20 minuta mu srce nije kucalo, ali preživio je bez posljedica...

Garth Suthurst, zaljubljenih u fitness i vježbanje, doživio je povratak iz mrtvih nakon dvadeset minuta bez otkucaja srca. Dok je trčao na traci u fitness centru Mike's Gym u Marbelli, opterećen dodatnim utezima, Garth se srušio. Iako fit i jak, doživio je jaki srčani udar.

Jedan od vlasnika teretane otkrio je Suthursta kako leži na tlu, opipao mu je puls, koji nije mogao naći, i započeo s izvođenjem prve pomoći, dok je drugi zvao hitnu pomoć, piše britanski Daily Mail.

- Dobila sam poziv od Keelya koji vodi teretanu, koji mi je rekao da se Garth srušio i da dođem što prije. Krenula sam prema teretani cijelo vrijeme misleći da će me opet nazvati i reći mi da je sve u redu, ali to se nije dogodilo - ispričala je Garthova djevojka Sorrel Lewis.

- Kad sam stigla, vidjela sam doktore oko njega. Bilo je užasno. Bio je plav i hladan - prisjeća se Garthova partnerica, Sorrel Lewis, 36, instruktorica fitnessa.

Nakon što je prebačen u bolnicu, 39-godišnji fitness fanatik, koji je iz Manchestera, ali živi u Marbelli, nakon što mu je dano samo osam posto šanse za preživljavanje, se pokazao kao hodajuće medicinsko čudo.

Unatoč prognozama, Garth se probudio iz kome s neoštećenim organima. Doktori smatraju da se njegova tjelovježba i činjenica da pazi na svoje tijelo pokazala kao spasonosna u ovoj situaciji, budući da su mu organi nastavili raditi nakon što je srce prestalo kucati i da su funkcionirali sve dok srce nije ponovo počelo kucati. Garth je smješten u bolnicu gdje je neko vrijeme bio bez svijesti.

Iako je njegova obitelj bila ushićena kada je otvorio oči, njihova se radost brzo pretvorila u šok kad se ustanovilo da nikog ne prepoznaje, uključujući i svoju osmogodišnju kćer Lily.

- To je bilo iznimno teško vrijeme, ali napredak koji je Garth napravio je nevjerojatan - ispričala je Sorrel.

- Rijetko tko preživi to što se Garthu dogodilo. Činjenica da je toliko snažan i fit mu je sigurno spasila život - izjavila je.

Liječnici kažu da je Suthurst preživio jer ima nevjerojatno visoku razinu kondicije, zahvaljujući čemu su njegovi organi i dalje funkcionirali, nakon više od 20 minuta bez kisika.

- Bilo mu je iznimno teško, morao je ponovo naučiti govoriti, sve nas ponovo upoznati, sve što je prije radio bez razmišljanja, sad je iznova trebao naučiti. U početku se nije mogao nikoga sjetiti, i to je bilo najgore.

Sorrel opisuje dan kada se sve promijenilo. Sjedila je s njegovom sestrom u bolnici, puštajući mu njegove omiljene pjesme jer su im doktori rekli da na taj način mogu potaknuti Garthova sjećanja. I na red je došla pjesma "Hey, Jude" i on je počeo pjevati. Kaže da su u tom trenu obje osjetile ogromno uzbuđenje i nadu da će se Garth oporaviti.

- Bilo me je strah da se nikad neće sjetiti naših života i nas, njegove obitelji. Ali, došao je trenutak kad je pitao za našu kćer Lily i to je bilo čudo. Ubrzo nakon toga, sve se svelo na to da samo što prije izađe iz bolnice, kako bi mogao nastaviti raditi i brinuti se za nas - prisjeća se Sorrel.

Garth se vratio kući, ali život nije tako bajan kako su se svi nadali. Iako se oporavlja, a Sorell i njihova kći Lily se polako privikavaju na novi način život.

- Ponekad razgovori nemaju smisla, ali treba samo nastaviti razgovarati dalje. Jednog dana smo razgovarali o tulumu i iznenada je Garth rekao da bi naša prijateljica Charlotte trebala napraviti tortu, jer su njezine torte jako fine. Samo tako, odjednom se sjetio Charlotte i njezinih torti. I to me je oduševilo. Ipak, stari Garth se probija na površinu - prepričava Sorrel.

- Jako je bitno da ljudi čuju Garthovu priču, kako bi ih osvijestili da svatko može dobiti srčani udar, bez obzira na fizičko stanje, pa čak i ljudi koji su jaki i zdravi poput Gartha - smatra Rachel Suthurst, 37, iz Manchestera, Garthova sestra.

- Oprema poput defibrilatora i poznavanje prve pomoći može nekome spasiti život - objašnjava.

Nakon Garthovog srčanog udara Rachel je pokrenula kampanju u kojoj se prikuplja novac za pomoć Sorrel I Garthu dok se oporavlja od srčanog udara.