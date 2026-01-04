Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UNESITE GA DOVOLJNO

Manjak ovog vitamina vam povećava šansu da se razbolite

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Manjak ovog vitamina vam povećava šansu da se razbolite
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji prirodni izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, jer koža proizvodi ovaj nutrijent kada je izložena UVB zrakama. No tijekom jeseni i zime to najčešće nije dovoljno

Jedan od čimbenika koji znanstvenici sve više ističu kao važan za zdrav imunološki sustav jest vitamin D - hranjiva tvar koju tijelo može sintetizirati izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, ali koju često nadoknađujemo i prehranom ili dodacima prehrani.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

00:40
Anti age prehrana: Za mladoliku kožu jedu se orasi, riba i špinat | Video: 24sata/pixsell

Što radi vitamin D u imunološkom sustavu?

Vitamin D nije samo vitamin u klasičnom smislu - on djeluje poput hormona koji sudjeluje u brojnim procesima u tijelu, uključujući i imunološke funkcije. Unutar imunološkog sustava, vitamin D ima više uloga: Pomaže u jačanju barijerne funkcije naših sluznica, što otežava virusima da prodru u stanice.

Foto: Dreamstime

Regulira upalne procese, sprječavajući pretjerane reakcije imunološkog sustava koje mogu biti štetne. Sudjeluje u finom balansiranju između različitih tipova imunoloških odgovora, čime podržava sposobnost tijela da se prilagodi različitim vrstama prijetnji.

Zahvaljujući tim mehanizmima, smatra se da vitamin D pomaže tijelu da se bolje nosi s respiratornim virusima, uključujući one koji uzrokuju prehladu, gripu pa i COVID-19.

Što se događa kad nedostaje vitamina D?

Mnogi ljudi imaju nisku razinu vitamina D, posebno u zimskim mjesecima kada je sunčeve svjetlosti manje, a boravak na otvorenom kraći. Također, starije osobe, osobe s tamnijom kožom ili oni koji provode puno vremena u zatvorenom prostoru češće imaju manjak vitamina D.

Nedostatak može značiti:

  • Smanjenu sposobnost tijela da reagira na virusne infekcije jer imunološki sustav nema „potpun arsenal“ za obranu.
  • Veći rizik od teže kliničke slike ako se razvije COVID-19, s mogućim produženim trajanjem bolesti i jačim simptomima.
  • Veću osjetljivost na respiratorne viruse, uključujući prehladu i gripu, jer ključne imunološke funkcije nisu optimalno podržane.

Vitamin D i COVID-19: što možemo očekivati?

Tijekom pandemije, istraživanja su pokazala da:

  • osobe s nižim razinama vitamina D češće imaju ozbiljnije simptome i veći rizik od hospitalizacije;
  • dobro izbalansirane razine ovog vitamina mogu pomoći imunološkom sustavu da odgovori učinkovitije, bez pretjeranih upalnih reakcija koje često pogoršavaju stanje pacijenata;
  • još uvijek se analiziraju rezultati kliničkih studija o tome koliko dodatni unos vitamina D može pomoći u prevenciji i tijeku bolesti.

Vitamin D ima važnu ulogu u pristupu boljem imunitetu - posebno kod osoba čije razine prirodno opadaju uslijed ograničenog izlaganja suncu ili drugih rizika.

VELIKI VODIČ Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi
Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Kako do optimalnog vitamina D?

Najbolji prirodni izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, jer koža proizvodi ovaj nutrijent kada je izložena UVB zrakama. No tijekom jeseni i zime to najčešće nije dovoljno. Osim kratkog izlaganja suncu, vitamin D možemo nadoknaditi:konzumiranjem namirnica bogatih vitaminom D, poput masne ribe, žumanjka jajeta te razmatranjem uzimanja suplemenata uz savjet liječnika, posebno ako imate čimbenike rizika za nizak nivo ovog vitamina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Djevica ima novu simpatiju, Biku stiže ponuda za rad u inozemstvu
od 4. do 10. siječnja 2026.

Veliki tjedni horoskop: Djevica ima novu simpatiju, Biku stiže ponuda za rad u inozemstvu

Zvijezde nam na početku godine donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Novi kviz je stigao: Koliko vas može imati sve točne odgovore?
IZAZOVNA PITANJA

Novi kviz je stigao: Koliko vas može imati sve točne odgovore?

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026