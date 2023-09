20 znakova da vas partner vara: 'Mnogi ne vide te znakove pa ostaju s preljubnikom u vezi'

Nitko ne želi otkriti nevjeru, povjerenje je ipak temelj dobre veze. I tako treba i ostati. No, ponekad su znakovi vrlo suptilni, a i osjećaj da nešto nije u redu.

- Mnogi ne vide te znakove pa ostaju s preljubnikom u vezi - kaže Tracey Cox, stručnjakinja za veze i otkriva kako saznati istinu.

1. Seksate se više nego inače

Ako se dobro seksate, vaš partner nikako ne može imati aferu, zar ne? To i nije istina, jer 'teorija hidrauličke pumpe' - imate samo onoliko energije za seks, pa ako je dobivate negdje drugdje, nećete je željeti kod kuće - nije točna. Neki su ljudi strastveniji kod kuće kad se seksaju sa strane: afera ih seksualno uzbuđuje. Još jedan trag: vaš partner ima više samopouzdanja u krevetu i želi isprobati stvari koje inače ne bi.

2. Puniji je ljubavi ili kritičniji nego inače

Sjećate li se kako je to biti zaljubljen? Svijet je odjednom postao divno mjesto. Stvari koje su prije izazivale svađe između vas sada više nisu - vaš partner vam dopušta da 'pobijedite' jer više nije toliko zainteresiran.

Jednako je vjerojatno da će postati pretjerano kritičan, napadati sve što učinite krivo i ukazivati ​​na vaše brojne mane. Time sebi opravdavaju aferu: Naravno da imam aferu! U braku sam s ovom osobom!

3. Optužuje vas za varanje

To je podmukla taktika, ali iznimno učinkovita - daje dojam da oni vjeruju da je varanje loša stvar i da im je stalo do vas. Misle da je logično - ako jedan partner vara, možda to čini i onaj drugi.

4. Izbjegava kontakt očima

Samo iskusan lažljivac može gledati izravno u oči nekoga za koga i govoriti mu neistine.

Istraživanja pokazuju da ako vas vaš partner može gledati u oči i dodirivati ​​s ljubavlju u isto vrijeme, to je dobar pokazatelj da ne vara.

5. Interesi se mijenjaju

Nekad su voljeli rom-comove, sada su se bavili ozbiljnim dokumentarcima. Prije je to bio pop 90-ih, sada je indie. Tip koji ne bi jeo ništa osim hamburgera, odjednom odluči da voli vijetnamsku hranu. Nova osoba s kojom provode vrijeme mijenja hobije svog partnera.

6. Navike trošenja se mijenjaju

Ako troše više, to obično znači da više izlaze ili kupuju darove. Obratite pozornost ako podižu puno gotovine: gotovina znači da ne možete vidjeti gdje su bili na bankovnim izvodima ili izvodima kreditne kartice.

Mogli bi vas dočekati i neočekivani darovi: osjećaj krivnje čini da i ona najmanje velikodušna osoba odjednom postane sklona kupnji cvijeća.

7. Doživljava promjene raspoloženja

Emocije su burne jer je to tobogan kojim stalno voze - osciliraju između uzbuđenja i krivnje. Jednu minutu mrze sami sebe, druge osjećaju požudu.

8. Više ne pravi planove za budućnost

Ako je afera više od obične veze, ne žele raspravljati o tome kada se preseliti, rezervirati taj odmor iz snova, hoće li preseliti starog roditelja. Naime, nisu sigurni da će uopće biti u vašoj blizini.

9. Općenito je distanciran

Manje sudjeluju u razgovorima, rastreseni su, zaokupljeni vlastitim mislima i emocijama: sve te stvari sugeriraju da je njihova pozornost preusmjerena negdje drugdje, piše Daily Mail.

10. Nestane 's radara' duže nego inače

Obično bi odgovorili u roku od 15 minuta, sada je to više od sat vremena. Biti neuobičajeno nedostupan često je prvi siguran trag da se nešto događa.

Također pazite na pozadinske zvukove tijekom poziva koji ne odgovaraju lokaciji: oni su u baru sa svojim prijateljima, ali nema glasne zafrkancije; na poslu su, ali čujete kako prolazi autobus ili vlak.

11. Došlo je do promjene u rutini

Ako je vaš dečko prije trčao u 5 ujutro, a sada trči u 19 sati i duplo duže, ne morate biti veliki znanstvenik da shvatite da se nešto događa.

