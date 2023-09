20 lifestyle trikova: Kako biti solo i uživati u svakom danu

Usvajanje nekih navika i rituala može nam pomoći da budemo sretni, i kad smo solo. Bez obzira na to kako se osjećate kada ste sami, izgradnja dobrog odnosa sa samim sobom je vrijedna investicija. Uostalom, provodite prilično vremena sami sa sobom, pa biste mogli naučiti uživati ​​u tome.

Prije nego što uđemo u različite načine pronalaženja sreće u samoći, važno je razriješiti ova dva pojma: biti sam i biti usamljen. Iako postoji određeno preklapanje između njih, oni su potpuno različiti pojmovi.

Možda ste osoba koja apsolutno uživa u samoći. Niste asocijalni, bez prijatelja ili ljubavi. Prilično ste zadovoljni vremenom koje provodite sami. Zapravo, veselite se tome. To je jednostavno biti sam, a ne biti usamljen.

S druge strane, možda ste okruženi obitelji i prijateljima, ali niste u nekom stvarnom odnosu, zbog čega se osjećate prilično prazno i ​​nepovezano. Ili vas možda to što ste sami jednostavno čini tužnim i čeznete za društvom. To je usamljenost. Moguće je biti i u vezi, a osjećati usamljenost, jer veza nas ne ispunjava.

1. Ne uspoređujte se s drugima

Ovo je lakše reći nego učiniti, ali pokušajte izbjeći usporedbu svog društvenog života s bilo čijim drugima. Nije bitan broj prijatelja koje imate ili učestalost društvenih izlazaka. Bitno je ono što baš vama odgovara.

Upamtite, zapravo nemate načina znati je li netko s hrpom prijatelja i punim društvenim kalendarom doista sretan. Svatko za sebe zna je li sretan - i ako je nesretan, kako se miriti s time ili promijeniti nešto.

2. Odmaknite se od društvenih medija

Društveni mediji nisu sami po sebi loši ili problematični, ali ako se pomicanjem kroz feedove osjećate izostavljeno i pod stresom, smanjite taj ritual. Ionako, to nisu stvarni životi, već producirani.

Nemate pojma jesu li ti ljudi uistinu sretni ili samo ostavljaju dojam da jesu. U svakom slučaju, to se ne odražava na vas. Dakle, duboko udahnite i stavite to u perspektivu.

Izvedite test i zabranite si pristup društvenim mrežama na 48 sati. Ako to čini razliku u vašem raspoloženju, pokušajte si dati dnevno ograničenje od 10 do 15 minuta i držite ga se.

3. Uzmite pauzu od mobitela u potpunosti

Sljedeći put kad budete sami, isključite telefon i sklonite ga na jedan sat. Iskoristite ovo vrijeme da se ponovno povežete sa sobom i istražite kakav je osjećaj biti istinski sam.

Niste sigurni kako provesti vrijeme? Uzmite olovku i blok za pisanje i zabilježite stvari koje biste mogli raditi sljedeći put kada budete sami.

4. Odvojite vrijeme da vam misli odlutaju

Uznemiruje li vas pomisao da ne radite apsolutno ništa? To je vjerojatno zato što je prošlo mnogo vremena otkako ste si dopustili da ne radite ništa.

Eksperimentirajte postavljanjem mjerača vremena na 5 minuta. To je to. Pokušajte biti pet minuta bez: televizije, glazbe, Interneta, podcasta ili knjige.

Pronađite udobno mjesto za sjedenje ili ležanje. Zatvorite oči, zamračite sobu ili gledajte kroz prozor ako želite. Ako je to previše sjedilački način života, pokušajte s ponavljajućim zadacima, kao što je pletenje, dribling košarkaške lopte ili pranje suđa.

Neka vaš um odluta - doista odluta - i vidite kamo će vas odvesti. Nemojte se obeshrabriti ako vas isprva ne odvede daleko. S vremenom će se vaš um naviknuti na ovu novu slobodu.

5. Izvedite se van

Možda zvuče klišejski, ali solo izlasci mogu biti moćan alat za učenje kako biti sretan sam.

Niste sigurni što učiniti? Zamislite da pokušavate impresionirati stvarnog partnera i pokazati im dobar provod. Gdje biste ih odveli? Što biste željeli da vide ili dožive?

Sada, uzmi sebe na taj datum. U početku bi moglo djelovati pomalo čudno, ali velike su šanse da ćete vidjeti barem nekoliko drugih ljudi koji večeraju sami ili kupuju ulaznicu za kino za jednog.

