Ništa ne grije bolje od zdjele domaće juhe. Ove brze i ukusne varijante gotove su za manje od sat vremena, a donose užitak i bogatstvo okusa
20 ukusnih juha koje su brzo gotove, a idealne su za jesen
Među našim prijedlozima su klasici s kojima ne možete pogriješiti, kao što su juhe s puno povrća, guste varijante s mesom te lagane opcije koje jednako griju dušu. Povrće i bogati jesenski okusi glavna su tema svijeta gastronomima uoči najhladnijeg doba godine.
Juha s talijanskom kobasicom
Zasita i mirisna talijanska juha puna svježeg povrća, bijelog graha i pikantne talijanske kobasice. Ako želite, na kraju možete dodati i kuhanu sitnu tjesteninu za još bogatiji obrok.
Sastojci (za 6 porcija):
- 450 g talijanske kobasice
- 1 češanj češnjaka, nasjeckan
- 2 konzerve (po 400 ml) goveđeg temeljca
- 1 konzerva (410 g) rajčica u talijanskom stilu
- 1 šalica narezane mrkve
- ¼ žličice soli
- ¼ žličice mljevenog crnog papra
- 1 konzerva (410 g) bijelog graha (s tekućinom)
- 2 male tikvice, narezane na kockice
- 2 šalice svježeg špinata, opranog i nasjeckanog
Priprema:
U većem loncu ili posudi za varivo na srednje jakoj vatri popržite kobasicu i češnjak, miješajući dok meso ne posmeđi (oko 5–7 minuta).
Ulijte temeljac, dodajte rajčice i mrkvu te začinite solju i paprom. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 minuta. Zatim dodajte grah s tekućinom i tikvice te nastavite kuhati još 15 minuta, dok povrće ne omekša.
Maknite lonac s vatre, dodajte špinat i ostavite poklopljeno da uvene.
Krem juha od piletine i riže
Ova kremasta juha od piletine i divlje riže izuzetno je zasitna i hranjiva, a gotova je za svega pola sata. Idealna je za hladne i kišne dane, posebno poslužena uz topli, hrskavi kruh.
Savršeno će poslužiti i kao način da iskoristite ostatke pečene piletine ili meso koje ste odvojili nakon pripreme domaćeg pilećeg temeljca. Juha je jednako ukusna i idući dan, a prilikom podgrijavanja možete je malo razrijediti mlijekom ili vodom.
Sastojci (za 8 porcija):
- 2 pečene pileće polovice bez kostiju, natrgane na komadiće
- 4 šalice pilećeg temeljca
- 2 šalice vode
- 1 paketić (oko 125 g) brze mješavine dugozrnate i divlje riže s vrećicom začina
- ¾ šalice glatkog brašna
- ½ žličice soli
- ½ žličice mljevenog crnog papra
- ½ šalice maslaca
- 2 šalice vrhnja za kuhanje
Priprema:
U velikom loncu na srednje jakoj vatri pomiješajte piletinu, temeljac i vodu te zakuhajte. Dodajte rižu, ali začinsku vrećicu sačuvajte za kasnije. Poklopite lonac i maknite ga s vatre.
U manjoj posudi pomiješajte brašno, sol i papar. U srednjem loncu otopite maslac na srednjoj vatri, dodajte sadržaj začinske vrećice i kratko popržite dok ne zapjeni. Smanjite vatru i postepeno dodajte brašno, neprestano miješajući kako biste dobili glatku zapršku. Polako ulijevajte vrhnje, stalno miješajući pjenjačom, dok ne dobijete glatku i gustu smjesu (oko 5 minuta).
Pripremljenu smjesu s brašnom i vrhnjem ulijte u lonac s rižom i temeljcem. Kuhajte još 10–15 minuta na srednje jakoj vatri, dok se sve dobro ne prožme i zagrije.
