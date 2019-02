Hrvatice najčešće pogađa rak dojke, a Hrvate rak prostate...

Rak je drugi najčešći uzrok smrti u Hrvatskoj, nakon bolesti srca i krvnih žila. Ova opaka bolest krivac je za 50 posto smrti žena i 35 posto muškaraca. Rak prostate i pluća kod muškaraca te rak dojke i kolorektuma kod žena najčešće su vrste raka. U Hrvatskoj je u 2017. godini zabilježen 25.221 novooboljeli, od čega je 13.449 muškaraca i 11.772 žene, pokazuju procjene Međunarodne agencije za istraživanje raka. Iste godine od raka je umrlo 8175 muškaraca i 6264 žene. Broj oboljelih od malignih bolesti diljem svijeta u stalnom je porastu. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će se globalno broj oboljelih povećati s 18 milijuna u 2018. godini na 29,5 milijuna u idućih 20 godina. Predviđa se da će broj umrlih porasti s 9,5 milijuna na 16,4 milijuna godišnje.

- Rizik od smrtnosti od raka prije 75. godine za oba spola u Hrvatskoj kreće se oko 34,6 posto, no za muškarce iznosi 45,7 posto. To znači da bi svaka treća osoba mogla umrijeti od raka prije 75. godine. Kako je rak bolest starije populacije, a hrvatsko stanovništvo je demografski sve starije, procjenjuje se da će se broj novooboljelih do 2030. godine udvostručiti, odnosno da bismo tada mogli imati i do 50.000 novooboljelih slučajeva raka godišnje. Zbog toga je stotinjak hrvatskih stručnjaka za liječenje različitih oblika raka pripremilo nacrt Nacionalnog plana borbe protiv raka, s ciljem boljeg probira i ranijeg otkrivanja bolesti, kako bi se povećao broj preživjelih - kaže dr. sc. Mario Šekerija, voditelj Registra za rak RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Rak pluća

To postaje najčešći tumor muškaraca nakon 40. godine života, a kod žena doseže treće mjesto, nakon karcinoma dojke i tijela maternice, nakon 50. godine. Znanstveno je dokazano da je glavni čimbenik rizika pušenje. Do 15 cigareta dnevno povećava rizik ovog raka pet puta. Dobra vijest je da se može izliječiti u 50 posto slučajeva ako se otkrije na vrijeme.

Rak crijeva

Iako u 2017. u odnosu na 2016. godinu bilježimo pad opće stope smrtnosti od 5 posto, rano je donositi zaključke o tome što je utjecalo na to, kaže dr. Nataša Antoljak iz HZJZ-a. Osobita vrijednost programa probira je visok udio osoba u kojih su otkriveni i uklonjeni polipi, što je najbolja prevencija. Godišnje oboli 3000, a umire 2000 ljudi i ne vidi se trend pada. Liječnici preporučuju da u dobi između 50 i 74 godine povremeno treba obaviti preglede stolice.

Rak dojke

U 2017. od raka dojke umrle su 853 žene, što ga prvi put čini drugim malignim uzrokom smrti u žena, nakon kolorektalnog raka, što su ohrabrujući podaci, kaže dr. Andrea Šupe Parun iz HZJZ-a. Prosječan odaziv žena u akcijama probira za tu vrstu raka kreće se oko 60 posto. Stručnjaci tvrde da bi uz odaziv na preglede od 75 posto smrtnost bi mogla pasti za 13 posto. Žene prvu mamografiju trebaju obaviti u dobi između 38 i 40 godina.

Rak prostate

Bilježi se uglavnom nakon 50. godine života, nakon koje pojavnost raste. Vrhunac pojavnosti je između 70. i 74. godine, s tim da rano otkrivanje značajno utječe na uspjeh liječenja i stopu preživljenja. Procjenjuje se da je životni rizik od smrti od raka prostate 2,8 posto. Povećani unos mesa i mesnih prerađevina povećava rizik od raka, a za prevenciju se preporučuju zeleno lisnato povrće, bundeve i citrusi.

Zaštita od raka: Na 70% tanjura povrće!

