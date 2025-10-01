20 ukusnih juha koje su brzo gotove, a idealne su za jesen

Među našim prijedlozima su klasici s kojima ne možete pogriješiti, kao što su juhe s puno povrća, guste varijante s mesom te lagane opcije koje jednako griju dušu. Povrće i bogati jesenski okusi glavna su tema svijeta gastronomima uoči najhladnijeg doba godine.

Juha s talijanskom kobasicom

Zasita i mirisna talijanska juha puna svježeg povrća, bijelog graha i pikantne talijanske kobasice. Ako želite, na kraju možete dodati i kuhanu sitnu tjesteninu za još bogatiji obrok.

Sastojci (za 6 porcija):

450 g talijanske kobasice

1 češanj češnjaka, nasjeckan

2 konzerve (po 400 ml) goveđeg temeljca

1 konzerva (410 g) rajčica u talijanskom stilu

1 šalica narezane mrkve

¼ žličice soli

¼ žličice mljevenog crnog papra

1 konzerva (410 g) bijelog graha (s tekućinom)

2 male tikvice, narezane na kockice

2 šalice svježeg špinata, opranog i nasjeckanog

Priprema:

U većem loncu ili posudi za varivo na srednje jakoj vatri popržite kobasicu i češnjak, miješajući dok meso ne posmeđi (oko 5–7 minuta).

Ulijte temeljac, dodajte rajčice i mrkvu te začinite solju i paprom. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 minuta. Zatim dodajte grah s tekućinom i tikvice te nastavite kuhati još 15 minuta, dok povrće ne omekša.

Maknite lonac s vatre, dodajte špinat i ostavite poklopljeno da uvene.

Krem juha od piletine i riže

Ova kremasta juha od piletine i divlje riže izuzetno je zasitna i hranjiva, a gotova je za svega pola sata. Idealna je za hladne i kišne dane, posebno poslužena uz topli, hrskavi kruh.

Savršeno će poslužiti i kao način da iskoristite ostatke pečene piletine ili meso koje ste odvojili nakon pripreme domaćeg pilećeg temeljca. Juha je jednako ukusna i idući dan, a prilikom podgrijavanja možete je malo razrijediti mlijekom ili vodom.

Sastojci (za 8 porcija):

2 pečene pileće polovice bez kostiju, natrgane na komadiće

4 šalice pilećeg temeljca

2 šalice vode

1 paketić (oko 125 g) brze mješavine dugozrnate i divlje riže s vrećicom začina

¾ šalice glatkog brašna

½ žličice soli

½ žličice mljevenog crnog papra

½ šalice maslaca

2 šalice vrhnja za kuhanje

Priprema:

U velikom loncu na srednje jakoj vatri pomiješajte piletinu, temeljac i vodu te zakuhajte. Dodajte rižu, ali začinsku vrećicu sačuvajte za kasnije. Poklopite lonac i maknite ga s vatre.

U manjoj posudi pomiješajte brašno, sol i papar. U srednjem loncu otopite maslac na srednjoj vatri, dodajte sadržaj začinske vrećice i kratko popržite dok ne zapjeni. Smanjite vatru i postepeno dodajte brašno, neprestano miješajući kako biste dobili glatku zapršku. Polako ulijevajte vrhnje, stalno miješajući pjenjačom, dok ne dobijete glatku i gustu smjesu (oko 5 minuta).

Pripremljenu smjesu s brašnom i vrhnjem ulijte u lonac s rižom i temeljcem. Kuhajte još 10–15 minuta na srednje jakoj vatri, dok se sve dobro ne prožme i zagrije.

Španjolska juha od češnjaka

Ova juha prava je poslastica za ljubitelje češnjaka i one koji vole rustikalnu, utješnu hranu. Klasična španjolska juha od češnjaka stoljećima se priprema kao jednostavno, ali moćno jelo koje savršeno donosi sve bogatstvo okusa ovog dragocjenog sastojka.

Sastojci (za 4 porcije):

2 žlice maslinova ulja

1 glavica češnjaka, oguljena i lagano zgnječena

6 šalica pilećeg temeljca

2 mrkve, narezane na štapiće

1 crvena paprika, narezana na tanke trakice

sol i papar po ukusu

Priprema:

U velikom loncu na srednjoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte češnjak i pirjajte ga oko 5 minuta, dok lagano ne poprimi zlatnu boju. Ulijte 1 šalicu temeljca, poklopite i pustite da se lagano kuha oko 10 minuta, dok češnjak ne omekša.

Zgnječite češnjak vilicom u grubu pastu. Dodajte preostali temeljac, pojačajte vatru na srednje jaku i zakuhajte. Ubacite mrkvu i kuhajte 1 minutu, a zatim dodajte papriku. Kuhajte dok povrće ne omekša. Posolite i popaprite prema ukusu, poslužite toplo i uživajte u bogatom okusu.

Juha od kelja

Ova bogata vegetarijanska juha pravo je utjelovljenje domaće utjehe u zdjeli. Puna je svježeg kelja, krumpira i kremastih bijelih grahova cannellini, uz dodatak rajčica i mediteranskih začina. Savršeno grije iznutra, veseli nepce i zasiti u hladnim večerima.

Sastojci (za 6 porcija):

2 žlice maslinova ulja

1 veći luk, sitno nasjeckan

3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 vezica kelja, listovi čvrsti i svježi, narezani na trakice

8 šalica vode

6 bijelih krumpira, oguljenih i narezanih na kockice

1 konzerva bijelog graha (cannellini)

1 konzerva sjeckanih rajčica

1 žlica povrtne kocke ili praha za juhu (povrtni bujon)

1 žlica sušenog peršina

1 žličica talijanske mješavine začina

sol i papar po ukusu

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte dok ne omekšaju i zamirišu. Ubacite narezani kelj i kratko ga pirjajte dok ne povene.

Ulijte vodu, dodajte krumpir, grah, rajčice i začine. Pustite da zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte dok krumpir ne omekša, oko 25 minuta.

Na kraju kušajte, posolite i popaprite prema potrebi. Poslužite toplo, uz komad domaćeg kruha.

Krem juha od krumpira

Ova zasitna juha od krumpira s hrskavom slaninom i dodatkom svježeg vrhnja pravo je utjelovljenje udobne hrane u hladnim danima. Za one hrabrije, pospite je dodatnim komadićima hrskave slanine i naribanim sirom – rezultat je prava gozba u zdjeli.

Sastojci (za 8 porcija):

450 g slanine, narezane na komadiće

2 stabljike celera, sitno nasjeckane

1 veći luk, nasjeckan

3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

8 krumpira, oguljenih i narezanih na kockice

1 l pilećeg temeljca (ili dovoljno da prekrije krumpir)

3 žlice maslaca

¼ šalice glatkog brašna

250 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica sušenog estragona

3 žličice svježeg nasjeckanog korijandra

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Priprema:

U velikom loncu (ili gusnatom Dutch ovenu) pržite slaninu na srednje jakoj vatri dok ne postane hrskava, 5 do 10 minuta. Prebacite komadiće na papirnati ubrus da se ocijede, a u loncu ostavite oko 60 ml masnoće od prženja.

U toj masnoći pirjajte celer i luk dok ne omekšaju i postanu staklasti, oko 5 minuta. Dodajte češnjak i kratko pirjajte još 1–2 minute.

Ubacite narezane krumpire, kratko ih prepržite i vratite prženu slaninu u lonac. Ulijte temeljac toliko da prekrije krumpire, poklopite i kuhajte dok ne omekšaju, 15–20 minuta.

U međuvremenu, u tavi rastopite maslac, dodajte brašno i kratko miješajte 1–2 minute dok se ne spoji. Postupno umiješajte vrhnje, estragon i korijandar. Kuhajte, miješajući, dok se umak ne zgusne, oko 5 minuta.

Dodajte kremastu smjesu u lonac s krumpirom i dobro promiješajte. Oko pola juhe usitnite u blenderu i vratite u lonac da bi tekstura bila gusta i svilenkasta. Po potrebi dosolite i popaprite.

Poslužite vruće, posuto dodatnom slaninom i ribanim sirom za puniji užitak.

Krem juha od šparoga

Ova juha u potpunosti je vegetarijanska, ali možete je obogatiti žlicom vrhnja ili crème fraîchea te posuti hrskavom, zgnječenom slaninom za dodatni užitak. Kremasta juha od šparoga s jogurtom, limunom i parmezanom omiljena je među svim generacijama, a uz zamjenu sojinim proizvodima lako postaje i veganska verzija.

Sastojci (za 4 porcije):

450 g svježih šparoga

¾ šalice nasjeckanog luka

120 ml povrtnog temeljca

1 žlica maslaca

2 žlice glatkog brašna

1 žličica soli

prstohvat mljevenog crnog papra

300 ml povrtnog temeljca

240 ml sojinog mlijeka (ili običnog mlijeka)

120 ml jogurta

1 žličica limunova soka

¼ šalice ribanog parmezana

Priprema:

Šparoge i luk stavite u lonac s 120 ml povrtnog temeljca. Pustite da zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte dok povrće ne omekša.

Odvojite nekoliko vrhova šparoga za ukrašavanje. Preostalo povrće s tekućinom izmiksajte u blenderu do glatke smjese.

U istom loncu otopite maslac pa umiješajte brašno, sol i papar, ne dopuštajući da potamni. Kuhajte oko 2 minute, a zatim umiješajte ostatak temeljca i kuhajte dok ne zakipi, stalno miješajući.

Dodajte pasirano povrće i mlijeko te dobro promiješajte. Umiješajte jogurt i limunov sok te kuhajte još nekoliko minuta, dok se sve ne poveže i dobro zagrije.

Poslužite juhu toplo, ukrašenu vrhovima šparoga i posutom svježe ribanim parmezanom.

Ljekovita juha od kupusa

Ova juha od kupusa prava je utjeha u zdjeli – jednostavna, lagana i puna okusa. Luk, češnjak i rajčica u kombinaciji s mirisnim temeljcem daju toplinu i blagotvoran učinak, savršen za dane kada je tijelu potrebna dodatna snaga i ravnoteža.

Sastojci (za 8 porcija):

3 žlice maslinova ulja

½ glavice luka, nasjeckanog

2 češnja češnjaka, nasjeckana

2 l vode

4 žličice granula pilećeg temeljca (ili kocka za juhu)

1 žličica soli (po ukusu)

½ žličice mljevenog crnog papra (po ukusu)

½ glavice kupusa, očišćenog i krupno nasjeckanog

1 konzerva (400 g) pirjanih rajčica talijanskog stila, ocijeđenih i nasjeckanih

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte oko 5 minuta, dok luk ne omekša i postane staklast.

Ulijte vodu, dodajte temeljac, sol i papar pa pustite da zavrije. Umiješajte kupus i kuhajte dok ne uvene, otprilike 10 minuta.

Dodajte rajčice, ponovno zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte još 15 do 30 minuta, povremeno miješajući, dok juha ne postane bogata i mirisna.

Poslužite toplo, uz krišku kruha ili kao lagani obrok samostalno.

Juha od puretine na južnjački način

Ova juha od puretine donosi pikantan štih američkog jugozapada. Bogata povrćem, aromatičnim začinima i sočnim komadićima puretine, idealna je za zagrijavanje u hladnijim danima. Možete je obogatiti crnim grahom i kukuruzom iz konzerve, a jednako je ukusna i ako umjesto puretine upotrijebite ostatke pečene ili rotisserie piletine.

Sastojci (za 8 porcija):

1 l povrtnog temeljca

1 konzerva (800 g) oguljenih rajčica

1 ½ šalice kuhane puretine, natrgane na komadiće

2 rajčice Roma (šljivarice), nasjeckane

1 luk, nasjeckan

1 konzerva (115 g) nasjeckanih zelenih čili papričica

2 češnja češnjaka, nasjeckana

1 žlica soka od limete

½ žličice kajenskog papra

½ žličice mljevenog kima

Sol i crni papar po ukusu

1 avokado, oguljen, očišćen i narezan na kockice

½ žličice sušenog korijandra (cilantro)

1 šalica naribanog sira Monterey Jack

Priprema:

U velikom loncu pomiješajte temeljac, konzervirane rajčice, puretinu, svježe rajčice, luk, čili papričice, češnjak i sok od limete. Začinite kajenskim paprom, kimom, solju i crnim paprom. Zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte 15 do 20 minuta.

Umiješajte avokado i sušeni korijandar te nastavite kuhati još 15 do 20 minuta, dok juha lagano ne zgusne i arome se povežu. Poslužite toplo, posipano naribanim sirom Monterey Jack za dodatnu kremoznost i bogatstvo okusa.

Juha i piletina s rezancima

Ova klasična i zasitna juha gotovo je kao domaća. U receptu se koriste konzervirana piletina i povrtni temeljac, no jednako dobro možete upotrijebiti ostatke kuhane piletine i domaći temeljac. Idealna je kao brzi obrok koji grije i vraća energiju.

Sastojci (za 6 porcija):

1 žlica maslaca

½ šalice nasjeckanog luka

½ šalice nasjeckane stabljike celera

4 konzerve pilećeg temeljca (po 400 ml)

1 konzerva povrtnog temeljca (400 ml)

250 g kuhane pileće prsne pečenke, nasjeckane

1 ½ šalica rezanaca (s jajima)

1 šalica narezanih mrkvi

½ žličice sušenog bosiljka

½ žličice suđenog origana

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema:

U velikom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i celer te pirjajte oko 5 minuta, dok povrće ne omekša. Umiješajte pileći i povrtni temeljac, piletinu, rezance, mrkvu, bosiljak, origano, sol i papar.

Sve dobro promiješajte i pustite da zakipi. Smanjite vatru i kuhajte 20 minuta, dok se svi sastojci ne povežu, a rezanci skuhaju do kraja.

Poslužite toplo uz komad svježeg kruha ili prepečenac.

Juha od tortilja s piletinom

Ova juha odličan je način da iskoristite ostatke kuhane piletine, a zahvaljujući bogatim začinima i raznovrsnim dodacima postaje pravo meksičko comfort jelo. Poslužite je s punim garniturom: svježim korijandrom, sirom Monterey Jack, zgnječenim tortilja čipsom i kriškama avokada.

Sastojci (za 8 porcija):

1 žlica maslinovog ulja

1 srednji luk, nasjeckan

3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 konzerva (800 g) usitnjenih rajčica

1 konzerva (300 g) koncentriranog pilećeg temeljca

300 ml vode

2 žličice čili praha

1 žličica sušenog origana

1 konzerva (425 g) crnog graha, ispranog i ocijeđenog

2 velika pileća filea, kuhana i narezana na kockice

1 šalica kuhanih zrna kukuruza

1 šalica bijelog hominija (ili dodatnog kukuruza, ako nemate)

1 konzerva (115 g) nasjeckanih zelenih čili papričica

¼ šalice svježeg korijandra, nasjeckanog

½ šalice zgnječenog tortilja čipsa (ili po ukusu)

2 srednja avokada, narezana na kriške (ili po ukusu)

½ šalice ribanog sira Monterey Jack (ili po ukusu)

2 žlice nasjeckanog mladog luka (ili po ukusu)

Priprema:

U velikom loncu zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i češnjak pa pirjajte oko 5 minuta, dok ne omekšaju. Umiješajte čili prah i origano. Dodajte usitnjene rajčice, koncentrirani pileći temeljac i vodu, pa pustite da zakipi. Smanjite vatru i kuhajte 5 do 10 minuta. Umiješajte crni grah, kuhanu piletinu, kukuruz, homini, čili papričice i svježi korijandar, te kuhajte još 10 minuta.

Podijelite juhu u zdjelice i pospite zgnječenim tortilja čipsom, dodajte kriške avokada, ribani sir i mladi luk. Poslužite toplo.

Juha s jajem

Ova super jednostavna juha topla je, umirujuća i jednako dobra kao ona koju biste dobili u kineskom restoranu.

Sastojci (za 1 porciju):

240 ml pilećeg temeljca

¼ žličice sojinog umaka

¼ žličice sezamovog ulja

2 žličice vode (po želji)

1 žličica kukuruznog škroba (po želji)

1 veliko jaje, razmućeno

1 kap žute prehrambene boje (po želji)

½ žličice mljevenog bijelog papra (po želji)

prstohvat soli (po želji)

1 žličica svježeg vlasca, sitno nasjeckanog

Priprema:

U malom loncu pomiješajte pileći temeljac, sojin umak i sezamovo ulje te zagrijavajte na srednje jakoj vatri dok ne zakipi. Ako koristite, pomiješajte vodu i kukuruzni škrob u maloj zdjelici dok se škrob ne otopi, pa ulijte u kipući temeljac.

Dodajte i kap prehrambene boje. Zatim polako ulijevajte razmućeno jaje u juhu, neprestano miješajući da se formiraju tanke niti. Začinite bijelim paprom i solju prema želji. Poslužite toplo, ukrašeno svježim vlascem.

Cheeseburger juha

Zasitna i kremasta juha puna mljevene govedine, povrća i topljenog Cheddara – savršena za obrok u jednoj zdjelici.

Sastojci (za 8 porcija):

4 žlice maslaca, podijeljeno

225 g nemasne mljevene govedine

¾ šalice nasjeckanog luka

¾ šalice naribanih mrkvi

¾ šalice nasjeckane celera

1 žličica sušenog bosiljka

1 žličica sušenog peršina

4 šalice kockica krumpira

720 ml pilećeg temeljca

¼ šalice glatkog brašna

360 ml mlijeka

2 šalice kockica Cheddar sira

¼ šalice kiselog vrhnja

narezani mladi luk za posluživanje

Priprema

U velikom loncu otopite 1 žlicu maslaca na srednje jakoj vatri. Dodajte mljevenu govedinu, luk, mrkvu i celer. Pirjajte uz povremeno miješanje dok meso ne posmeđi i ne postane rastresito, 5 do 7 minuta.

Umiješajte bosiljak i peršin. Dodajte krumpir i temeljac pa pustite da zavrije. Smanjite vatru i kuhajte dok krumpir ne omekša, 10 do 12 minuta.

U manjem loncu otopite preostale 3 žlice maslaca. Dodajte brašno i brzo pjenjačom miješajte dok ne postane glatko, oko 1 minute. Postupno ulijevajte mlijeko, neprestano miješajući, dok se ne zgusne u glatki umak.

Umiješajte umak u juhu, neprestano miješajući. Pustite da lagano zakuha, zatim smanjite vatru i dodajte Cheddar. Miješajte dok se sir potpuno ne otopi. Na kraju dodajte kiselo vrhnje i zagrijte, ali ne dopustite da provrije.

Poslužite vruće, posuto svježim mladim lukom.

Mamina "wedding" juha

Ova ukusna juha prepuna je mesnih okruglica, tjestenine i svježeg povrća.

Sastojci

(Originalni recept za 10 porcija)

450 g mljevene junetine s malo masnoće

2 jaja, umućena

¼ šalice suhih krušnih mrvica

2 žlice ribanog parmezana

1 žličica suhog bosiljka

3 žlice sitno nasjeckanog luka

2,5 l pilećeg temeljca

2 šalice špinata, opranog i tanko narezanog

1 šalica tjestenine u obliku školjki

¾ šalice nasjeckane mrkve

Priprema

U srednje velikoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, jaja, krušne mrvice, parmezan, bosiljak i luk. Od smjese oblikujte okruglice promjera oko 2 cm i ostavite sa strane.

U velikom loncu zakuhajte pileći temeljac. Dodajte špinat, tjesteninu, mrkvu i mesne okruglice.

Kada juha ponovno zakuha, smanjite vatru na srednju i kuhajte polagano, povremeno miješajući, oko 10 minuta ili dok tjestenina nije al dente, a mesne okruglice potpuno pečene.

Poslužite vruće, posuto dodatnim parmezanom po želji.

Juha od brokule i sira

Jednostavna juha od brokule i Cheddar sira, pripremljena od nule. Ovaj recept možete koristiti i kao bazu za juhe od krumpira ili drugog povrća.

Sastojci

(Originalni recept za 12 porcija)

½ šalice maslaca

1 luk, nasjeckan

450 g smrznute nasjeckane brokule

4 konzerve (oko 4 × 410 ml) pilećeg temeljca

450 g obrađenog sira, narezanog na kockice

2 šalice mlijeka

1 žlica češnjaka u prahu

⅔ šalice kukuruznog škroba

1 šalica vode

Priprema

U velikom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte povremeno miješajući dok ne omekša. Umiješajte brokulu.

Dodajte temeljac i pustite da lagano kuha 10–15 minuta, dok brokula ne omekša.

Smanjite vatru, dodajte kockice sira i miješajte dok se potpuno ne otope. Umiješajte mlijeko i češnjak u prahu.

U manjoj zdjeli pomiješajte kukuruzni škrob i vodu dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte u juhu i kuhajte, često miješajući, dok se juha ne zgusne.

Poslužite toplo.

Juha od piletine s tortilja čipsom – “Six-Can” verzija

Vjerovali ili ne, jednostavnu i ukusnu juhu možete pripremiti otvaranjem samo šest konzervi i zagrijavanjem svega u loncu. Poslužite s tortilja čipsom, sirom i svježim korijanderom.

Sastojci

(Originalni recept za 6 porcija)

2 konzerve (2 × 410 ml) pilećeg temeljca

1 konzerva (425 g) kukuruza šećerca, ocijeđena

1 konzerva (425 g) crnog graha

1 konzerva (285 g) pilećih komadića

1 konzerva (285 g) nasjeckanih rajčica s zelenim čilijem, ocijeđena

Tortilja čips (po želji)

Ribani Cheddar sir (po želji)

Priprema

U velikom loncu ili tavi na srednje jakoj vatri kombinirajte pileći temeljac, kukuruz, crni grah, pileće komadiće i nasjeckane rajčice s čilijem.

Kuhajte na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok se piletina ne zagrije, oko 15 minuta.

Poslužite vruće, posuto tortilja čipsom i ribanim sirom po želji.

Juha od svježih rajčica

Ovo je jedna od onih juha kojima se često vraćamo, savršene su kao uvod u svako jesensko glavno jelo, ali i kao samostalni obrok.

Sastojci

(Originalni recept za 6 porcija)

4 šalice nasjeckanih svježih rajčica

2 šalice pilećeg temeljca

4 češnja češnjaka

1 veliki komad luka

2 žlice maslaca

2 žlice glatkog brašna

2 žličice bijelog šećera (po želji)

1 žličica soli (po želji)

Priprema

U velikom loncu na srednje jakoj vatri kombinirajte rajčice, pileći temeljac, češnjak i veliki komad luka. Zakuhajte, a zatim pirjajte lagano 15–20 minuta kako bi se okusi proželi.

Maknite s vatre i smjesu protisnite kroz mlin za hranu ili štapnim mikserom, a zatim procijedite kroz fino cjedilo kako biste dobili glatku juhu.

U istom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte brašno i miješajte pjenjačom dok smjesa ne poprimi srednje smeđu boju.

Postupno umiješajte malo pirea od rajčica da se spriječe grudice, a zatim dodajte ostatak.

Začinite šećerom i soli po ukusu. Poslužite vruće.

Krem juha od gljiva

Svježe gljive, luk i timijan u kombinaciji s vrhnjem, temeljcem i sherryjem stvaraju bogatu i kremastu juhu.

Sastojci

(Originalni recept za 6 porcija)

5 šalica narezanih svježih gljiva

1½ šalica pilećeg temeljca

½ šalica nasjeckanog luka

⅛ žličice suhog timijana

3 žlice maslaca

3 žlice glatkog brašna

¼ žličice soli

¼ žličice mljevenog crnog papra

1 šalica pola-pola vrhnja ili slatkog vrhnja za kuhanje

1 žlica sherryja

Priprema

U velikom loncu pirjajte gljive, temeljac, luk i timijan dok povrće ne omekša, oko 10–15 minuta.

Pažljivo premjestite vruću smjesu u blender ili procesor hrane. Pokrijte i držite poklopac kuhinjskom rukavicom; pulsirajte dok smjesa ne postane kremasta, ali s ponekim komadićima povrća.

U istom loncu otopite maslac. Umiješajte brašno pjenjačom dok ne postane glatko, zatim dodajte sol i papar. Polako umiješajte pola-pola vrhnje i smjesu od gljiva.

Zakuhajte juhu, neprestano miješajući, dok se ne zgusne.

Umiješajte sherry i po potrebi dodatno začinite solju i paprom. Poslužite vruće.

Juha s knedlama

Sezona juha poziva na ovu juhu inspiriranu klasičnom piletinom s knedlama. Komadići tijesta zamjenjuju knedle, a pečena piletina skraćuje vrijeme kuhanja. Po želji talijanske začine možete zamijeniti čili prahom ili curryjem.

Sastojci

(Originalni recept za 4 porcije)

½ pakiranja (oko 200 g) ohlađenog tijesta za pitu

4 šalice pilećeg temeljca s malo soli

1 konzerva (300 g) krem juhe od luka

2 šalice grubo nasjeckane pečene piletine (rotisserie)

2 šalice smrznutog graška i mrkve

2 žličice talijanskog začina

½ žličice mljevenog crnog papra

½ žličice češnjaka u prahu

Svježi timijan za ukras

Priprema

Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto za pitu u krug promjera 30 cm. Oštrim nožem ili rezačem za pizzu izrežite 7 traka, zatim ih poprijeko na 7 traka, odbacujući eventualne ostatke. Trebali biste dobiti oko 40 kvadratića. Pokrijte kvadrate plastičnom folijom.

Za oblikovanje knedli, radite s jednim kvadratićem odjednom. Lagano premažite rubove vodom. Podignite suprotne kutove da se spoje i pritisnite rubove kako biste zatvorili oblik trokuta. Ponovite s preostalim kvadratićima, držeći ih pokrivenim plastičnom folijom.

U velikom loncu pomiješajte temeljac i krem juhu od luka. Umiješajte piletinu, smrznuto povrće, talijanski začin, papar i češnjak u prahu. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. Smanjite vatru na srednju i kuhajte pokriveno, povremeno miješajući, dok se povrće i piletina ne zagriju, oko 3 minute.

Pažljivo umiješajte knedle u juhu. Kuhajte otkriveno, povremeno miješajući, dok knedle ne omekšaju, a juha lagano ne zgusne, 8–10 minuta.

Poslužite i ukrasite svježim timijanom i dodatnim paprom po želji.

Brza francuska juha od luka

Jednostavna i aromatična juha od karameliziranog luka, savršena kada želite uživati u klasičnom okusu bez dugog kuhanja.

Sastojci

(Originalni recept za 4 porcije)

4 velika luka, tanko narezana

2 žlice maslaca

1 žlica maslinovog ulja

4 šalice goveđeg ili pilećeg temeljca

1 žlica brašna

½ žličice šećera

Sol i crni papar po ukusu

4 kriške francuskog kruha ili bageta

½ šalice ribanog Gruyère sira (ili po želji)

Priprema

U velikom loncu zagrijte maslac i maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte narezani luk i šećer, te pirjajte, povremeno miješajući, dok luk ne postane zlatno-smeđi i karameliziran, oko 15–20 minuta.

Posipajte brašnom luk i kratko promiješajte kako bi se brašno integriralo. Postupno dodajte temeljac, miješajući da se stvori glatka juha.

Pustite da juha kuha 5–10 minuta na laganoj vatri. Začinite solju i paprom po ukusu.

Poslužite juhu u zdjelama, na vrh stavite krišku kruha i pospite ribanim sirom. Po želji, kratko zapecite pod grilom dok se sir ne otopi i lagano zapeče.

Gusta juha od tikve

Kremasta juha od butternut tikve s dodatkom vrhnja i javorovog sirupa, savršena za jesenske i zimske dane.

Sastojci

(Originalni recept za 6 porcija)

3 žlice maslaca

1 veliki luk, nasjeckan

1 žličica krupne soli (plus po potrebi)

1 butternut tikva (oko 900 g – 2 lb)

2 žlice koncentrata rajčice

1 l pilećeg temeljca

Prstohvat kajenskog papra

½ šalice vrhnja za kuhanje ili crème fraîche (plus za dekoraciju)

2 žlice javorovog sirupa (po ukusu)

Svježi nasjeckani vlasac za dekoraciju

Sjeme nara za dekoraciju

Priprema

U loncu otopite maslac na srednje laganoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli. Pirjajte, povremeno miješajući, dok luk ne omekša, ali ne poprimi boju, oko 10–15 minuta.

Odrežite vrh i dno tikve. Pažljivo prerežite tikvu po dužini, odstranite sjemenke i ogulite je gulilicom. Narežite na komade.

Povećajte vatru na srednje jaku. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte, miješajući, dok smjesa ne počne karamelizirati i tamniti, oko 2 minute. Dodajte tikvu, temeljac, 1 žličicu soli i kajenski papar. Zakuhajte, zatim smanjite vatru na srednje laganu i pirjajte dok tikva ne omekša, 15–25 minuta.

Smanjite vatru na najnižu razinu. Pomoću štapnog miksera usitnite juhu dok ne postane potpuno glatka. Umiješajte vrhnje i javorov sirup. Po potrebi dodajte još soli.

Poslužite juhu u zdjelama, ukrašenu vrhnjem, nasjeckanim vlascem i sjemenkama nara.