca reći 'nema problema', 'kako god', 'OK', ili uopće neće odgovoriti kad im se zahvali. Ispravan odgovor je reći ‘nema na čemu’ ili čak ‘sa zadovoljstvom’ - navela je.

Mala djela dobrote

Mala djela dobrote pomažu da društvo funkcionira glatko. Stvari poput držanja otvorenih vrata, skupljanja ispuštenih predmeta ili puštanja nekoga da ide prvi u redu čine razliku, kaže Czink.

Razmislite o malim radnjama ljubaznosti, koje čak i mala djeca mogu učiniti za odrasle i drugu djecu.

Naravno, naučite ih da to čine na siguran način, kada je prisutna odrasla osoba koju poznaju i nemojte ih prisiljavati na interakciju sa strancima s kojima im je neugodno.

Reći 'hvala' uslužnim radnicima

Reći 'hvala' temelj je svih dobrih manira, ali ovih dana mnoga djeca (i odrasli!) zanemaruju zahvaljivanje ljudima koji im pomažu na mnoge male načine svaki dan, poput konobara, prodavača u trgovinama, učitelja i vozača autobusa.

Ne radi se samo o pristojnosti, već o učenju djece da prepoznaju i priznaju doprinose drugih kao vrijedne.

- U konačnici radi se o tome da ih naučimo da ne tretiraju druge ljude kao da su im sluge - kaže Czink.

Ustupanje svojeg mjesta

Ustupanje sjedala starijoj ili trudnoj osobi nekada je bilo uobičajeno, ali danas mnogi ljudi daju prednost udobnosti svog djeteta ispred drugih. Osim ako su vrlo mala ili bolesna, većina djece savršeno je sposobna stajati neko vrijeme (možda im je to čak i draže!) i ovo je savršena prilika da ih naučite pokazivati ​​ljubaznost i misliti na druge, kaže Czink.

Ovo je posebno dobar podsjetnik za mlade i tinejdžere koji možda ne traže one oko sebe kojima je potrebna pomoć.

Odgovor na poziv za neko događanje

Istina je da su pozivnice ovih dana postale mnogo ležernije, ali bilo da dobijete poziv na e-mail ili papirnatu kuvertu, i dalje je važno odgovoriti na poziv kako bi se domaćin mogao pripremiti, kaže Maryanne Parker, profesionalna trenerica bontona i autorica Manor of Manners.

Mnogo je razloga zbog kojih bi dijete moglo odbiti odgovoriti: možda će radije čekati uzbudljiviji poziv, možda neće htjeti razgovarati s domaćinom ili telefonirati, može biti rastreseno ili zaboravno, ili možda ne želi reći ne i razočarati nekoga.

Bez obzira na razlog, važnije je nego ikad naučiti svoju djecu da odmah odgovore na poziv kao znak osnovnog poštovanja i zahvalnosti što su pozvani, kaže ona.

Čekanje za stolom dok svi ne dođu da se počne jesti

Bilo da večerate kod kuće ili u restoranu, pravilan bonton je i dalje čekati da počnete jesti dok svi ne budu posluženi, kaže Parker. Mnogi ljudi imaju dojam da bi djeca uvijek trebala jesti odmah, ali čak se i vrlo mala djeca mogu naučiti da pričekaju nekoliko minuta za sve ostale.

Stišati svoju djecu

Plačući, smijući se ili samo pričajući, djeca mogu biti vrlo glasna. Roditelj bi svoje dijete trebao rano naučiti kako smanjiti glasnoću i ton ovisno o tome gdje se nalaze, kaže Parker.

Možete to pretvoriti u zabavnu igru ​​za mališane, poput traženja tko može najtiše šaptati u crkvi.

Upadanje u riječ

Djeca su prirodni ometači, ali dok je njihova želja za vašom pažnjom normalna i primjerena, njihova potreba da je dobiju na račun drugih u razgovoru nije. Naučite svoje dijete da vas tapne po ruci, a zatim strpljivo čeka da im to potvrdite prije nego što progovori, kaže Parker.