Oko 40 posto dijagnosticiranih karcinoma kod muškaraca i 60 posto kod žena može se povezati s prehrambenim navikama. Zato je hrana na drugome mjestu po važnosti u prevenciji mnogih vrsta raka, odmah nakon pušenja, ističe nutricionistica doc. dr. Darija Vranešić Bender, klinička nutricionistica na Odjelu za kliničku prehranu KBC-a Zagreb i direktorica nutricionističkog savjetovališta Vitaminoteka.

- Kad je riječ o prevenciji malignih bolesti i prehrani ljudi koji su preživjeli rak te prošli onkološko liječenje, glavna preporuka je ograničiti unos hrane životinjskog podrijetla. Najjednostavnije je slijediti pravilo da 2/3 prehrane potječe iz biljnih, a do 1/3 iz životinjskih izvora - ističe sugovornica.

To podrazumijeva stavljanje naglaska na voće i povrće, mahunarke te cjelovite žitarice i sjemenke, uz ograničeni unos zasićenih masnoća i soli.

- Preporuka je da svakodnevno jesti raznovrsno voće i povrće, i to minimalno 400, a poželjno je i 800 grama na dan. Postoje brojna istraživanja koja zastupljenost voća i povrća dovode u direktnu vezu s manjim rizikom od nekih vrsta malignih oboljenja. To se posebno odnosi na rak dojke u žena - ističe poznata nutricionistica.

U zadnjih 50 godina istraživanja pokazuju da je kod žena koje žive na Mediteranu i hrane se po pravilima mediteranske prehrane značajno niža pojavnost raka dojke u odnosu na zapadni svijet. Razlog je u činjenici da su baza mediteranske prehrane raznovrsno voće, povrće i zdrave masnoće.

- Nažalost, zbog promjena u načinu prehrane Mediteranaca, statistike su se ponešto promijenile u posljednjih 20 godina. Međutim, čini se da ta vrsta prehrane blagotvorno djeluje na prevenciju malignih bolesti, a dobar dio zasluga može se pripisati visokom unosu ekstra djevičanskog maslinova ulja, koje sadrži fenolne spojeve sa snažnim antitumorskim djelovanjem - govori.

SAVJETI ZA PREHRANU

>>> 2/3 biljni izvori - Preporučuje se da dvije trećine prehrane potječe iz biljnih izvora, s naglaskom na povrće, voće, mahunarke, cjelovite žitarice i sjemenke.

>>> 1/3 životinjski izvori - Životinjski izvori trebali bi činiti tek 1/3 prehrane. Također, trebalo bi smanjiti unos mesa, mesnih prerađevina te općenito hrane životinjskog podrijetla.

>>> Voće - Najbolje je jesti sezonsko voće, a sjajan učinak u prevenciji imaju bobičasto voće, jabuke i citrusi

>>> Korjenasto - Korjenasto povrće, poput mrkve, celera, cikle najbolje je jesti sirovo u salatama, bez dodataka soli i loših masti

>>> Povrće - Prednost dajte tamnozelenom lisnatom povrću, koje je dobro jesti sirovo ili kuhati na pari. Uživajte u blagodatima blitve, špinata, raštike...

>>> Meso - Najbolje je jesti sezonsko voće, a sjajan učinak u prevenciji imaju bobičasto voće, jabuke i citrusi

Šest osnovnih koraka za prevenciju raka (Darija Vranešić Bender)

1. Održavanje primjerene tjelesne mase tako da je BMI (indeks tjelesne mase) u rasponu od 18,5 do 24,9

2. Redovita tjelesna aktivnost

3. Ograničena konzumacija alkohola, najviše 1 jedinica dnevno

4. Primjeren unos raznovrsnog voća i povrća, minimalno 400, a poželjno je i 800 grama na dan

5. Ograničen unos zasićenih masnoća i soli

6. Ograničen unos prerađenih proizvoda, posebice mesa i mesnih prerađevina

RAK PROSTATE

- Istraživanje koje je uključilo je muškarce u dobi između 45 i 75 godina koji su imali povišene razine BHP-a (benigni pretjerani rast stanica) i specifičnih antigena prostate (PSA) pokazalo je da rajčica pozitivno utječe na prevenciju raka. Ispitanici koji su uživali u umaku od rajčice smanjili su razinu PSA za gotovo 11 posto nakon što su tijekom deset tjedana jeli 50 grama umaka od rajčice na dan. To se povezuje s likopenom, koji rajčice sadrže. Muškarci bi ih češće trebali jesti kuhane jer je iskoristivost likopena tad bolja