Španjolska juha od češnjaka
Ova juha prava je poslastica za ljubitelje češnjaka i one koji vole rustikalnu, utješnu hranu. Klasična španjolska juha od češnjaka stoljećima se priprema kao jednostavno, ali moćno jelo koje savršeno donosi sve bogatstvo okusa ovog dragocjenog sastojka.
Sastojci (za 4 porcije):
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 glavica češnjaka, oguljena i lagano zgnječena
- 6 šalica pilećeg temeljca
- 2 mrkve, narezane na štapiće
- 1 crvena paprika, narezana na tanke trakice
- sol i papar po ukusu
Priprema:
U velikom loncu na srednjoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte češnjak i pirjajte ga oko 5 minuta, dok lagano ne poprimi zlatnu boju. Ulijte 1 šalicu temeljca, poklopite i pustite da se lagano kuha oko 10 minuta, dok češnjak ne omekša.
Zgnječite češnjak vilicom u grubu pastu. Dodajte preostali temeljac, pojačajte vatru na srednje jaku i zakuhajte. Ubacite mrkvu i kuhajte 1 minutu, a zatim dodajte papriku. Kuhajte dok povrće ne omekša. Posolite i popaprite prema ukusu, poslužite toplo i uživajte u bogatom okusu.
Juha od kelja
Ova bogata vegetarijanska juha pravo je utjelovljenje domaće utjehe u zdjeli. Puna je svježeg kelja, krumpira i kremastih bijelih grahova cannellini, uz dodatak rajčica i mediteranskih začina. Savršeno grije iznutra, veseli nepce i zasiti u hladnim večerima.
Sastojci (za 6 porcija):
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 veći luk, sitno nasjeckan
- 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1 vezica kelja, listovi čvrsti i svježi, narezani na trakice
- 8 šalica vode
- 6 bijelih krumpira, oguljenih i narezanih na kockice
- 1 konzerva bijelog graha (cannellini)
- 1 konzerva sjeckanih rajčica
- 1 žlica povrtne kocke ili praha za juhu (povrtni bujon)
- 1 žlica sušenog peršina
- 1 žličica talijanske mješavine začina
- sol i papar po ukusu
Priprema:
U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte dok ne omekšaju i zamirišu. Ubacite narezani kelj i kratko ga pirjajte dok ne povene.
Ulijte vodu, dodajte krumpir, grah, rajčice i začine. Pustite da zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte dok krumpir ne omekša, oko 25 minuta.
Na kraju kušajte, posolite i popaprite prema potrebi. Poslužite toplo, uz komad domaćeg kruha.
Krem juha od krumpira
Ova zasitna juha od krumpira s hrskavom slaninom i dodatkom svježeg vrhnja pravo je utjelovljenje udobne hrane u hladnim danima. Za one hrabrije, pospite je dodatnim komadićima hrskave slanine i naribanim sirom – rezultat je prava gozba u zdjeli.
Sastojci (za 8 porcija):
- 450 g slanine, narezane na komadiće
- 2 stabljike celera, sitno nasjeckane
- 1 veći luk, nasjeckan
- 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 8 krumpira, oguljenih i narezanih na kockice
- 1 l pilećeg temeljca (ili dovoljno da prekrije krumpir)
- 3 žlice maslaca
- ¼ šalice glatkog brašna
- 250 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žličica sušenog estragona
- 3 žličice svježeg nasjeckanog korijandra
- sol i svježe mljeveni papar po ukusu
Priprema:
U velikom loncu (ili gusnatom Dutch ovenu) pržite slaninu na srednje jakoj vatri dok ne postane hrskava, 5 do 10 minuta. Prebacite komadiće na papirnati ubrus da se ocijede, a u loncu ostavite oko 60 ml masnoće od prženja.
U toj masnoći pirjajte celer i luk dok ne omekšaju i postanu staklasti, oko 5 minuta. Dodajte češnjak i kratko pirjajte još 1–2 minute.
