20 recepata s jabučnim octom: Stopala se manje znoje, grlo ne boli, a možete i smršavjeti

Poznato je da jabučni ocat u velikim količinama sadrži vitamine, minerale, aminokiseline, organske kiseline - octenu kiselinu i limunsku kiselinu - i polifenolne spojeve - mikronutrijente poznate po svojoj ulozi u prevenciji bolesti. Odličan je kod skidanja težine, u kontroli šećera u krvi, ali i za crijeva jer proces fermentacije koji daje jabučni ocat potiče rast i proliferaciju mikroba koji su dobri za crijeva.

Kada ga kupujete, uvijek obratite pozornost da se radi o prirodnom octu, koji ima mnoge korisne sastojke. Prije upotrebe obavezno ga dobro protresite kako biste raspršili ljekovita svojstva.

Recept za domaći jabučni ocat

Iscijedite sok iz jabuka i ulijte ga u bocu sa širokim grlom tako da napunite dvije trećine boce. Pokrijte tanjurićem tako da sa strana može ulaziti zrak. Promiješajte tri do četiri puta na dan. Nakon par dana počet će se pjeniti, ali neka vas to ne brine. Kada se pročisti, držite ga oko tri mjeseca na hladnom i tamnom mjestu. Promiješajte jednom dnevno. Nakon tri mjeseca procijedite ga kroz gazu u boce. Jabučni ocat čuvajte u hladnjaku.

Recepti s jabučnim octom

Otopina za grgljanje (Maja Žalac)

- 250 ml mlakog čaja od kadulje

- 1 žličica jabučnog octa

- 1 žličica meda

Losion protiv uši

Osim što uništava uši, eterično ulje ružmarina i lavande uništava i njihova jajašca koja su zalijepljena na kosi, a jabučni ocat ih ispire s kose. Losion treba upotrijebiti odmah nakon šampona.

- 5 kapi eteričnog ulja ružmarina

- 6 kapi eteričnog ulja lavande

- 5 dl jabučnog octa

- 5 dl tople vode

PRIPREMA: Eterično ulje ružmarina i lavande umiješati u jabučni ocat i toplu vodu. Losionom dobro isprati kosu i kožu glave, na glavu staviti kapu za kupanje te ostaviti da odstoji 15 minuta. Kosu dobro iščešljati, a nakon toga kosu i kožu glave dobro isprati toplom vodom.

Bolovi u grlu

Bolovi u grlu također se rješavaju mješavinom jabučnog octa i vode koju grgljamo po dva puta svakog sata. Dovoljna je jedna mala žličica octa i vode za grgljanje, a poslije grgljanja mješavinu možete i popiti.

Povišeni tlak

Nekoliko puta dnevno popijte dvije žličice jabučnog octa razrijeđenog u čaši vode.

Bubrežne tegobe

Uzimajte tri puta dnevno po dvije žličice jabučnog octa u čaši vode.

Šećerna bolest

Tri puta dnevno pijte 1-2 čajne žličice jabučnog octa u 1 dl vode nakon glavnih obroka.

Glavobolja

Kod glavobolja ili migrena jabučni se ocat uzima svakodnevno, 3 puta po dvije žličice u čaši vode ili udisanjem pare od pola octa i pola vode.

Mršavljenje

Kod mršavljenja uzimajte dvije žličice octa u čaši vode, 3 puta dnevno, 2 mjeseca ili pola sata prije glavnog obroka popijte žlicu jabučnog octa razmućenog u 2 dl mlake vode, a možete umutiti i žličicu meda. Dovoljno je uzimati jednom dnevno.

Znojenje

Octom natrljajte cijelo tijelo i to prije spavanja.

Ispiranje zubi

Ocat je odličan i za ispiranje usta i pranje zubi. Uklanja neugodan zadah. Grgljajte malu količinu jabučnog octa u ustima što će pomoći u eliminaciji neugodnog zadaha. Ocat će ubiti bakterije koje uzrokuju zadah.

Pokvarena hrana

Poslije jela dvije žličice jabučnog octa popijte razrijeđen u čaši vode.

Uklanja virusne bradavice

Namočite komadić vate u ocat, flasterom zalijepite preko bradavice te ostavite da odstoji preko noći. Ponavljajte svake noći sve dok bradavica ne otpadne. U gazu možete staviti još i češnjak pa zalijepiti.

Služi kao dezodorans

Ne možete naći zdraviji dezodorans od jabučnog octa. Nanesite malo octa ispod pazuha i pričekajte da se osuši nakon čega se miris octa neće osjetiti.

Kupka s jabučnim octom

Dva puta tjedno okupajte se od 20 do 30 minuta u toploj do vrućoj vodi u koju dodajte od 1 do 2 čepa jabučnog octa.

Recept za lijepa stopala

Najprirodnijih načina za njegu stopala je svakako jabučni ocat. Napunite lavor s dvije trećine tople vode i u nju dodajte šalicu jabučnog octa. Uronite noge u lavor na 10-ak minuta ili dulje i napravit ćete detoksikaciju nogu, ali i cijelog tijela koje će se na prirodan način riješiti nakupljenih toksina u organizmu. Koža nogu bit će nježnija i podatnija, a ovo će pomoći i da se riješite neugodnih gljivica na nogama. Ponavljajte postupak jednom tjedno ili po potrebi. Nakon toga noge nježno osušite ručnikom da koža ne ostane vlažna jer je to najbolja podloga za razvoj gljivica.

Sjedeća kupka protiv vaginalne kandidijaze (fitoterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec)

Protiv vaginalnih infekcija izazvanih gljivicama pomoći će vam i sjedeće kupelji od 10 kapi eteričnog ulja mirte koje treba umiješati u l žlicu jabučnog octa. Dodajte vodi za kupanje i sjedite u toj kupelji 15-20 minuta dva do tri puta tjedno.

Puder protiv gljivica i znojenja nogu (fitoterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec)

Po jedan prstohvat listova oraha, listova ružmarina i kore hrasta i lavande sameljite, dodajte sedam žlica dječjeg pudera i par kapi eteričnog ulja kadulje. Sve dobro izmiješajte i nakon pranja nogu, noge dobro posušite i posipajte puderom. Puder dobro utrljajte između svakog prsta i oko noktiju. Prije nanošenja pudera kožu istrljajte jabučnim octom.

Bakterijske i gljivične infekcije

U slučaju bakterijskih i gljivičnih infekcija može pomoći i pravi, domaći jabučni ocat. Pomiješajte ga s vodom u omjeru 1:1 i operite spolovilo. Vratit će vašoj sluznici prirodan pH oko 5 i time spriječiti razmnožavanje svih ovdje navedenih beštija.

Sjajna kosa

Jabuni ocat čini kosu sjajnom i mekom. Ulijte trećinu šalice jabučnog octa u četiri šalice vode i time isperite kosu nakon šamponiranja, a zatim hladnom vodom. Imate li problema s prhuti dvaput tjedno posprejajte skalp s mješavinom od jednake količine octa i vode. Zamotajte kosu u ručnik i ostavite da odstoji sat vremena. Operite kosu kao i obično.