- Slično istraživanje pokazalo je da se rizik od raka prostate može smanjiti i povećanjem unosa likopena, alfa i beta karotena i luteina, pa se za prevenciju te vrste raka preporučuju i špinat, bundeve, lubenice i citrusi. Stručnjaci pritom ističu kako je kombinacija rajčica s keljem ili brokulom još učinkovitija nego kad te namirnice konzumiramo odvojeno.

- S druge strane, studija objavljena u časopisu Cancer Prevention Research upućuje na to da bi na povećanje rizika od raka prostate, uz povećani unos mesa i mesnih prerađevina, mogao utjecati i povećan unos – jaja.

Studija je pokazala da su ispitanici koji tjedno u prosjeku konzumiraju dva i pol jajeta imali 81% veći rizik za smrt od raka prostate u odnosu na ispitanike koji su tjedno konzumirali prosječno pola jajeta. Istraživači vjeruju kako se to može objasniti djelovanjem kolesterola i kolina iz jaja. Naime, neke ranije studije pokazale su da je rizik od raka prostate veći kod muškaraca koji imaju povišen kolesterol.

RAK DOJKE - Lisnato povrće - saveznik u oporavku nakon karcinoma

Postoje podaci prema kojima pretilost povećava rizik od razvoja karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi za 50 posto. Pretilost u perimenopauzi nije direktno povezana s rakom dojke, ali često vodi pretilosti u kasnijim životnim razdobljima, a time i povećanju rizika za razvoj spomenutoga karcinoma, ističe Vranešić Bender. Dodaje kako niz znanstvenih studija upućuje i na postojanje veze između konzumacije alkohola i rizika od karcinoma dojke.

- Uočeno je da konzumacija prosječno jednog alkoholnog pića svakodnevno povećava rizik za razvoj karcinom za 10 posto, ističe sugovornica. U ostale prehrambene čimbenike koji pogoduju razvoju te vrste raka ubrajaju se prekomjeran unos masnoća, mesa, mliječnih proizvoda te smanjen unos voća i povrća, prehrambenih vlakana, fitoestrogena i maslinova ulja.

Soja, sojino mlijeko, tofu i edamame (zelene mahune soje) te povrće iz porodice krstašica poput kupusa, kelja, raštike, prokulica i brokule mogu umanjiti simptome nakon liječenja karcinoma dojke, pokazala su istraživanja objavljena u časopisu Breast Cancer Research and Treatment. U istraživanju je sudjelovalo sveukupno 365 ispitanica izliječenih od karcinoma dojke.

Preporuke za prevenciju raka dojke

• Konzumirajte ekstra djevičansko maslinovo ulje svakodnevno!

• U prehranu uključite sjemenke, orašaste plodove i ulja sjemenki

• Uzimajte preporučene doze vitamina D i po potrebi kalcija zbog očuvanja koštane mase

• Neka prehrana obiluje mahunarkama – slanutkom, mahunama, graškom, grahom, sojom

• Svakodnevno jedite pet ili više serviranja voća i povrća

• Punomasne mliječne proizvode zamijenite napicima od zobi, riže, soje i badema

• Izbjegavajte prženu hranu i hranu bogatu zasićenim i trans nezasićenim mastima

• Često konzumirajte ribu i maslinovo ulje

• Izbjegavajte alkohol i pušenje

KARCINOM KOLONA - Alkohol i gazirana pića neprijatelji su probave

I najmanji unos od 100 grama voća i povrća dnevno može imati značajan učinak u zaštiti od ove vrste raka, pokazuju istraživanja. Brojne studije tvrde da je riječ o karcinomu koji je najlakše spriječiti pravilnom prehranom i zdravim načinom života. Istraživanje objavljeno na ESMO 19th Congress on Gastrointestinal Cancer pokazuje da se čvrstim pridržavanjem mediteranske prehrane rizik od lezija i polipa u debelom crijevu smanjuje za 30 posto. Ako se u prehranu uvede velika količina ribe i voća, a smanji unos gaziranih pića, rizik je manji za čak 86 posto. Vegetarijanska prehrana pokazala se korisnom u smanjenju rizika od karcinoma debelog crijeva, a pozitivan učinak je najizraženiji među vegetarijancima koji jedu ribu.

