20 najnezdravijih namirnica na svijetu - povezuje ih se s mnogim neugodnim bolestima

Danas imamo velik izbor hrane, ali zbog užurbanog života često biramo praktičnost umjesto zdravlja. Prerađene i ultraprerađene namirnice često sadrže puno šećera, soli i aditiva, a malo hranjivih tvari. Zato je dobro posezati za zdravijim izborima
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U nastavku pogledajte koje su namirnice najnezdravije za vas.
U nastavku pogledajte koje su namirnice najnezdravije za vas. |
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U nastavku pogledajte koje su namirnice najnezdravije za vas.
POMFRIT Pomfrit je popularan prilog, ali prženjem krumpir upija velike količine masnoće i postaje znatno kaloričniji. Dok 100 grama pečenog krumpira ima oko 93 kalorije i 0,13 grama masti, ista količina prženog pomfrita ima oko 310 kalorija i 14,7 grama masti. Zdravija opcija je priprema u pećnici ili fritezi na vrući zrak.
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GAZIRANA PIĆA Gazirana pića sadrže velike količine šećera, a njihova redovita konzumacija povezuje se s pretilošću i većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Limenka može sadržavati oko 37 grama šećera, odnosno više od devet žličica. Zbog šećera i kiselina mogu pridonijeti i propadanju zubne cakline.
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PRERAĐENO MESO Slanina, kobasice, hrenovke i mesne prerađevine često sadrže mnogo soli, zasićenih masti te različitih dodataka. Procesi poput dimljenja, soljenja i sušenja povećavaju količinu natrija, dok se nitrati i nitriti koriste kao konzervansi i povezuju s većim rizikom od određenih bolesti, uključujući rak debelog crijeva.
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ČOKOLADICE I SLATKIŠI Čokoladice i drugi slatkiši sadrže mnogo šećera i kalorija, a pritom imaju vrlo malo hranjivih tvari. Šećeri se brzo probavljaju i ne stvaraju dugotrajan osjećaj sitosti, zbog čega mogu potaknuti želju za još slatkiša. Pretjerani unos šećera također se povezuje s inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2.
ČIPS Čips je bogat masnoćama i solju, a često sadrži i konzervanse. Veća količina soli može uzrokovati žeđ, nadutost i porast krvnog tlaka, dok se tijekom jednog sjedenja lako pojede puno više od preporučene porcije.
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ŽITARICE ZA DORUČAK Iako se mnoge žitarice reklamiraju kao zdrav doručak, pojedine sadrže količine šećera usporedive sa slatkišima. Osim toga, često se proizvode od rafiniranih žitarica kojima nedostaju vlakna i dio prirodnih hranjivih tvari. Bolji izbor su cjelovite žitarice s malo dodanog šećera.
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ENERGETSKA PIĆA Energetska pića često sadrže velike količine kofeina, što kod pretjerane konzumacije može izazvati nervozu, tjeskobu i probavne tegobe. Uz kofein mogu sadržavati sastojke poput taurina, guarane i ginsenga, dok neka imaju i velike količine šećera.
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MESO MORSKOG PSA Meso morskog psa u nekim je dijelovima svijeta cijenjena delicija, no može sadržavati visoke razine žive i drugih onečišćujućih tvari. Budući da su morski psi predatori na vrhu hranidbenog lanca i mogu dugo živjeti, u njihovu se organizmu nakuplja više žive.
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INDUSTRIJSKA PECIVA Kolači, peciva i drugi industrijski proizvodi često sadrže mnogo dodanog šećera, nezdravih masnoća i rafiniranih ugljikohidrata. Takvi se ugljikohidrati brzo razgrađuju u šećer, što može dovesti do naglog porasta razine šećera u krvi.
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INSTANT RAMEN Instant rezanci praktični su jer se pripremaju za samo nekoliko minuta, ali često sadrže vrlo velike količine natrija i nezdravih masnoća. Jedna porcija može imati 1500 miligrama natrija ili više, dok istodobno nema mnogo vlakana, vitamina i minerala.
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MARGARIN Margarin je dugo bio predstavljan kao zdravija zamjena za maslac, no neke njegove vrste mogu sadržavati velike količine prerađenih masti i dodataka. Transmasti mogu povisiti razinu lošeg kolesterola te povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.
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BRZA HRANA Brza hrana često je bogata nezdravim masnoćama, soli i rafiniranim šećerima, osobito kada je riječ o prženim jelima. Visok unos natrija posebno je problematičan, a neka jela mogu sadržavati više od preporučenog dnevnog maksimuma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MILKSHAKE Milkshakeovi mogu sadržavati velike količine šećera, masnoća i kalorija zbog dodataka poput sirupa, slatkih umaka, sladoleda i šlaga. Ovisno o veličini i sastojcima, jedan napitak može sadržavati i do 500 kalorija.
| Foto: 123RF
JUHE IZ KONZERVE Juhe iz konzerve praktične su i dugo traju, ali mnoge sadrže velike količine soli koja se koristi kao konzervans i za poboljšanje okusa. Neke mogu sadržavati više od 1000 miligrama natrija po porciji, a tijekom prerade mogu izgubiti dio prirodnih hranjivih tvari.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRERAĐENI SIR Prerađeni sirevi proizvode se topljenjem prirodnog sira uz dodatak emulgatora, konzervansa i drugih sastojaka. Zbog toga mogu sadržavati više soli, masnoća i kalorija od prirodnih sireva, pa je bolji izbor manje prerađena vrsta sira.
| Foto: 123RF
PAKIRANI VOĆNI SOKOVI Pakirani sokovi često sadrže mnogo šećera, a nekima se dodaju i dodatni zaslađivači. Za razliku od cijelog voća, sokovi uglavnom imaju vrlo malo vlakana, zbog čega se šećer brže apsorbira i može izazvati nagli porast šećera u krvi.
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KUPOVNI PRELJEVI ZA SALATU Kupovni preljevi mogu znatno povećati kalorijsku vrijednost inače zdrave salate. Kremasti preljevi često sadrže mnogo zasićenih masti, dok se u pojedinima nalaze i brojni konzervansi i aditivi.
| Foto: 123RF
ZASLAĐENI JOGURT Jogurt može biti vrijedan izvor hranjivih tvari i probiotika, ali neke komercijalne vrste sadrže velike količine dodanog šećera. Kao zdravija opcija preporučuje se običan ili grčki jogurt kojem se mogu dodati svježe voće ili mala količina meda.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
INSTANT PIRE KRUMPIR Instant pire proizvodi se od dehidriranih krumpirovih pahuljica, a često mu se dodaju sol, ulja, emulgatori i stabilizatori. Jedna šalica može sadržavati više od 200 kalorija, pa je svježi, domaći pire bolja opcija jer omogućuje kontrolu količine soli i masnoća.
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SLATKO VRHNJE ZA ŠLAG Slatko vrhnje za šlag daje jelima bogatu i kremastu teksturu, ali sadrži mnogo zasićenih masti i kalorija. Jedna žlica može imati oko 50 kalorija, a pritom sadrži manje hranjivih tvari od nekih drugih mliječnih proizvoda, poput jogurta, pa ga je najbolje konzumirati umjereno i povremeno zamijeniti manje masnim mliječnim proizvodima.
| Foto: DREAMSTIME