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Bez skupih krema

20 namirnica za zdravu kožu i sprječavanje preranog starenja

Biranje pravih namirnica samo je jedan korak u pametnoj njezi kože. Fokusirajte se na hranu koja sadrži ključne hranjive tvari koje podržavaju zdravlje kože, uključujući omega-3 masne kiseline, elaginsku kiselinu, biotin te vitamine C i E, koji svi podržavaju prirodnu proizvodnju kolagena u tijelu.
20 namirnica za zdravu kožu i sprječavanje preranog starenja
Ove namirnice pune su hranjivih tvari koje hrane kožu i zaglađuju fine linije te podržavaju sintezu kolagena. | Foto: Dreamstime
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Ove namirnice pune su hranjivih tvari koje hrane kožu i zaglađuju fine linije te podržavaju sintezu kolagena. | Foto: Dreamstime
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