Hrvatski seksolog otkriva: Ovo su tri najčešće zablude o Viagri

Što se tiče seksualne disfunkcije, ili impotencije, prije dvadeset godina na tržište je stigla pomoć muškarcima, dok su žene i dalje prepuštene sebi po pitanju gubitka libida. Stručnjaci kažu da žene još moraju čekati na svoj čarobni lijek.

Od 27. ožujka 1988. godine do danas, diljem svijeta izdano je oko 65 milijuna recepata. Tada je farmaceutska tvrtka Pfizer dobila odobrenje Viagre od Američke administracije za hranu i lijekove (FDA), te je lijek preko noći postao glavna preokupacija mnogobrojnih časopisa i televizijskih emisija.

Lijek se u početku oglašavao kao spas za mušku impotenciju i erektilnu disfunkciju, čiji je prvi javni zagovornik bio ratni veteran i bivši predsjednički kandidat Bob Dole koji je javno priznao svoje "muške" probleme.

Viagra, odnosno sildenafil-citrat, je prvenstveno razvijena s ciljem liječenja visokog krvnog tlaka i angine pektoris. Tijekom kliničkih ispitivanja ustanovljeno je da Viagra ima puno bolji utjecaj na erekciju koja su ispitanici postizali zahvaljujući boljem dotoku krvi do muškog spolovila.

- Općenito kad govorimo o sildenafilu, to je jedan od četiri lijeka registriranih za erektilnu disfunkciju za koje postoje dokazi da oni zaista popravljaju erektilnu disfunkciju, za razliku od brojnih nekakvih prirodnih pripravaka koji nisu ustvari u slijepim pokusima pokazali svoju učinkovitost - izjavio je domaći seksolog, Goran Arbanas.

- Kroz moju kliničku praksu mogu reći da je zaista sildenafil dobar lijek ukoliko ljudi znaju njegova ograničenja i ukoliko ga pravilno koriste. Znači, sildenafil pomaže kod erektilne disfunkcije, to je ustvari vazodilatator, lijek koji je ustvari antihiperzentiv. On je slučajno otkriven kroz ispitivanje lijekova za visoki tlak i danas se koristi kod djece koja, na primjer, imaju plućnu hipertenziju. Njima se daje Viagra za snižavanje tlaka, jer on proširuje krvne žile. I na taj način je omogućeno da veća količina krvi uđe u penis - objašnjava Arbanas.

S druge strane, Viagre za žene još nema na tržištu, tako da su one uglavnom izostavljene iz medicinske seksualne revolucije. Potencijalna rješenja za žene u menopauzi, kod kojih se najčešće pojavljuje problem suhoće vagine, su hormonska terapija ili laserski tretmani za revitalizaciju vagine, koji su još jako skupi i većini žena, zbog cijene, nedostupni.

Problemi i zablude vezane za Viagru

Seksolog Goran Arbanas naveo je tri najčešće zablude vezane uz Viagru:

1. Viagra, odnosno sildenafil, djeluje na vazodilataciju, ne djeluje na seksualnu želju. Dakle, ako netko ima smanjenu seksualnu želju, neće mu pomoći, ako netko ima prijevremenu ejakulaciju, neće mu pomoći. Dakle, ona će pomoći kod problema s erekcijom.

2. Druga česta greška je da ljudi misle da će tableta pomoći isti čas kad se popije, dakle neće. Lijeku treba nekih 45 do 60 minuta da iz usta dođe u krvotok i u penis. Znači, treba uzeti lijek barem sat vremena prije seksualnog odnosa.

3. Treća česta greška je da ljudi misle da će tableta djelovati sama od sebe, bez ikakve stimulacije. Potrebna je stimulacija jer Viagra djeluje samo uz stimulaciju. Ako ljudi znaju ove stvari, onda je zaista sildenafil vrlo uspješan lijek. Naravno, postoje situacije kad neće pomoći. Ako netko ima oštećenje živaca, onda se impuls ne može prenijeti do penisa, ili kod vrlo razvijene periferne polineuropatije. Postoje neke situacije kad sildenafil ne može pomoći. Ali, kod većine muškaraca s erektilnom disfunkcijom će pomoći.

Viagra - znate li što se događa s tijelom iz minute u minutu?

U prvih 12 minuta - Tijelo brzo apsorbira Viagru, a dio muškaraca koji pati od erektilne disfunkcije će osjetiti prve efekte, tj. dobiti erekciju u prvih 12 minuta nakon uzimanja tablete. To je dobra vijest.

U 27 minuta - Ako muškarac nije doživio erekciju tijekom prvih 12 minuta onda ju može postići za pola sata. Istraživanje je pokazalo da je najviše muškaraca dobilo erekciju 27 minuta nakon uzimanja pilule. Doktori upozoravaju da ako se i onda ništa ne dogodi da muškarci trebaju pričekati do sat vremena jer još postoji mogućnost za erekciju.

U 57 minuta - Pilula sada postiže svoju maksimalnu koncentraciju u krvi i to je glavni razlog zašto se preporučuje muškarcima da je uzmu sat prije spolnog odnosa.

U 4 sata - Sad se već doza pilule u tijelu smanjila za 50%, ali to ne znači da više nije moguće postići erekciju. Uvriježeno je, ali i krivo mišljenje da se erekcija ne može postići nakon isteka ovog vremena.

U 10 sati - U jednom od provedenih istraživanja, ispitanici su lako mogli postići erekciju čak i nakon 10 sati od uzimanja pilule.

Čak i 12 sati kasnije mnogo muškaraca može postići erekciju, ali smanjuje se njezino trajanje, u prosjeku na 16 minuta.

U 24 sata - Nakon 24 sata skoro svi tragovi pilule nestaju iz krvotoka, a s tim i svaka pomoć s erekcijom.