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IZBJEGAVAJTE IH

20 najnezdravijih namirnica na svijetu - povezuje ih se s mnogim neugodnim bolestima

Danas imamo velik izbor hrane, ali zbog užurbanog života često biramo praktičnost umjesto zdravlja. Prerađene i ultraprerađene namirnice često sadrže puno šećera, soli i aditiva, a malo hranjivih tvari. Zato je dobro posezati za zdravijim izborima
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Girl eating big sandwich.
U nastavku pogledajte koje su namirnice najnezdravije za vas.
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U nastavku pogledajte koje su namirnice najnezdravije za vas. | Foto:
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