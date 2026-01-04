20 jednostavnih navika koje će vam znatno ojačati inteligenciju

13. OBRATITE PAŽNJU NA DISANJE. Svjesno i duboko disanje jedna je od najjednostavnijih tehnika za smirivanje živčanog sustava. Pravilno disanje povećava dotok kisika u mozak, što poboljšava koncentraciju i mentalnu bistrinu. Fokusiranje na dah pomaže u smanjenju anksioznosti i preusmjeravanju misli u trenucima stresa. Vježbe disanja mogu se prakticirati bilo gdje i bilo kada za brzo mentalno osvježenje. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija