18 super ideja za jesenski spoj

Zbog pandemije izlasci više nisu što su bili, a društvena distanca dodatno otežava izbor mogućnosti kojima ćete izabranika ili izabranicu oboriti s nogu. Evo ideja kako to učiniti ove jeseni

<p>Jesen je predivno godišnje doba i postoji niz aktivnosti koje možete raditi sa svojim izabranikom ili izabranicom. Ove ide su vrlo dobre, a uz njih ćete poštivati i epidemiološke mjere, piše<a href="https://www.insider.com/things-for-couples-to-do-together-during-fall-2020-10#and-of-course-you-can-always-shop-for-holiday-gifts-together-18"> Insider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrana koja osvaja srca - recepti chefa Pažanina</p><h2>1. Kava s okusom začina za bundeve</h2><p>Nije prava jesen ako niste kušali kavu aromatiziranu začinima za bundevu, a to je odlična izlika za organiziranje izlaska. Izvucite iz ormara najromantičnije veste, odšećite do omiljenog kafića i naručite kavu za van s okusom bundeve.</p><h2>2. Fotografirajte se s bundevama</h2><p>Kupite bundeve i izrezbarite ih sami pa osmislite scenografiju za najbolje jesenske fotografije koje će uljepšati vaš Instagram profil. Dodatno, rezbarenje bundeva je idealna aktivnost za parove. Ne samo što ja zabavno, nego omogućuje i da uredite svoj dom u skladu s godišnjim dobom. Ako vam se rezbarenje čini previše kompliciranim, možete nacrtati ili naslikati bundeve i slikama ukrastiti svoj dom.</p><h2>3. Drive in kino</h2><p>Proteklih mjeseci drive in kina su se vratila, a jesen je idealno vrijeme za retro izlazak jer u automobilu neće biti prevruće. Pripremite košaru omiljenih grickalica, uzmite dekice i spremni ste za izlazak.</p><h2>4. Planinarenje</h2><p>Planinarenje s partnerom je uvijek zabavno, no boje jeseni koje oslikavaju prirodu mogu vam omogućiti uživanje u jedinstvenom pejzažu. Postoji na stotine mjesta koja možete posjetiti, a ako planinarenje nije nešto u čemu se dobro snalazite, možete se odvesti i u romantičnu vožnju automobilom. Vozite se planinama ili šumama i uživajte u šarenim bojama lišća.</p><h2>5. Berite jabuke</h2><p>Voćnjak s jabukama je idealno mjesto za izlazak jer se možete posvetiti različitim aktivnostima. Možete brati jabuke, grickati omiljeno voće ili samo šetati voćnjakom. Ako želite više zabave, potražite OPG koji proizvodi svoj cider ili napravite vlastiti kod kuće.</p><h2>6. Organizirajte piknik u dvorištu ili parku</h2><p>Prije nego se temperature spuste ispod nule, iskoristite još malo sunca i izvedite dragu ili dragog na piknik. Možete otići u obližnji park ili uživati u vlastitom dvorištu. Sve što vam treba je partner, omiljene grickalice za piknik, termosica s vrućom čokoladom i dekica.</p><h2>7. Posjetite adrenalinski park</h2><p>Neki parkovi su još otvoreni uz epidemiološke mjere. Možda imaju manje posjetitelja i morate imati masku te vam mjere temperaturu na ulasku, ali upravo su stoga idealno mjesto za druženje tijekom pandemije. Zajedno istražite svoje granice jer to može biti romantično.</p><h2>8. Kampirajte</h2><p>Kampiranje tijekom ljeta podrazumijeva znoj i komarce, no nekoliko dana u šumi tijekom jeseni može biti savršeno. Kampiranje vam omogućuje da zajedničko vrijeme provedete kvalitetno jer ćete se udaljiti od distrakcija te uživati u prirodi.</p><h2>9. Napravite kostim za Noć vještica</h2><p>Čak i ako Noć vještica provodite kod kuće, povezat će vas kostimi koje ćete zajednički izraditi. Možete ih i kupiti, no zabavnije je ako uložite trud i vrijeme za vlastitu izradu.</p><h2>10. Pecite poslastice</h2><p>Sjajni okusi bundeve, cimeta i karamele popularni su tijekom jeseni, a mogu vam omogućiti da od tih sastojaka sa svojim partnerom izradite ukusne slastice. Izrada će vas zabaviti, a još je veće veselje kad ih možete zajedno pojesti.</p><h2>11. Izgubite se u labirintu</h2><p>Labirint na otvorenom je još jedna sigurna aktivnost koja će vas zabaviti tijekom jeseni.<br/> - Može biti riječ o labirintu u parku ili labirintu u kukuruzištu, no kako cijelo vrijeme hodate i na svježem ste zraku, mala je šansa da ćete se zaraziti COVID-om - kazao je dr. Forrest Talley.</p><h2>12. Maraton horora</h2><p>Napravite listu omiljenih horor filmova, zavalite se u trosjed s partnerom i uživajte u strahu. Čak i ako je film previše strašan, zajedno ćete se utješiti. Ako želite dodatno začiniti večer, izradite utvrdu od jastuka te iz sigurnosti gledajte filmove strave.</p><h2>13. Pogledajte utakmicu</h2><p>Možda ne možete osobno nazočiti sportskim zbivanjima, no svejedno možete u njima uživati. Dogovorite susret s prijateljima na lokalnom parkiralištu, u parku ili negdje u prirodi, a svaki par može ponijeti svoje omiljene grickalice i gledati utakmicu na prijenosnom TV-u ili je slušati na radiju.</p><h2>14. Vikend u planinama</h2><p>Velika je vjerojatnost da živite u području gdje automobilom možete brzo stići do planinske regije. Bukirajte smještaj preko Airbnba i pobjegnite na romantični vikend u planinama.</p><h2>15. Dan u pidžami</h2><p>Tijekom cijele godine možete odvojiti dan koji ćete provesti u pidžami, no postoji posebna razina veselja ako je vani ružno vrijeme. Dogovorite se s partnerom i isplanirajte dan kad nećete izlaziti iz pidžame. Pripremite sve što vam je potrebno, čitajte, gledajte filmove ili igrajte društvene igre cijeli dan. TO je savršena kombinacija za izlazak kod kuće.</p><h2>16. Kušanje piva</h2><p>Više nije vrijeme za izlazak u kafiće, ali uvijek možete kod kuće organizirati kušaonicu piva. Kupite nekoliko boca piva koje želite kušati, a možete otići i korak dalje te napraviti vlastitu mini pivovaru. Zajedno skuhajte pivo, a potom ga usporedite s kupovnim.</p><h2>17. Mirisne svijeće</h2><p>Naravno da uvijek možete kupiti mirisne svijeće s mirisima jeseni, no puno je zabavnije ako ih izradite s partnerom. U ovoj zabavnoj aktivnosti možete kombinirati omiljene mirise i stvoriti vlastiti ugođaj. Sve što vam treba su vosak, fitilj i spremnik za modeliranje. No ako niste vični ovoj vještini, možete kupiti već pripremljene setove za izradu svijeća.</p><h2>18. Darovi za najmilije</h2><p>Zašto ne biste božićnu kupovinu obavili sada? Potraga za darovima za najmilije je zabavna aktivnost, a tijekom nje možete partneru lagano prišapnuti čemu se vi nadate ovog Božića. Zabavno je i zajedničko umatanje kupljenih darova.</p><p> </p>