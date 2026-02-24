Cijene vjenčanja lete u nebo - od najma sale i glazbe do hrane i rasvjete - a poseban udar na budžet postale su i vjenčanice. Najam haljine može stajati i do 2500 eura...
Mladenke na mukama: 'Uzeli su mi 20 € da pogledam vjenčanicu i nisu dali da je probam'
Već je nekoliko godina sasvim jasno da su vjenčanja postala “ozbiljan” biznis u kojemu vrijednost ponude i usluge, za traženu cijenu, može od vašeg bajkovitog dana vjenčanja napraviti noćnu moru. Cijene najma restorana, sala za proslave, glazbe, snimatelja, rasvjete, hrane i ostalih popratnih sadržaja rastu “u nebo” pa prosječno vjenčanje za stotinjak osoba dosegne i do 20 tisuća eura. I dok se oko svega možete premišljati, uzeti ili ne, vjenčanica za mladenku i svečano odijelo za mladoženju su obično “must have” i pri odabiru željene haljine mladenke najčešće ne mare za cijenu. Iako cijene najma, a i kupovine vjenčanica idu i do 2500 eura, saloni koji ih nude su i oko odabira prave haljine stvorili prostor za dodatnu dobit tako što naplaćuju posjet salonu i isprobavanje haljina. Neugodno iskustvo odabira vjenčanice doživjela je tako i Osječanka Ivana koja je u potragu za idealnom bijelom haljinom krenula pet mjeseci prije vjenčanja.