Ako je novac problem, ne mora to biti nešto posebno. Ali također zapamtite da je puno jeftinije platiti za jedan nego za dva.

Još uvijek zvuči previše zastrašujuće? Počnite s malim tako što ćete sjediti u kafiću samo 10 minuta. Budite pažljivi i upijajte se u svoju okolinu. Kad vam to bude ugodno, izlasci sami više se neće činiti tako neobičnim.

6. Krećite se

Vježbanje pomaže oslobađanju endorfina, onih neurotransmitera u vašem mozgu koji vas mogu učiniti sretnijima.

Ako ste tek počeli vježbati, počnite sa samo nekoliko minuta dnevno, čak i ako se radi samo o jutarnjim istezanjima. Svaki dan povećajte svoju aktivnost minutu ili dvije. Kako steknete samopouzdanje, pokušajte s vježbama s utezima, aerobikom ili sportom.

Osim toga, ako vam je još uvijek neugodno izaći sami, odlazak u teretanu može biti odlična početna točka.

7. Provodite vrijeme u prirodi

Da, još jedan kliše. Ali ozbiljno, izađi van. Odmarajte se u dvorištu, prošećite parkom ili se družite uz vodu. Upijajte prizore, zvukove i mirise prirode. Osjetite povjetarac na svom licu.

Istraživanje pokazuje da 30 ili više minuta tjedno provedenih u prirodi može poboljšati simptome depresije i sniziti krvni tlak.

8. Oslonite se na prednosti solo života

Nekim ljudima je posebno teško biti sretan dok žive sami. Naravno, moglo bi biti malo tiho i nema nikoga tko bi vas slušao i s vama komentirao sitnice.

Ali život solo također ima svoje prednosti - pokušajte iskoristiti fizički i mentalni prostor koji donosi sam život. Provedite dan zauzimajući cijelu kuhinju kako biste skuhali ukusan obrok u kojemu ćete uživati sljedeći tjedan.

Vratite se starom hobiju - uzmite sve svoje materijale i raširite ih po podu te odlučite što želite koristiti za svoj sljedeći projekt. Niste odlučili u jednom danu? Nema problema. Ostavite ga dok ne završite, čak i ako je za tjedan dana. Nikome ne smeta, sve vam je dostupno.

Slušajte omiljenu glazbu, kad god poželite.

9. Volontirajte

Postoji toliko mnogo načina da dobrovoljno posvetite svoje vrijeme služenju drugima. Možete volontirati osobno ili pomoći na daljinu od kuće. U svakom slučaju, pomažući drugima možete se osjećati dobro. Osim toga, može vam pomoći da se osjećate povezanima s drugima dok još uvijek imate malo kvalitetnog vremena nasamo.

Istražite mogućnosti volontiranja u svom susjedstvu. Važno je pronaći nešto što vam odgovara. Pobrinite se da njihove potrebe dobro odgovaraju onome što ste voljni i sposobni učiniti.

Ako prvo što pokušate ne uspije, sasvim je razumno krenuti dalje i potražiti nešto drugo.

Izvedite nasumično djelo ljubaznosti kad god vam se ukaže prilika.

10. Priznajte stvari na kojima ste zahvalni

Istraživanja pokazuju da zahvalnost može potaknuti osjećaj sreće i nade. Lako je uzimati stvari zdravo za gotovo dok provodite svoj dan. Posvetite malo vremena razmišljanju o stvarima na kojima ste zahvalni.

To ne moraju biti spektakularne, nevjerojatne stvari. One mogu biti jednostavne poput one prve jutarnje šalice jave ili pjesme koju puštate iznova i iznova jer vam smiruje živce.

Napravite popis - mentalnih ili fizičkih - stvari u svom životu koje cijenite. Sljedeći put kada budete sami i osjećate se potišteno, izbacite ovaj popis da se podsjetite na sve što vas čeka.

11. Dajte si oduška

Samorefleksija je dobra stvar. Oštro samoosuđivanje nije, jer izjeda vaše samopouzdanje i sreću. Kad dođe taj negativni unutarnji kritičar, okrenite se prema onom pozitivnijem glasu koji prebiva u vašoj glavi (znate da je tu negdje).

Ne osuđujte sebe strože nego što biste osudili bilo koga drugog. Svatko griješi, stoga se nemojte zbog toga zamjerati. Sjetite se mnogih dobrih osobina koje posjedujete.

12. Poslužite se vrhunskim obrokom

Nemate prijatelja za večeru? Jesti sam ne mora značiti jesti već zapakiranu hranu ispred TV-a. Pripremite fantastičan obrok za jednu osobu.

