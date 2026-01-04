Najbolji prirodni izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, jer koža proizvodi ovaj nutrijent kada je izložena UVB zrakama. No tijekom jeseni i zime to najčešće nije dovoljno
Manjak ovog vitamina vam povećava šansu da se razbolite
Jedan od čimbenika koji znanstvenici sve više ističu kao važan za zdrav imunološki sustav jest vitamin D - hranjiva tvar koju tijelo može sintetizirati izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, ali koju često nadoknađujemo i prehranom ili dodacima prehrani.
Što radi vitamin D u imunološkom sustavu?
Vitamin D nije samo vitamin u klasičnom smislu - on djeluje poput hormona koji sudjeluje u brojnim procesima u tijelu, uključujući i imunološke funkcije. Unutar imunološkog sustava, vitamin D ima više uloga: Pomaže u jačanju barijerne funkcije naših sluznica, što otežava virusima da prodru u stanice.
Regulira upalne procese, sprječavajući pretjerane reakcije imunološkog sustava koje mogu biti štetne. Sudjeluje u finom balansiranju između različitih tipova imunoloških odgovora, čime podržava sposobnost tijela da se prilagodi različitim vrstama prijetnji.
Zahvaljujući tim mehanizmima, smatra se da vitamin D pomaže tijelu da se bolje nosi s respiratornim virusima, uključujući one koji uzrokuju prehladu, gripu pa i COVID-19.
Što se događa kad nedostaje vitamina D?
Mnogi ljudi imaju nisku razinu vitamina D, posebno u zimskim mjesecima kada je sunčeve svjetlosti manje, a boravak na otvorenom kraći. Također, starije osobe, osobe s tamnijom kožom ili oni koji provode puno vremena u zatvorenom prostoru češće imaju manjak vitamina D.
Nedostatak može značiti:
- Smanjenu sposobnost tijela da reagira na virusne infekcije jer imunološki sustav nema „potpun arsenal“ za obranu.
- Veći rizik od teže kliničke slike ako se razvije COVID-19, s mogućim produženim trajanjem bolesti i jačim simptomima.
- Veću osjetljivost na respiratorne viruse, uključujući prehladu i gripu, jer ključne imunološke funkcije nisu optimalno podržane.
Vitamin D i COVID-19: što možemo očekivati?
Tijekom pandemije, istraživanja su pokazala da:
- osobe s nižim razinama vitamina D češće imaju ozbiljnije simptome i veći rizik od hospitalizacije;
- dobro izbalansirane razine ovog vitamina mogu pomoći imunološkom sustavu da odgovori učinkovitije, bez pretjeranih upalnih reakcija koje često pogoršavaju stanje pacijenata;
- još uvijek se analiziraju rezultati kliničkih studija o tome koliko dodatni unos vitamina D može pomoći u prevenciji i tijeku bolesti.
Vitamin D ima važnu ulogu u pristupu boljem imunitetu - posebno kod osoba čije razine prirodno opadaju uslijed ograničenog izlaganja suncu ili drugih rizika.
Kako do optimalnog vitamina D?
Najbolji prirodni izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, jer koža proizvodi ovaj nutrijent kada je izložena UVB zrakama. No tijekom jeseni i zime to najčešće nije dovoljno. Osim kratkog izlaganja suncu, vitamin D možemo nadoknaditi:konzumiranjem namirnica bogatih vitaminom D, poput masne ribe, žumanjka jajeta te razmatranjem uzimanja suplemenata uz savjet liječnika, posebno ako imate čimbenike rizika za nizak nivo ovog vitamina.
