20 faktora koji utječu na razvoj raka dojke: Alkohol, kozmetika

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svake godine u Hrvatskoj od raka dojke oboli oko 2500 ljudi, odnosno svaka 11. žena. Oko 1000 ljudi godišnje izgubi bitku s ovom opakom bolešću. U svijetu godišnje od raka dojke oboli više od 1,2 milijuna žena. Žene ne mogu utjecati na to hoće li se bolest pojaviti ili ne, ali mogu odabrati manje rizične životne stilove. Prim. mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med. među vodećim je hrvatskim specijalistima onkologije i radioterapije. Kaže kako znanost još nema odgovor na pitanje o točnom uzroku nastanka raka.

- Ne znamo zašto se neka stanica počne dijeliti bez ikakve kontrole i koji je to mehanizam koji pokreće takve promjene. Taj inicijalni faktor ne možemo znati. No znamo što se smatra najčešćim uzročnicima pojave bolesti, a oni najčešće kreću od čimbenika u našem cijelom životu i okruženju - objasnila je dr. Eljuga navodeći u nastavku rizike.

1. Zračenje

Govorimo o zračenju koje nam dolazi iz svemira i ne možemo utjecati na njega. Cjelokupno čovječanstvo mu je izloženo, ali kod nekih ono rezultira promjenama u diobi stanica.

2. Alkohol

Kažu pojedine znanstvene studije da čak i jedna čaša vina na dan ženama značajno povećava rizik od razvoja raka dojke.

3. Pušenje

Duhanski dim općenito se smatra štetnim i kancerogenim te utječe na pojavu raka u različitim dijelovima organizma. Među ostalim, može voditi i do nastanka raka dojke.

3. Stres

Danas se za svaku sitnicu okrećemo pitanju stresa do te mjere da je već riječ postala otrcana, no treba znati da na pojavu raka dojke utječe sve ono s čim se cijeloga života borimo i kako se u toj borbi snalazimo.

4. Prehrana

Ovisno o tome u kojem je okolišu hrana koju jedemo rasla, ona će u sebi nositi i tragove kemikalija kojima je prskana, gnojiva, zemlje, kiše i drugih okolišnih utjecaja. Usto, sitnim slovima na deklaracijama piše i koje su dodatke prehrani tvornički ubacili u pakiranje koje smo upravo kupili. Eko proizvodi koji nisu tretirani, ako je za vjerovati da je doista riječ o eko proizvodnji, najbolji su izbor.

5. Debljina

Težina je jedan od značajnih čimbenika. Kod žena koje imaju više masnog tkiva, u njemu se metabolizira estrogen, hormon koji može utjecati na povišeni rizik od razvoja raka dojke.

6. Kozmetika

Mlijeka za tijelo i slični preparati koje koristimo imaju neizravni štetni učinak kroz naš imunološki sustav koji ne može ili ne zna obuzdati stanice koje su otišle u krivu diobu.

7. Hormonska terapija

Velike studije koje su proučavale hormonsku nadomjesnu terapiju utvrdile su da one žene koje su je koristile dugo godina imaju veću pojavnost raka dojke.

8. Oralni kontraceptivi

Za oralne kontraceptive se smatralo da pozitivno utječu na dojku, no sada se dokazalo da njihova duža primjena od četiri ili pet godina godina može povećati rizik od raka dojke.

9. Genetika

Utjecaj genetskog naslijeđa je od deset do 15 posto, međutim tu se uvijek ubrajaju prvi srodnici i sa majčine i sa očeve strane. Mnogi stručnjaci, pa i neki moji kolege, krivo su objašnjavali pacijenticama da muški dio obitelji nema nikakvog utjecaja na pojavu raka dojke. To nije točno.

10. Spol

Od raka dojke obolijevaju žene, ali oko jedan posto od ukupnog broja oboljelih su muškarci. Ako računamo konkretno na našu zemlju, onda je to svake godine oko 25 do 27 novooboljelih muškaraca od raka dojke.

11. Struktura dojke

Naravno da postoje različite strukture dojki. One dojke koje nemaju puno žljezdanog tkiva već prevladava masno tkivo, one su nam za dijagnostiku puno lakše. No kod žena koje imaju ispunjenu cijelu dojku većinom žljezdanim tkivom, u njima je teža detaljnija dijagnostika pa moramo puno puta posegnuti ne samo za mamografijom nego i ultrazvukom koji je puno bolja metoda dijagnostike kod takve vrste dojki. Zbog specifične teksture pregled bi trebao biti detaljniji kako ne bi promaknuo tumor dojke. Zovu se još i guste dojke, odnosno gusto tkivo dojki.

12. Preboljeni karcinom

Ako je već jedanput žena preboljela rak dojke na jednoj strani, bolest se može pojaviti na istoj dojci, ali jednako tako i na drugoj dojci. U odnosu na zdravu populaciju kod takvih je žena rizik 40 posto veći.

13. Premalo kretanja

Sjedilački način života i premalo kretanja povezani su s povišenim rizikom od nastanka raka dojke. Američka Women's Health Initiative (WHI) napravila je studiju prema kojoj dva sata brzog hodanja na tjedan smanjuju rizik od nastanka raka dojke za 18%.

14. Kasna trudnoća

Pojedina istraživanja pokazala su kako žene koje nikad nisu rodile ili su rađale nakon tridesete godine imaju nešto viši rizik od nastanka bolesti u odnosu na žene koje su rađale u ranijim životnim razdobljima.

15. Bez dojenja

Brojni znanstveni radovi dokazali su kako se rizik od nastanka raka dojke značajno smanjuje kod žena koje su dojile svoju djecu nakon poroda, a dodatno se smanjuje sa svakom novom trudnoćom i novim dojenjem.

16. Rana menstruacija

Žene koje su dobile menstruaciju prije 12. godine života pod povećanim su rizikom od razvoja ove bolesti.

17. Kasna menopauza

Žena koje su posljednju menstruaciju imale nakon 55. godine života također su u riziku od nastanka bolesti.

18. Starija životna dob

Starije žene imaju veći rizik od obolijevanja. Najveći postotak pobola od raka dojke je u dobi između 45. i 65. godine života, no to nije jedino životno razdoblje kad bolest napada. Imala sam pacijenticu od 95 godina sa rakom. Mnoge žene misle da kad prestanu biti uz fertilnoj dobi i uđu u menopauzu, nemaju više hormona pa neće biti ni bolesti. To jednostavno nije točno. Treba naglasiti i da mlade žene u dobi od 20 do 25 godina bi svakako već trebale početi sa preventivnim pregledima.

19. Žene koje rade noću

Melatonin je hormon kojeg proizvodi žlijezda u mozgu kad padne noć i mrak, a proizvodnja prestaje uz svjetlo. Noćni rad uz izloženost svjetlu vodi do smanjene proizvodnje melatonina koji pomaže kod reguliranja menstrualnog ciklusa i sudjeluje u reguliranju procesa starenja. Takav poremećaj vodi i do povećanog rizika od raka dojke.

20. Rasa

Bjelkinje imaju povišeni rizik od nastanka bolesti u odnosu na Afroamerikanke, Azijatkinje, Indijanke ili Hispanke. Ako se javlja kod Afroamerikanki, onda bolest obično dolazi kod žena mlađih od 45 godina i obično je smrtonosna.