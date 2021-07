Lavica je vatreni znak koja će se svoja uvjerenja žestoko braniti, vatreno se raspravljati pri tom imajući prekrasnu frizuru i outfit za koji zna da je fantastičan! Njeno samopouzdanje je gotovo opipljivo, ali nekima to može djelovati i zastrašujuće.

One su bez sumnje inspirativne žene, ali ponekad znaju biti i lijene te previše brbljave. U želji da sve dočaraju kako treba, može im katkad izletiti i nešto što ne bi trebale reći. Također, iznimno su osjetljive, pogotovo na nepravdu pa se nemojte čuditi ako joj se oči napune suzama na raznorazne situacije.

Donosimo 20 stvari koje bi trebale znati o svojoj prijateljici, sestri, kćeri, djevojci/supruzi ili majci Lavici:

1. Iznimno je strastvena

Ona ide za onim što želi i voli svim srcem. U svakoj vezi daje sve od sebe. Ili je sto posto u nečemu ili uopće ne sudjeluje u tome.

2. Ustrajna je

Ako vidite slatkog momka preko šanka i pitate se biste li mu trebali prići, vjerojatno niste Lav. Lavica se ne pita bi li trebala slijediti svoju nutrinu, ona ide za onim što poželi.

3. Kaže što misli

Neustrašiva je i kaže sve što joj je na pameti. Ona je uvjerljiva, što definitivno ponekad može imati i loše posljedice.

4. Samouvjerena je

Ona zna što hoće više nego što neće i ako nešto želi, neće oklijevati.

5. Stvorena je za kazalište

Prilično je umjetnički tip. S obzirom na njezine druge karakteristike, bila bi sjajna glumica. U dodiru je sa svojim emocijama i uvijek se želi izraziti. Svijet je njezina pozornica i svjetlost je obasjava.

6. Izražajna je

Bilo da je na pozornici ili ne, komunikacija je za nju važna. Kad je riječ o njezinim osjećajima, ništa ne ostaje nepriznato ili neiskazano.

7. Može biti tvrdoglava

Nevjerojatno je tvrdoglava i kad se jednom odluči, jednostavno nema povratka.

8. Nije osobito diskretna

Nije samo neustrašiva, već kad krene učiniti nešto, cijeli svijet treba znati to.

9. Kreativna je

Gdje postoji volja, postoji i način za nju. Čak i ako se nešto čini gotovo nemogućim postići, ona će pronaći način da to i ostvari.

10. Dobra je s riječima

Uvjerljiva je i snažna, uglavnom zato što zna reći što želi. Ona je učinkovita i može uvjeriti bilo koga u bilo što zbog ovog talenta.

11. Odana je

Bez obzira na sve, bori se za one koje voli. Kad steknete njezino povjerenje, nema povratka. Bit će tu kad god i gdje god vam zatreba.

12. Utjecajna je

Inspirira gotovo svakog u svojoj blizini. Ona je vođa čopora i može vas uvjeriti u sve u što vjeruje svim srcem.

13. Može biti dominantna

Lavica također može biti prilično dominantna. Izvrstan je seksualni partner. Međutim, izvan spavaće sobe to ponekad može biti previše.

14. Egocentrična je

Ona vjeruje da je uvijek u pravu. S godinama nauči da postoje i druge istine, osim njene.

15. Lijena je

Ako ne vjeruje u nešto, ali ipak mora to učiniti, najvjerojatnije će joj to biti teško.

16. Prilično je osjetljiva

Iznimno je osjetljiva na postupke drugih ljudi koji uključuju i nju. Također je izuzetno osjetljiva na osjećaje drugih ljudi.

17. Ambiciozna je

Nikada neće dopustiti da padne kada je u pitanju njen uspjeh. Bez obzira što joj se događa u životu, neće dopustiti da ju to ometa u postizanju onog što želi.

18. Hrabra je

Nikad je neće biti strah, samo će je se drugi bojati. Ona je kraljica svoje džungle i bez obzira na sve, neće dozvoliti nikome da naruši njezino okruženje.

19. Voli avanture

Spremna je na bilo koju avanturu, uglavnom zato što je uvijek motivirana da nauči nešto novo. Svjesna je da je život kratak i želi ga iskoristiti.

20. Borac je

Borit će se do kraja za one koje voli, za svoje snove, za druge ljude i za ono za što vjeruje da je ispravno, piše Your Tango.