Ubacite narezane krumpire, kratko ih prepržite i vratite prženu slaninu u lonac. Ulijte temeljac toliko da prekrije krumpire, poklopite i kuhajte dok ne omekšaju, 15–20 minuta.
U međuvremenu, u tavi rastopite maslac, dodajte brašno i kratko miješajte 1–2 minute dok se ne spoji. Postupno umiješajte vrhnje, estragon i korijandar. Kuhajte, miješajući, dok se umak ne zgusne, oko 5 minuta.
Dodajte kremastu smjesu u lonac s krumpirom i dobro promiješajte. Oko pola juhe usitnite u blenderu i vratite u lonac da bi tekstura bila gusta i svilenkasta. Po potrebi dosolite i popaprite.
Poslužite vruće, posuto dodatnom slaninom i ribanim sirom za puniji užitak.
Krem juha od šparoga
Ova juha u potpunosti je vegetarijanska, ali možete je obogatiti žlicom vrhnja ili crème fraîchea te posuti hrskavom, zgnječenom slaninom za dodatni užitak. Kremasta juha od šparoga s jogurtom, limunom i parmezanom omiljena je među svim generacijama, a uz zamjenu sojinim proizvodima lako postaje i veganska verzija.
Sastojci (za 4 porcije):
- 450 g svježih šparoga
- ¾ šalice nasjeckanog luka
- 120 ml povrtnog temeljca
- 1 žlica maslaca
- 2 žlice glatkog brašna
- 1 žličica soli
- prstohvat mljevenog crnog papra
- 300 ml povrtnog temeljca
- 240 ml sojinog mlijeka (ili običnog mlijeka)
- 120 ml jogurta
- 1 žličica limunova soka
- ¼ šalice ribanog parmezana
Priprema:
Šparoge i luk stavite u lonac s 120 ml povrtnog temeljca. Pustite da zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte dok povrće ne omekša.
Odvojite nekoliko vrhova šparoga za ukrašavanje. Preostalo povrće s tekućinom izmiksajte u blenderu do glatke smjese.
U istom loncu otopite maslac pa umiješajte brašno, sol i papar, ne dopuštajući da potamni. Kuhajte oko 2 minute, a zatim umiješajte ostatak temeljca i kuhajte dok ne zakipi, stalno miješajući.
Dodajte pasirano povrće i mlijeko te dobro promiješajte. Umiješajte jogurt i limunov sok te kuhajte još nekoliko minuta, dok se sve ne poveže i dobro zagrije.
Poslužite juhu toplo, ukrašenu vrhovima šparoga i posutom svježe ribanim parmezanom.
Ljekovita juha od kupusa
Ova juha od kupusa prava je utjeha u zdjeli – jednostavna, lagana i puna okusa. Luk, češnjak i rajčica u kombinaciji s mirisnim temeljcem daju toplinu i blagotvoran učinak, savršen za dane kada je tijelu potrebna dodatna snaga i ravnoteža.
Sastojci (za 8 porcija):
- 3 žlice maslinova ulja
- ½ glavice luka, nasjeckanog
- 2 češnja češnjaka, nasjeckana
- 2 l vode
- 4 žličice granula pilećeg temeljca (ili kocka za juhu)
- 1 žličica soli (po ukusu)
- ½ žličice mljevenog crnog papra (po ukusu)
- ½ glavice kupusa, očišćenog i krupno nasjeckanog
- 1 konzerva (400 g) pirjanih rajčica talijanskog stila, ocijeđenih i nasjeckanih
Priprema:
U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte oko 5 minuta, dok luk ne omekša i postane staklast.
Ulijte vodu, dodajte temeljac, sol i papar pa pustite da zavrije. Umiješajte kupus i kuhajte dok ne uvene, otprilike 10 minuta.
Dodajte rajčice, ponovno zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte još 15 do 30 minuta, povremeno miješajući, dok juha ne postane bogata i mirisna.
Poslužite toplo, uz krišku kruha ili kao lagani obrok samostalno.