Ako vas prekinu, mirno im recite da je nepristojno prekidati ih i dajte im do znanja da ćete ih uskoro saslušati. Upamtite da to ide u oba smjera; ponudite svom djetetu istu ljubaznost i nemojte ga prekidati kada je na njemu red za razgovor.

Iznošenje pristojnih zapažanja

Reći ujaku Floydu da izgleda trudno ili pitati stranca zašto ima točkice (akne) na licu razvojno je prikladno ponašanje za malu djecu koja uče o svom svijetu. Međutim, treba ih naučiti da njihove riječi utječu na druge i da mogu izazvati povrijeđene osjećaje komentirajući nečiji izgled, kaže Lisa Grotts, stručnjakinja za bonton, osnivačica Golden Rules Gal.

Komplimenti su u redu, ali razgovor o izgledu drugih ljudi u javnosti trebao bi biti zabranjen. Naučite ih da, kada su u nedoumici, trebaju pričekati dok vam to ne mogu reći nasamo.

Prikrivanje kašlja ili kihanja

Ovih je dana važnije nego ikad naučiti djecu da kašlju ili kišu u maramicu ili lakat, kaže Grotts.

To nije samo stvar higijene, već je to i način da pomognete drugima da se osjećaju sigurno i ugodno u vašoj blizini.

Pisanje zahvalnica ili tekstova

Darivatelji vole znati da je njihov dar primljen i da je primatelj uživao u njemu.

Djecu svih uzrasta treba učiti da napišu ili nacrtaju zahvalnicu kada dobiju dar, kaže Grotts. Još jedna moderna opcija je slanje SMS-a ili e-pošte sa zahvalom, po mogućnosti sa slatkom slikom djeteta koje drži dar ili znakom zahvale.

Korištenje dobrog društvenog bontona

Osim ako nisu vrlo mala, većina djece ovih je dana na društvenim mrežama, a to znači da ih treba naučiti što treba i što ne treba raditi u društvenim interakcijama online, kaže Grotts.

Osnove uključuju ne objavljivanje slika ili označavanje drugih ljudi bez njihovog dopuštenja, ne davanje osobnih podataka ili otkrivanje privatnih informacija drugih osoba.

Predstavljanje

Mnoga djeca odbijaju uspostaviti kontakt očima ili razgovarati s ljudima koje ne poznaju i trebat će ih naučiti kako pristojno pozdravljati druge.

- Idealan način da se predstavite je uspostaviti kontakt očima, pružiti ruku za rukovanje i srdačno se nasmiješiti - kaže Grotts, dodajući da to vrijedi za djecu i odrasle.

Međutim, ako se ne potiče rukovanje ili se dijete ne osjeća ugodno dodirujući nekoga drugoga, kimanje glavom ili udarac laktom savršeno je prihvatljivo.

Stići na vrijeme

Iako djeca ne znaju voziti, mogu i trebaju naučiti koliko je važno biti pripremljen i na vrijeme, kaže Grotts.

Ne samo da će im to pomoći da dan prođe glatko, nego je i znak poštovanja prema njihovim kolegama iz razreda, suigračima, učiteljima i članovima obitelji.

Što se tiče djece, to znači naučiti ih kako upravljati odlascima s jedne aktivnosti na drugu, naučiti odrediti vrijeme i uvijek odlagati stvari poput cipela i kaputa.

Razgovaranje na telefon

Mlađa generacija možda je vještija u korištenju pametnih telefona, ali stariji ljudi općenito imaju bolje telefonske manire, osobito kada je riječ o telefonskom razgovoru. Alarmantno je koliko djece ne zna osnove telefonskog razgovora, kaže Czink.

Naučite ih da odgovore na poziv pristojnim pozdravom i da kažu nešto kako bi ga prekinuli, umjesto da jednostavno poklope slušalicu ili je vrate odrasloj osobi.

Pokažite svom djetetu kako započeti telefonski poziv, predstaviti se i kako govoriti naizmjenično. Pobrinite se da također znaju kako upravljati videopozivima, piše RD.