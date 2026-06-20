20 namirnica za zdravu kožu i sprječavanje preranog starenja

Biranje pravih namirnica samo je jedan korak u pametnoj njezi kože. Fokusirajte se na hranu koja sadrži ključne hranjive tvari koje podržavaju zdravlje kože, uključujući omega-3 masne kiseline, elaginsku kiselinu, biotin te vitamine C i E, koji svi podržavaju prirodnu proizvodnju kolagena u tijelu.
Ove namirnice pune su hranjivih tvari koje hrane kožu i zaglađuju fine linije te podržavaju sintezu kolagena.
| Foto: Dreamstime
Ove namirnice pune su hranjivih tvari koje hrane kožu i zaglađuju fine linije te podržavaju sintezu kolagena.
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Foto: Dreamstime
Ove namirnice pune su hranjivih tvari koje hrane kožu i zaglađuju fine linije te podržavaju sintezu kolagena.
| Foto: Dreamstime
1. Avokado: Zdrave masti mogu pomoći u hranjenju kože i sprječavanju isušivanja. Pun je mononezasićenih i nekih polinezasićenih masti - dobrih masti i općenito hranjivih tvari. Jedna studija u časopisu Journal of Cosmetic Dermatology otkrila je da svakodnevna konzumacija avokada povećava elastičnost i čvrstoću kože. Također je pojačivač hranjivih tvari, što znači da može poboljšati apsorpciju vitamina A i drugih hranjivih tvari topljivih u mastima u tijelu.
| Foto: Dreamstime
2. Jaja: Protein je gradivo kolagena, a jaja su vrhunski izvor visokokvalitetnih proteina. Ali nemojte jesti samo bjelanjke, jer žumanjci sadrže druge hranjive tvari koje potiču kožu - uključujući biotin.
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3. Suhe šljive: Najpoznatije su po promicanju zdravlja kostiju i probavnog sustava, ali pružaju i mnoge druge prednosti, poput lijepe kože. Ukusan su i praktičan način za povećanje unosa polifenola, koji su snažni antioksidansi za koje je dokazano da podržavaju zdravlje kože i kose.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Sjemenke nara: Postoji dobar razlog zašto je šipak sastojak mnogih kozmetičkih proizvoda. Sjemenke nara sadrže snažne antioksidanse antocijanine, kao i elagnu kiselinu, koji povećavaju proizvodnju kolagena.
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5. Borovnice: Izvrstan su izvor snažnih antioksidansa koji se bore protiv slobodnih radikala koji mogu oštetiti kolagen u koži, čineći je sklonijom borama. Sadrže vitamine C i E, koji će posvijetliti vašu kožu i dati joj zdrav sjaj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Ekstra djevičansko maslinovo ulje: Održat će vašu kožu mladom zbog mononezasićenih masti koje sadrži, a koje su povezane s povećanom elastičnošću i čvrstoćom kože.
| Foto: DREAMSTIME
7. Zeleni čaj: Možda biste trebali zamijeniti svoju jutarnju šalicu kave zelenim čajem ako želite izgledati mlađe. Zeleni čaj je posebno bogat polifenolima, koji štite kolagen.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. Losos: Zajedno s drugim masnim ribama, izvrstan je za vraćanje kazaljki vremena zbog obilja omega-3 masnih kiselina koje čuvaju kožu. Također sadrži karotenoidni antioksidans astaksantin, koji poboljšava elastičnost i hidrataciju kože.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
9. Srdele: Baš kao i losos, prepune su omega-3 masnih kiselina i pomoći će vašoj koži da održi elastičnost.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
10. Kamenice: Čak i ako ne pronađete biser u svojoj školjki, pronaći ćete mnogo kozmetičkih prednosti. Kamenice su dobar izvor cinka, koji može pomoći u obnovi i popravku stanica.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Tamna čokolada: Antioksidativni profil tamne čokolade još je snažniji od acai bobica, borovnica i brusnica. Sadrži flavanole, koji štite kožu od oštećenja od sunca. A što je veći sadržaj kakaa u tamnoj čokoladi, to je veći sadržaj flavanola. Stoga svakako odaberite onu s najmanje 70 posto kakaa.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
12. Mrkva: Puna je beta karotena, karotenoida koji nudi obilje zdravstvenih prednosti za usporavanje starenja kože. Ne samo da će vašoj koži dati sjaj i zaštititi je od oštećenja od sunca, već može i pomoći u poticanju rasta kose i sprječavanju peruti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
13. Slatki krumpir: Poput mnogih povrća narančaste boje, batat je također pun beta karotena, što ga čini savršenim prilogom. Obavezno ga premažite maslinovim uljem prije pečenja za dodatnu dozu hranjivih tvari korisnih za kožu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
14. Bundeva: Iako nije toliko bogata beta karotenom kao drugo narančasto povrće, bundeve su odličan izvor karotenoida koji potiču zdravlje kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. Lisnato povrće: Vitamin C pomaže vašoj koži da izgleda mlađe potičući proizvodnju kolagena. Također pomaže u zaštiti kože od oštećenja uzrokovanih suncem i onečišćenjem okoliša. Lisnato povrće, uključujući kelj, špinat i raštiku dobar je izbor.
| Foto: Freepik
16. Paprike: Još jedan odličan izvor vitamina C. Bez obzira na to odaberete li žutu, zelenu ili crvenu papriku, ona sadrži više vitamina C od naranče - čak 168 miligrama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. Rajčice: Rajčice, kao i sok od rajčice, izvrstan su izvor vitamina C. Nasjeckajte nekoliko kriški i dodajte ih u salatu, napravite salsa dip ili ih pretvorite u ukusan umak za tjesteninu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. Brokula: Iako nije narančasta i dalje sadrži vitamin C i beta karoten, kao i vitamin K koji će vaše kosti i srce održati jakima.
| Foto: Canva
19. Lanene sjemenke :Pospite ih po zobenim pahuljicama, smoothiejima i salatama kako biste podržali zdravlje kože. Izvrstan su izvor omega-3 masne kiseline zvane ALA, koja štiti kožu od sunčevih zraka i može pomoći u smanjenju oštećenja kože povezanih sa suncem.
| Foto: SYSTEM
20. Orasi: Za graciozno starenje i lijepu kožu uključite ih u svoju prehranu. Ovi moćni orašasti plodovi imaju najveću količinu antioksidativne aktivnosti u usporedbi s drugim namirnicama i orašastim plodovima.
| Foto: Dreamstime