Juha od puretine na južnjački način
Ova juha od puretine donosi pikantan štih američkog jugozapada. Bogata povrćem, aromatičnim začinima i sočnim komadićima puretine, idealna je za zagrijavanje u hladnijim danima. Možete je obogatiti crnim grahom i kukuruzom iz konzerve, a jednako je ukusna i ako umjesto puretine upotrijebite ostatke pečene ili rotisserie piletine.
Sastojci (za 8 porcija):
- 1 l povrtnog temeljca
- 1 konzerva (800 g) oguljenih rajčica
- 1 ½ šalice kuhane puretine, natrgane na komadiće
- 2 rajčice Roma (šljivarice), nasjeckane
- 1 luk, nasjeckan
- 1 konzerva (115 g) nasjeckanih zelenih čili papričica
- 2 češnja češnjaka, nasjeckana
- 1 žlica soka od limete
- ½ žličice kajenskog papra
- ½ žličice mljevenog kima
- Sol i crni papar po ukusu
- 1 avokado, oguljen, očišćen i narezan na kockice
- ½ žličice sušenog korijandra (cilantro)
- 1 šalica naribanog sira Monterey Jack
Priprema:
U velikom loncu pomiješajte temeljac, konzervirane rajčice, puretinu, svježe rajčice, luk, čili papričice, češnjak i sok od limete. Začinite kajenskim paprom, kimom, solju i crnim paprom. Zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte 15 do 20 minuta.
Umiješajte avokado i sušeni korijandar te nastavite kuhati još 15 do 20 minuta, dok juha lagano ne zgusne i arome se povežu. Poslužite toplo, posipano naribanim sirom Monterey Jack za dodatnu kremoznost i bogatstvo okusa.
Juha i piletina s rezancima
Ova klasična i zasitna juha gotovo je kao domaća. U receptu se koriste konzervirana piletina i povrtni temeljac, no jednako dobro možete upotrijebiti ostatke kuhane piletine i domaći temeljac. Idealna je kao brzi obrok koji grije i vraća energiju.
Sastojci (za 6 porcija):
- 1 žlica maslaca
- ½ šalice nasjeckanog luka
- ½ šalice nasjeckane stabljike celera
- 4 konzerve pilećeg temeljca (po 400 ml)
- 1 konzerva povrtnog temeljca (400 ml)
- 250 g kuhane pileće prsne pečenke, nasjeckane
- 1 ½ šalica rezanaca (s jajima)
- 1 šalica narezanih mrkvi
- ½ žličice sušenog bosiljka
- ½ žličice suđenog origana
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
Priprema:
U velikom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i celer te pirjajte oko 5 minuta, dok povrće ne omekša. Umiješajte pileći i povrtni temeljac, piletinu, rezance, mrkvu, bosiljak, origano, sol i papar.
Sve dobro promiješajte i pustite da zakipi. Smanjite vatru i kuhajte 20 minuta, dok se svi sastojci ne povežu, a rezanci skuhaju do kraja.
Poslužite toplo uz komad svježeg kruha ili prepečenac.
Juha od tortilja s piletinom
Ova juha odličan je način da iskoristite ostatke kuhane piletine, a zahvaljujući bogatim začinima i raznovrsnim dodacima postaje pravo meksičko comfort jelo. Poslužite je s punim garniturom: svježim korijandrom, sirom Monterey Jack, zgnječenim tortilja čipsom i kriškama avokada.