Postavite stol, upotrijebite platneni ubrus, zapalite svijeću i učinite sve što biste učinili da priređujete večeru. Vrijedni ste svega sami.

13. Osmislite kreativni projekt

O čemu ste oduvijek sanjali, ali ste odgađali? Ne brinite ako niste dobri u tome. Poanta je isprobati nešto novo i drugačije, napraviti korak izvan svoje zone komfora.

Prihvatite projekt poboljšanja doma. Naučite svirati instrument, slikati krajolik ili napisati kratku priču. Učinite to sami ili se upišite na tečaj. Dajte si dovoljno vremena da vidite isplati li se tome posvetiti.

Ako vam se ne sviđa, možete ga barem prekrižiti s popisa i prijeći na nešto drugo.

14. Napravite planove za solo izlaske

Pronađite zanimljive stvari koje možete učiniti i stavite ih u svoj kalendar, priuštite si nešto čemu ćete se radovati. Uostalom, iščekivanje je pola zabave. Osim toga, ako ga vidite na svom kalendaru, moglo bi vam pomoći da ga slijedite.

Posjetite obližnji grad i ostanite na noćenju s doručkom. Posjetite lokalni festival ili tržnicu. Kupite kartu za koncert ili onu nevjerojatnu umjetničku izložbu o kojoj svi pričaju. Planirajte nešto što vas stvarno zanima i ostvarite to.

15. Prodrmajte svoju rutinu

Čak i rutina koja dobro funkcionira može se na kraju pretvoriti u kolotečinu, ostavljajući vas bez inspiracije. Razmislite o svojoj svakodnevnoj rutini i neposrednom okruženju. Što vam još uvijek ide, a što je postalo dosadno?

Ako niste sigurni, pokušajte. Osvježite stvari. Preuredite namještaj ili obojite zid. Započnite vrt, očistite ga i uklonite nered ili pronađite novi kafić. Vidite postoji li nešto što možete promijeniti kako biste se izvukli iz te kolotečine.

16. Ojačajte svoje vještine suočavanja

Život ima svoje stresore i loše stvari se događaju. Nema smisla ignorirati ovu stvarnost. Ali sjećate se kada se dogodilo nešto loše i smislili ste kako se nositi s tim? To je vještina koju vrijedi nastaviti razvijati.

Razmislite kako ste se tada nosili i zašto je to uspjelo. Razmislite o tome kako možete koristiti isti način razmišljanja da se nosite s događajima koji se sada događaju. Ovo je također dobro vrijeme da sebi odate priznanje. Vjerojatno ste puno jači i otporniji nego što mislite.

17. Njegujte odnose

Kako vam bude ugodnije biti sami, možda ćete manje vremena provoditi u druženju. U tome nema ništa loše, ali bliske društvene veze i dalje su važne.

Dogovorite posjet s nekim iz obitelji, prijateljem ili se otiđite družiti s ekipom nakon posla. Nazovite nekoga s kim se dugo niste čuli i vodite sadržajan razgovor.

18. Vježbajte opraštanje

Kakve veze ima oprost s vašom srećom? Puno, kako se pokazalo. Između ostalih zdravstvenih prednosti, čin opraštanja može smanjiti stres, tjeskobu i depresiju.

Manje se radi o tome da se druga osoba osjeća bolje nego o tome da se vi sami osjećate bolje. Da, to znači da se potpuno računa pisanje pisma u kojem opraštate nekome tko vas je povrijedio, a da ga zapravo niste poslali.

Oprost vam može skinuti teret s uma. Dok ste već kod toga, ne zaboravite oprostiti i sebi.

19. Pazite na svoje zdravlje

Mentalno zdravlje može utjecati na fizičko zdravlje i obrnuto. Briga o vašem fizičkom zdravlju može vam pomoći povećati opću sreću. Osim toga, to je dobar način da potaknete dobar odnos sa samim sobom.

Uravnoteženu prehranu, redovito vježbanje i dovoljno sna učinite dijelom onoga što provodite sami. Obavezno idite na godišnji liječnički pregled i posjetite svog liječnika kako biste riješili sva postojeća zdravstvena stanja.

20. Napravite planove za budućnost

Gdje želite biti za 5 godina ili za 10 godina, osobno i poslovno? Što trebate učiniti da biste ostvarili te ciljeve? Zapisivanje ovoga može vam pomoći pri donošenju odluka.

Pregledajte ovu vježbu svake godine kako biste vidjeli jeste li na pravom putu ili biste trebali revidirati ciljeve. Imati planove za sutra moglo bi vam pomoći da se danas osjećate s više nade i optimizma, piše Healthline.