Deficit vitamina D često je izražen među oboljelima od karcinoma kolona. Zastupljen je tek u nekolicini namirnica, poput ribe i plodova mora, jaja, obogaćenih mliječnih proizvoda, a sinteza putem kože često nije dovoljna. Zato su pripravci s vitaminom D korisni za prevenciju. Znanstvenici upozoravaju i na zaštitnu ulogu kalcija kod karcinoma debelog crijeva, osobito ako se unosi putem dodataka prehrani. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Cancer Causes and Control, unos 500 mg ili više kalcija dnevno putem pripravaka može smanjiti rizik od karcinoma debelog crijeva za 30 posto.

Preporuke za prevenciju raka debelog crijeva

• Izbjegavajte konzumaciju crvenog mesa

• Izbjegavajte prekomjerno uživanje alkohola – jedna čaša vina na dan može biti korisna u prevenciji raka kolona. Ljudi koji tjedno konzumiraju devet ili više pića koja sadrže visok postotak alkohola u periodu duljem od 10 godina imaju tri puta veće šanse da dobiju rak kolorektuma ili polipe od onih koji ne piju alkohol

• Dnevno konzumirajte 5 ili više serviranja voća i povrća

• Prestanite pušiti i smanjite unos alkohola

• Redovito obavljajte kontrolne preglede – na kolonoskopiju nakon pedesete

• Redovito se bavite tjelesnom aktivnošću

• Uključite jogurt, acidofil i kiselo mlijeko u svakodnevnu prehranu

• Održavajte idealnu tjelesnu masu

RAK PLUĆA - U opasnosti su i nepušači jer su okruženi dimom

Pušači koji popuše između jedne i 14 cigareta dnevno imaju osam puta veći rizik umiranja od raka pluća u odnosu na nepušače, tvrde znanstvenici. Ljudi koji puše 25 ili više cigareta na dan imaju 25 puta veći rizik, pri čemu su tu i nepušači. Zbog pasivnog pušenja i dima kojim su okruženi na javnim mjestima i oni mogu oboljeti od karcinoma.

- Rak pluća koji se otkrije na vrijeme izlječiv je u više od 50 posto slučajeva, no većina bolesnika dolazi liječniku u poodmaklom stadiju. Zato je izuzetno važno obratiti pažnju na simptome.

Dugogodišnje uzimanje dodataka vitamina B (B6 ili B12) povećava rizik nastanka raka pluća kod muškaraca, s tim da je taj rizik kod pušača čak četiri puta veći, pokazali su rezultati desetogodišnjeg istraživanja znanstvenika sa Sveučilišta Ohio. Zato manjak vitamina B treba nadomjestiti prirodno, konzumirajući namirnice koje ga sadrže. Među njima su kvasac, iznutrice (jetra), cjelovite žitarice, mlijeko, jaja, meso, riba, zeleno lisnato povrće, banane, orašasti plodovi i mahunarke. Zanimljivo je da kod žena nije uočena povezanost uzimanja vitamina B i raka pluća nego se smatra da je za njih čak i uzimanje visokih doza suplemenata sigurno.

Simptomi koji mogu upućivati na rak pluća

• rak pluća može biti uzrok čestih promjena raspoloženja, tvrde znanstvenici

• česte prehlade, gripa ili bronhitis mogu biti posljedica raka pluća, pogotovo ako simptomi traju dugo

• ako konstantno mršavite bez objašnjivog razloga i hrana koja vam je nekad bila ukusna odjednom postaje odbojna

• ako otežano dišete, posebno kad želite duboko udahnuti

• ako osjećate umor i pri najmanjim naporima

• bol u prsima, ramenima, leđima i abdominalna bol