Sastojci (za 8 porcija):
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 srednji luk, nasjeckan
- 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1 konzerva (800 g) usitnjenih rajčica
- 1 konzerva (300 g) koncentriranog pilećeg temeljca
- 300 ml vode
- 2 žličice čili praha
- 1 žličica sušenog origana
- 1 konzerva (425 g) crnog graha, ispranog i ocijeđenog
- 2 velika pileća filea, kuhana i narezana na kockice
- 1 šalica kuhanih zrna kukuruza
- 1 šalica bijelog hominija (ili dodatnog kukuruza, ako nemate)
- 1 konzerva (115 g) nasjeckanih zelenih čili papričica
- ¼ šalice svježeg korijandra, nasjeckanog
- ½ šalice zgnječenog tortilja čipsa (ili po ukusu)
- 2 srednja avokada, narezana na kriške (ili po ukusu)
- ½ šalice ribanog sira Monterey Jack (ili po ukusu)
- 2 žlice nasjeckanog mladog luka (ili po ukusu)
Priprema:
U velikom loncu zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i češnjak pa pirjajte oko 5 minuta, dok ne omekšaju. Umiješajte čili prah i origano. Dodajte usitnjene rajčice, koncentrirani pileći temeljac i vodu, pa pustite da zakipi. Smanjite vatru i kuhajte 5 do 10 minuta. Umiješajte crni grah, kuhanu piletinu, kukuruz, homini, čili papričice i svježi korijandar, te kuhajte još 10 minuta.
Podijelite juhu u zdjelice i pospite zgnječenim tortilja čipsom, dodajte kriške avokada, ribani sir i mladi luk. Poslužite toplo.
Juha s jajem
Ova super jednostavna juha topla je, umirujuća i jednako dobra kao ona koju biste dobili u kineskom restoranu.
Sastojci (za 1 porciju):
- 240 ml pilećeg temeljca
- ¼ žličice sojinog umaka
- ¼ žličice sezamovog ulja
- 2 žličice vode (po želji)
- 1 žličica kukuruznog škroba (po želji)
- 1 veliko jaje, razmućeno
- 1 kap žute prehrambene boje (po želji)
- ½ žličice mljevenog bijelog papra (po želji)
- prstohvat soli (po želji)
- 1 žličica svježeg vlasca, sitno nasjeckanog
Priprema:
U malom loncu pomiješajte pileći temeljac, sojin umak i sezamovo ulje te zagrijavajte na srednje jakoj vatri dok ne zakipi. Ako koristite, pomiješajte vodu i kukuruzni škrob u maloj zdjelici dok se škrob ne otopi, pa ulijte u kipući temeljac.
Dodajte i kap prehrambene boje. Zatim polako ulijevajte razmućeno jaje u juhu, neprestano miješajući da se formiraju tanke niti. Začinite bijelim paprom i solju prema želji. Poslužite toplo, ukrašeno svježim vlascem.
Cheeseburger juha
Zasitna i kremasta juha puna mljevene govedine, povrća i topljenog Cheddara – savršena za obrok u jednoj zdjelici.
Sastojci (za 8 porcija):
- 4 žlice maslaca, podijeljeno
- 225 g nemasne mljevene govedine
- ¾ šalice nasjeckanog luka
- ¾ šalice naribanih mrkvi
- ¾ šalice nasjeckane celera
- 1 žličica sušenog bosiljka
- 1 žličica sušenog peršina
- 4 šalice kockica krumpira
- 720 ml pilećeg temeljca
- ¼ šalice glatkog brašna
- 360 ml mlijeka
- 2 šalice kockica Cheddar sira
- ¼ šalice kiselog vrhnja
- narezani mladi luk za posluživanje
Priprema
U velikom loncu otopite 1 žlicu maslaca na srednje jakoj vatri. Dodajte mljevenu govedinu, luk, mrkvu i celer. Pirjajte uz povremeno miješanje dok meso ne posmeđi i ne postane rastresito, 5 do 7 minuta.
Umiješajte bosiljak i peršin. Dodajte krumpir i temeljac pa pustite da zavrije. Smanjite vatru i kuhajte dok krumpir ne omekša, 10 do 12 minuta.
U manjem loncu otopite preostale 3 žlice maslaca. Dodajte brašno i brzo pjenjačom miješajte dok ne postane glatko, oko 1 minute. Postupno ulijevajte mlijeko, neprestano miješajući, dok se ne zgusne u glatki umak.
Umiješajte umak u juhu, neprestano miješajući. Pustite da lagano zakuha, zatim smanjite vatru i dodajte Cheddar. Miješajte dok se sir potpuno ne otopi. Na kraju dodajte kiselo vrhnje i zagrijte, ali ne dopustite da provrije.
Poslužite vruće, posuto svježim mladim lukom.
Mamina "wedding" juha
Ova ukusna juha prepuna je mesnih okruglica, tjestenine i svježeg povrća.
Sastojci
(Originalni recept za 10 porcija)
- 450 g mljevene junetine s malo masnoće
- 2 jaja, umućena
- ¼ šalice suhih krušnih mrvica
- 2 žlice ribanog parmezana
- 1 žličica suhog bosiljka
- 3 žlice sitno nasjeckanog luka
- 2,5 l pilećeg temeljca
- 2 šalice špinata, opranog i tanko narezanog
- 1 šalica tjestenine u obliku školjki
- ¾ šalice nasjeckane mrkve
Priprema
U srednje velikoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, jaja, krušne mrvice, parmezan, bosiljak i luk. Od smjese oblikujte okruglice promjera oko 2 cm i ostavite sa strane.
U velikom loncu zakuhajte pileći temeljac. Dodajte špinat, tjesteninu, mrkvu i mesne okruglice.
Kada juha ponovno zakuha, smanjite vatru na srednju i kuhajte polagano, povremeno miješajući, oko 10 minuta ili dok tjestenina nije al dente, a mesne okruglice potpuno pečene.
Poslužite vruće, posuto dodatnim parmezanom po želji.
Juha od brokule i sira
Jednostavna juha od brokule i Cheddar sira, pripremljena od nule. Ovaj recept možete koristiti i kao bazu za juhe od krumpira ili drugog povrća.
Sastojci
(Originalni recept za 12 porcija)
- ½ šalice maslaca
- 1 luk, nasjeckan
- 450 g smrznute nasjeckane brokule
- 4 konzerve (oko 4 × 410 ml) pilećeg temeljca
- 450 g obrađenog sira, narezanog na kockice
- 2 šalice mlijeka
- 1 žlica češnjaka u prahu
- ⅔ šalice kukuruznog škroba
- 1 šalica vode
Priprema
U velikom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte povremeno miješajući dok ne omekša. Umiješajte brokulu.
Dodajte temeljac i pustite da lagano kuha 10–15 minuta, dok brokula ne omekša.
Smanjite vatru, dodajte kockice sira i miješajte dok se potpuno ne otope. Umiješajte mlijeko i češnjak u prahu.
U manjoj zdjeli pomiješajte kukuruzni škrob i vodu dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte u juhu i kuhajte, često miješajući, dok se juha ne zgusne.
Poslužite toplo.
Juha od piletine s tortilja čipsom – “Six-Can” verzija
Vjerovali ili ne, jednostavnu i ukusnu juhu možete pripremiti otvaranjem samo šest konzervi i zagrijavanjem svega u loncu. Poslužite s tortilja čipsom, sirom i svježim korijanderom.
Sastojci
- (Originalni recept za 6 porcija)
- 2 konzerve (2 × 410 ml) pilećeg temeljca
- 1 konzerva (425 g) kukuruza šećerca, ocijeđena
- 1 konzerva (425 g) crnog graha
- 1 konzerva (285 g) pilećih komadića
- 1 konzerva (285 g) nasjeckanih rajčica s zelenim čilijem, ocijeđena
- Tortilja čips (po želji)
- Ribani Cheddar sir (po želji)
Priprema
U velikom loncu ili tavi na srednje jakoj vatri kombinirajte pileći temeljac, kukuruz, crni grah, pileće komadiće i nasjeckane rajčice s čilijem.
Kuhajte na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok se piletina ne zagrije, oko 15 minuta.