Rad do kasno kada im to nije uobičajeno; pridružiti se klubu knjiga iako nikad nisu pokazivali interes za čitanje.

Promatrajte obraćaju li više pozornosti i na vaš raspored. Što više znaju gdje ćete biti i kada, sigurnije će se sastajati u javnosti i lakše će se izvući sa stvarima.

12. Došlo je do promjene u izgledu

Jesu li odjednom izgubili tih nekoliko kilograma viška? Idu li u teretanu i mijenjaju svoju garderobu bez vaše riječi kritike ili ohrabrenja?

Sve bi mogao biti znak da nekoga žele impresionirati. A to niste vi.

Tuširanje kad dođu kući - kada to inače ne čine - još je jedna crvena zastavica. Pokušavaju isprati miris seksa ili parfema sa svog tijela.

13. Daje minimalno informacije

Ako je prije partner bio brbljav, a sada nije zainteresiran, moguće da se boji da ne pogriješi u razgovoru. Naime, kad pokušavate prikriti tragove, ponudit ćete minimum detalja u slučaju da pogriješite.

Dodajte neka neobjašnjiva izostajanja ili nejasna objašnjenja gdje su bili i afera postaje još vjerojatnija.

14. Ima puno poziva od prijatelja za kojeg ste čuli, ali ga nikad niste upoznali

To je stari trik i to dobar: spremili su broj osobe s kojom su u vezi pod imenom nekoga s kim ih nećete ispitivati ​​u razgovoru. Ili je ovo osoba s kojom imaju aferu.

Poriv za razgovorom o nekome u koga ste zaljubljeni dovodi do toga da neki ljudi neprestano hvale osobu s kojom imaju seks svom supružniku ili partneru.

15. Novi 'prijatelj' iznenada je pozvan u vaš dom

Zvuči bizarno i jest: da bi prikrili aferu, neki ljudi osobu s kojom imaju aferu upoznaju sa svojim partnerima. Mislite da je neobično - no, zaprepastili biste se koliko ljubavnica inzistira na susretu sa suprugom svog ljubavnika.

16. Vaše tijelo vas upozorava

Odjednom vas brine infekcija mokraćnog sustava? Imate problema s postizanjem erekcije? To može biti zato što ste zapravo izloženi infekcijama partnerovog ljubavnika ili je vaše tijelo prihvatilo ono što vaše srce ne želi.

17. Njegovo tijelo vas upozorava

'Bori' se sa samim sobom - voli vas, ali želi biti s novom osobom. Stresno je imati aferu. Bit će trzavi, jer to su unutarnje emocije koje pokušavaju sakriti.

Osjećaj krivnje uzrokuje da pokleknemo: mogli bismo izgledati umorno, pogrbljeni, spuštenih ramena. Sasvim je moguće da će u vašoj blizini djelovati nervozno i ​​pretjerano oprezno: na oprezu su kako ih ne biste uhvatili. Laganje je težak posao i zahtijeva vrlo dobro pamćenje.

18. Osjećate se depresivno i tjeskobno

Većina ljudi zna kada su im partneri nevjerni - samo to sebi ne žele priznati. Ako plačete 'bez razloga', imate glavobolje, osjećate se iscrpljeno - opet, to je način na koji vaše tijelo govori: 'Hej, možda to ne želite priznati. Ali znam da misliš da varaju i ja patim zbog toga.'

19. Vaše prijateljice daju vam savjete, njihovi vas prijatelji izbjegavaju

Muškarci imaju tendenciju pokrivati ​​jedni druge; a žene se osjećaju obveznima dati neku vrstu upozorenja, ma koliko suptilno bilo. Iako će malo ljudi izbrbljati vijest, mnogi se odaju neizravnim komentarima.

Ona usputna opaska prijatelja - danas sam čitala priču o nevjeri, Bože, nikad se ne zna, zar ne - ponekad je upozorenje.

Ako se čini da njegovi prijatelji pronalaze razne izgovore da vas ne vide ili razgovaraju s vama, možda znaju što se događa.

20. Vaši instinkti vam govore da nešto nije u redu

Većina ljudi koji ozbiljno sumnjaju da ih partner vara pokažu se u pravu. Ne možete baš točno definirati, ali znate da se nešto sprema - pitajte ih.

Ako se osjećate tjeskobno i 'niste baš sigurni u njih', to bi mogao biti znak da se distanciraju. Osobito slušajte svoju intuiciju, svi mi imamo sjajne unutarnje radare.