Poslužite vruće, posuto tortilja čipsom i ribanim sirom po želji.
Juha od svježih rajčica
Ovo je jedna od onih juha kojima se često vraćamo, savršene su kao uvod u svako jesensko glavno jelo, ali i kao samostalni obrok.
Sastojci
- (Originalni recept za 6 porcija)
- 4 šalice nasjeckanih svježih rajčica
- 2 šalice pilećeg temeljca
- 4 češnja češnjaka
- 1 veliki komad luka
- 2 žlice maslaca
- 2 žlice glatkog brašna
- 2 žličice bijelog šećera (po želji)
- 1 žličica soli (po želji)
Priprema
U velikom loncu na srednje jakoj vatri kombinirajte rajčice, pileći temeljac, češnjak i veliki komad luka. Zakuhajte, a zatim pirjajte lagano 15–20 minuta kako bi se okusi proželi.
Maknite s vatre i smjesu protisnite kroz mlin za hranu ili štapnim mikserom, a zatim procijedite kroz fino cjedilo kako biste dobili glatku juhu.
U istom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte brašno i miješajte pjenjačom dok smjesa ne poprimi srednje smeđu boju.
Postupno umiješajte malo pirea od rajčica da se spriječe grudice, a zatim dodajte ostatak.
Začinite šećerom i soli po ukusu. Poslužite vruće.
Krem juha od gljiva
Svježe gljive, luk i timijan u kombinaciji s vrhnjem, temeljcem i sherryjem stvaraju bogatu i kremastu juhu.
Sastojci
(Originalni recept za 6 porcija)
- 5 šalica narezanih svježih gljiva
- 1½ šalica pilećeg temeljca
- ½ šalica nasjeckanog luka
- ⅛ žličice suhog timijana
- 3 žlice maslaca
- 3 žlice glatkog brašna
- ¼ žličice soli
- ¼ žličice mljevenog crnog papra
- 1 šalica pola-pola vrhnja ili slatkog vrhnja za kuhanje
- 1 žlica sherryja
Priprema
U velikom loncu pirjajte gljive, temeljac, luk i timijan dok povrće ne omekša, oko 10–15 minuta.
Pažljivo premjestite vruću smjesu u blender ili procesor hrane. Pokrijte i držite poklopac kuhinjskom rukavicom; pulsirajte dok smjesa ne postane kremasta, ali s ponekim komadićima povrća.
U istom loncu otopite maslac. Umiješajte brašno pjenjačom dok ne postane glatko, zatim dodajte sol i papar. Polako umiješajte pola-pola vrhnje i smjesu od gljiva.
Zakuhajte juhu, neprestano miješajući, dok se ne zgusne.
Umiješajte sherry i po potrebi dodatno začinite solju i paprom. Poslužite vruće.
Juha s knedlama
Sezona juha poziva na ovu juhu inspiriranu klasičnom piletinom s knedlama. Komadići tijesta zamjenjuju knedle, a pečena piletina skraćuje vrijeme kuhanja. Po želji talijanske začine možete zamijeniti čili prahom ili curryjem.
Sastojci
(Originalni recept za 4 porcije)
- ½ pakiranja (oko 200 g) ohlađenog tijesta za pitu
- 4 šalice pilećeg temeljca s malo soli
- 1 konzerva (300 g) krem juhe od luka
- 2 šalice grubo nasjeckane pečene piletine (rotisserie)
- 2 šalice smrznutog graška i mrkve
- 2 žličice talijanskog začina
- ½ žličice mljevenog crnog papra
- ½ žličice češnjaka u prahu
- Svježi timijan za ukras
Priprema
Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto za pitu u krug promjera 30 cm. Oštrim nožem ili rezačem za pizzu izrežite 7 traka, zatim ih poprijeko na 7 traka, odbacujući eventualne ostatke. Trebali biste dobiti oko 40 kvadratića. Pokrijte kvadrate plastičnom folijom.
Za oblikovanje knedli, radite s jednim kvadratićem odjednom. Lagano premažite rubove vodom. Podignite suprotne kutove da se spoje i pritisnite rubove kako biste zatvorili oblik trokuta. Ponovite s preostalim kvadratićima, držeći ih pokrivenim plastičnom folijom.
U velikom loncu pomiješajte temeljac i krem juhu od luka. Umiješajte piletinu, smrznuto povrće, talijanski začin, papar i češnjak u prahu. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. Smanjite vatru na srednju i kuhajte pokriveno, povremeno miješajući, dok se povrće i piletina ne zagriju, oko 3 minute.
Pažljivo umiješajte knedle u juhu. Kuhajte otkriveno, povremeno miješajući, dok knedle ne omekšaju, a juha lagano ne zgusne, 8–10 minuta.
Poslužite i ukrasite svježim timijanom i dodatnim paprom po želji.
Brza francuska juha od luka
Jednostavna i aromatična juha od karameliziranog luka, savršena kada želite uživati u klasičnom okusu bez dugog kuhanja.
Sastojci
(Originalni recept za 4 porcije)
- 4 velika luka, tanko narezana
- 2 žlice maslaca
- 1 žlica maslinovog ulja
- 4 šalice goveđeg ili pilećeg temeljca
- 1 žlica brašna
- ½ žličice šećera
- Sol i crni papar po ukusu
- 4 kriške francuskog kruha ili bageta
- ½ šalice ribanog Gruyère sira (ili po želji)
Priprema
U velikom loncu zagrijte maslac i maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte narezani luk i šećer, te pirjajte, povremeno miješajući, dok luk ne postane zlatno-smeđi i karameliziran, oko 15–20 minuta.
Posipajte brašnom luk i kratko promiješajte kako bi se brašno integriralo. Postupno dodajte temeljac, miješajući da se stvori glatka juha.
Pustite da juha kuha 5–10 minuta na laganoj vatri. Začinite solju i paprom po ukusu.
Poslužite juhu u zdjelama, na vrh stavite krišku kruha i pospite ribanim sirom. Po želji, kratko zapecite pod grilom dok se sir ne otopi i lagano zapeče.
Gusta juha od tikve
Kremasta juha od butternut tikve s dodatkom vrhnja i javorovog sirupa, savršena za jesenske i zimske dane.
Sastojci
(Originalni recept za 6 porcija)
- 3 žlice maslaca
- 1 veliki luk, nasjeckan
- 1 žličica krupne soli (plus po potrebi)
- 1 butternut tikva (oko 900 g – 2 lb)
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 1 l pilećeg temeljca
- Prstohvat kajenskog papra
- ½ šalice vrhnja za kuhanje ili crème fraîche (plus za dekoraciju)
- 2 žlice javorovog sirupa (po ukusu)
- Svježi nasjeckani vlasac za dekoraciju
- Sjeme nara za dekoraciju
Priprema
U loncu otopite maslac na srednje laganoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli. Pirjajte, povremeno miješajući, dok luk ne omekša, ali ne poprimi boju, oko 10–15 minuta.
Odrežite vrh i dno tikve. Pažljivo prerežite tikvu po dužini, odstranite sjemenke i ogulite je gulilicom. Narežite na komade.
Povećajte vatru na srednje jaku. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte, miješajući, dok smjesa ne počne karamelizirati i tamniti, oko 2 minute. Dodajte tikvu, temeljac, 1 žličicu soli i kajenski papar. Zakuhajte, zatim smanjite vatru na srednje laganu i pirjajte dok tikva ne omekša, 15–25 minuta.
Smanjite vatru na najnižu razinu. Pomoću štapnog miksera usitnite juhu dok ne postane potpuno glatka. Umiješajte vrhnje i javorov sirup. Po potrebi dodajte još soli.
Poslužite juhu u zdjelama, ukrašenu vrhnjem, nasjeckanim vlascem i sjemenkama nara.
